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Крещенские купания начались у Главного храма ВС РФ в Кубинке
Крещенские купания начались у Главного храма ВС РФ в Кубинке - РИА Новости, 19.01.2022
Крещенские купания начались у Главного храма ВС РФ в Кубинке
Крещенские купания начались у Главного храма ВС РФ в Кубинке, для омовения подготовлено 14 купелей, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T12:08
2022-01-19T12:08
кубинка
московская область (подмосковье)
крещение господне
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КУБИНКА (Московская обл.), 19 янв - РИА Новости. Крещенские купания начались у Главного храма ВС РФ в Кубинке, для омовения подготовлено 14 купелей, сообщили в Минобороны России."В Главном храме ВС РФ и на прилегающей к нему территории состоялись торжественные мероприятия, посвященные Крещению Господнему - одному из 12 главных (двунадесятых) христианских праздников", - говорится в сообщении.По информации военного ведомства, чтобы омовение смогли совершить сразу несколько человек, было подготовлено 14 купелей в виде креста."Возле купелей оборудованы палатки, в которых купающиеся грелись после погружения и пили чай", - подчеркнули в МО РФ.Как отметили в Минобороны, в честь Крещения утром 19 января состоится праздничная литургия и совершится Великое освящение воды.Также в эти дни на Соборной площади продолжается Зимний фестиваль, в рамках которого для посетителей организовано несколько зон отдыха - тюбинговый спуск длиной около 60 метров, ледовый каток площадью 5,5 тысяч квадратных метров, а для обеспечения питания работает кухня. На сегодняшний день фестиваль посетили более 310 тысяч человек. Также гости могут посетить мультимедийную галерею "Дорога памяти".
кубинка
московская область (подмосковье)
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кубинка, московская область (подмосковье), крещение господне
12:08 19.01.2022
 

Крещенские купания начались у Главного храма ВС РФ в Кубинке

© РИА Новости / Константин Морозов / Перейти в фотобанкКрестный ход во время празднования Крещения в Главном храме Вооруженных Сил РФ
Крестный ход во время празднования Крещения в Главном храме Вооруженных Сил РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Константин Морозов
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Крестный ход во время празднования Крещения в Главном храме Вооруженных Сил РФ
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КУБИНКА (Московская обл.), 19 янв - РИА Новости. Крещенские купания начались у Главного храма ВС РФ в Кубинке, для омовения подготовлено 14 купелей, сообщили в Минобороны России.
"В Главном храме ВС РФ и на прилегающей к нему территории состоялись торжественные мероприятия, посвященные Крещению Господнему - одному из 12 главных (двунадесятых) христианских праздников", - говорится в сообщении.
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Крещенские купания в Подмосковье: где окунуться и как не навредить себе
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По информации военного ведомства, чтобы омовение смогли совершить сразу несколько человек, было подготовлено 14 купелей в виде креста.
"Возле купелей оборудованы палатки, в которых купающиеся грелись после погружения и пили чай", - подчеркнули в МО РФ.
Как отметили в Минобороны, в честь Крещения утром 19 января состоится праздничная литургия и совершится Великое освящение воды.
Также в эти дни на Соборной площади продолжается Зимний фестиваль, в рамках которого для посетителей организовано несколько зон отдыха - тюбинговый спуск длиной около 60 метров, ледовый каток площадью 5,5 тысяч квадратных метров, а для обеспечения питания работает кухня. На сегодняшний день фестиваль посетили более 310 тысяч человек. Также гости могут посетить мультимедийную галерею "Дорога памяти".
 
КубинкаМосковская область (Подмосковье)Крещение Господне
 
 
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