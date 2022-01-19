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Крещенские купания начались у Главного храма ВС РФ в Кубинке

Крещенские купания начались у Главного храма ВС РФ в Кубинке - РИА Новости, 19.01.2022

Крещенские купания начались у Главного храма ВС РФ в Кубинке

Крещенские купания начались у Главного храма ВС РФ в Кубинке, для омовения подготовлено 14 купелей, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T12:08

2022-01-19T12:08

2022-01-19T12:08

кубинка

московская область (подмосковье)

крещение господне

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КУБИНКА (Московская обл.), 19 янв - РИА Новости. Крещенские купания начались у Главного храма ВС РФ в Кубинке, для омовения подготовлено 14 купелей, сообщили в Минобороны России."В Главном храме ВС РФ и на прилегающей к нему территории состоялись торжественные мероприятия, посвященные Крещению Господнему - одному из 12 главных (двунадесятых) христианских праздников", - говорится в сообщении.По информации военного ведомства, чтобы омовение смогли совершить сразу несколько человек, было подготовлено 14 купелей в виде креста."Возле купелей оборудованы палатки, в которых купающиеся грелись после погружения и пили чай", - подчеркнули в МО РФ.Как отметили в Минобороны, в честь Крещения утром 19 января состоится праздничная литургия и совершится Великое освящение воды.Также в эти дни на Соборной площади продолжается Зимний фестиваль, в рамках которого для посетителей организовано несколько зон отдыха - тюбинговый спуск длиной около 60 метров, ледовый каток площадью 5,5 тысяч квадратных метров, а для обеспечения питания работает кухня. На сегодняшний день фестиваль посетили более 310 тысяч человек. Также гости могут посетить мультимедийную галерею "Дорога памяти".

кубинка

московская область (подмосковье)

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кубинка, московская область (подмосковье), крещение господне