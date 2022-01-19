https://ria.ru/20220119/krym-1768498563.html

В Алуште предотвратили заказное убийство предпринимателя

В Алуште предотвратили заказное убийство предпринимателя - РИА Новости, 19.01.2022

В Алуште предотвратили заказное убийство предпринимателя

Уголовное дело по факту приготовления к убийству предпринимателя возбуждено в Крыму, предполагаемые заказчик и исполнители задержаны, сообщила пресс-служба СУСК РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T10:21

2022-01-19T10:21

2022-01-19T10:21

происшествия

севастополь

республика крым

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Уголовное дело по факту приготовления к убийству предпринимателя возбуждено в Крыму, предполагаемые заказчик и исполнители задержаны, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону."Управлением по расследованию особо важных дел ГСУСК РФ по республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту приготовления к убийству предпринимателя (ч. 1 ст. 30, п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, житель Алушты, намереваясь совершить убийство предпринимателя, пообещал соучастникам 1 миллион рублей за исполнение заказа, указав способ убийства, механизм его совершения и сокрытие следов преступления. Заказчик в качестве аванса передал 400 тысяч рублей и пообещал оставшиеся 600 тысяч рублей передать после совершения преступления.Преступление было пресечено сотрудниками ФСБ и МВД Крыма, члены преступной группы задержаны, сообщили в СК.

https://ria.ru/20220113/ubiystvo-1767615461.html

севастополь

республика крым

россия

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происшествия, севастополь, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), россия