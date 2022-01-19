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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768576368.html
В Коми мобилизуют студентов и волонтеров для помощи медикам
В Коми мобилизуют студентов и волонтеров для помощи медикам - РИА Новости, 19.01.2022
В Коми мобилизуют студентов и волонтеров для помощи медикам
Студентов и волонтеров мобилизуют для поддержки системы здравоохранения Коми, где началось распространение штамма коронавируса "омикрон", сообщил глава... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T16:02
2022-01-19T16:02
распространение коронавируса
сыктывкар
республика коми
владимир уйба
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Студентов и волонтеров мобилизуют для поддержки системы здравоохранения Коми, где началось распространение штамма коронавируса "омикрон", сообщил глава республики Владимир Уйба.В понедельник региональный минздрав сообщал, что в Коми выявлены 23 случая заражения штаммом "омикрон", в том числе 19 - в Сыктывкаре, по одному случаю в Сыктывдинском, Корткеросском, Прилузском и Сосногорском районах."Мы понимаем, что (с распространением штамма "омикрон" – ред.) амбулаторная сеть будет под ударом, и (необходимо) привлечь дополнительное количество и волонтеров, и студентов колледжей, университета. Уже сегодня… люди рекрутируются… Студенты… будут привлечены, в первую очередь, для того, чтобы выполнять работу по их специальности и возможной профессиональной подготовке, волонтеры будут привлечены… на работу в колл-центрах", - сказал Уйба в видеообращении к жителям Коми, опубликованном на официальной странице республики в соцсети "ВКонтакте".По его словам, в условиях новой волны коронавируса и с учетом высокой заразности штамма "омикрон" региональные власти намерены развивать бесконтактный формат оказания амбулаторной медпомощи, если заболевание протекает в легкой или бессимптомной форме. При этом доставку на дом назначенных лекарств будут осуществлять волонтеры.Как отметил Уйба, такой подход позволит избежать скопления людей в поликлиниках по месту жительства. В качестве дополнительных мер эпидбезопасности предполагается также усилить санитарную обработку общественного транспорта и торговых площадей.По словам главы Коми, меры по обеспечению эпидбезопасности в регионе на фоне циркуляции штамма "омикрон" планируется обсудить на заседании республиканского оперштаба в четверг.Уйба не уточнил, сколько случаев заражения "омикроном" зафиксировано в регионе в настоящее время, однако отметил, что общая заболеваемость коронавирусом растет "активно". Так, по состоянию на среду выявлено 178 новых случаев COVID-19 против 141 случая сутками ранее.
https://ria.ru/20220117/omikron-1768252964.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220119/omikron-1768547975.html
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сыктывкар, республика коми, владимир уйба, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:02 19.01.2022
 
В Коми мобилизуют студентов и волонтеров для помощи медикам

Глава Коми Уйба: в республике мобилизуют студентов и волонтеров для помощи медикам

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19
Медицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
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Медицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Студентов и волонтеров мобилизуют для поддержки системы здравоохранения Коми, где началось распространение штамма коронавируса "омикрон", сообщил глава республики Владимир Уйба.
В понедельник региональный минздрав сообщал, что в Коми выявлены 23 случая заражения штаммом "омикрон", в том числе 19 - в Сыктывкаре, по одному случаю в Сыктывдинском, Корткеросском, Прилузском и Сосногорском районах.
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 17:38Распространение коронавируса
В Коми выявили первые 23 случая заражения "омикроном"
"Мы понимаем, что (с распространением штамма "омикрон" – ред.) амбулаторная сеть будет под ударом, и (необходимо) привлечь дополнительное количество и волонтеров, и студентов колледжей, университета. Уже сегодня… люди рекрутируются… Студенты… будут привлечены, в первую очередь, для того, чтобы выполнять работу по их специальности и возможной профессиональной подготовке, волонтеры будут привлечены… на работу в колл-центрах", - сказал Уйба в видеообращении к жителям Коми, опубликованном на официальной странице республики в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, в условиях новой волны коронавируса и с учетом высокой заразности штамма "омикрон" региональные власти намерены развивать бесконтактный формат оказания амбулаторной медпомощи, если заболевание протекает в легкой или бессимптомной форме. При этом доставку на дом назначенных лекарств будут осуществлять волонтеры.
Медицинский работник и пациент c COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
14:12Сказано в эфире
В Госдуме рассказали, когда "омикрон" станет доминировать в России
Как отметил Уйба, такой подход позволит избежать скопления людей в поликлиниках по месту жительства. В качестве дополнительных мер эпидбезопасности предполагается также усилить санитарную обработку общественного транспорта и торговых площадей.
По словам главы Коми, меры по обеспечению эпидбезопасности в регионе на фоне циркуляции штамма "омикрон" планируется обсудить на заседании республиканского оперштаба в четверг.
Уйба не уточнил, сколько случаев заражения "омикроном" зафиксировано в регионе в настоящее время, однако отметил, что общая заболеваемость коронавирусом растет "активно". Так, по состоянию на среду выявлено 178 новых случаев COVID-19 против 141 случая сутками ранее.
 
Распространение коронавирусаСыктывкарРеспублика КомиВладимир УйбаКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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