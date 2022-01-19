https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768619505.html

В Калининградской области усилят меры по борьбе с COVID-19

В Калининградской области усилят меры по борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 19.01.2022

В Калининградской области усилят меры по борьбе с COVID-19

В Калининградской области усилят антиковидные меры, руководителям организаций рекомендовано перевести на дистанционный режим работы до 50% сотрудников, заявил... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T18:50

2022-01-19T18:50

2022-01-19T18:50

распространение коронавируса

общество

калининград

калининградская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

антон алиханов

россия

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КАЛИНИНГРАД, 19 янв – РИА Новости. В Калининградской области усилят антиковидные меры, руководителям организаций рекомендовано перевести на дистанционный режим работы до 50% сотрудников, заявил глава региона Антон Алиханов во время заседания регионального оперштаба.По итогам заседания было принято решение о выделении дополнительных средств, которые пойдут на стимулирующие выплаты медикам, посещающих пациентов на дому, приобретение необходимого медицинского оборудования и решение транспортных вопросов.По словам Алиханова, ухудшение эпидемиологической обстановки наблюдается на всей территории страны, и оно связано в том числе с распространением нового штамма "омикрон". В связи с чем правительство РФ решило усилить меры по противодействию распространения инфекции в субъектах."Помимо этого, прошу усилить контроль за выполнением требований за соблюдением масочного режима в регионе и увеличить число тестов с целью оперативного выявления случаев заражения. Рекомендовать руководителям организаций перевод на дистанционный режим работы до 50% сотрудников", - сказал Алиханов.По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Елены Бабуры, рост заболеваемости отмечен на всей территории Калининградской области."Рост зафиксирован во всех муниципальных образованиях и во всех возрастных группах. После новогодних каникул количество заболевших увеличилось – 435 на 100 тысяч населения. Особые опасения вызывает прирост заболевших среди детей, посещающих детские сады, у которых не сформирован иммунитет против коронавируса", – сообщила она.Бабура отметила, что сейчас особенно важно провести ревакцинацию в короткие сроки, что позволит избежать увеличения количества заболевших и прервать цепочку контактных. При этом она рекомендовала работодателям принимать противоэпидемические меры сразу после выявления случаев заражения у сотрудников, не дожидаясь предписаний Роспотребнадзора.По словам министра здравоохранения Александра Кравченко, система регионального здравоохранения на сегодняшний день испытывает значительные нагрузки, наблюдается серьезный дефицит сотрудников кол-центра по вопросам, связанным с COVID-19. Помимо этого, необходимо усиление автотранспортного парка для выезда медицинских работников на дом, а также в связи с заполнением имеющегося коечного фонда требуется развертывание дополнительных мест для приема больных."Из находящихся в стационаре больных 500 находятся на кислородной терапии, еще 41 на аппаратах ИВЛ. Значительно увеличилось количество госпитализированных детей – 24. При этом заболевание у них протекает в тяжелой форме", – отметил руководитель ведомства.Для повышения эффективности работы кол-центра по COVID-19 все МФЦ на территории Калининграда будут переведены на режим работы по предварительной записи, а сотрудники подключатся к консультированию населения по телефону 122.Региональному минздраву было дано поручение повысить оперативность оформления электронных больничных листов без посещения медицинской организации.

https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768520670.html

https://ria.ru/20220119/omikron-1768486574.html

https://ria.ru/20220119/geny-1768391040.html

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