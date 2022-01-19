https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768576368.html

В Коми мобилизуют студентов и волонтеров для помощи медикам

В Коми мобилизуют студентов и волонтеров для помощи медикам - РИА Новости, 19.01.2022

В Коми мобилизуют студентов и волонтеров для помощи медикам

Студентов и волонтеров мобилизуют для поддержки системы здравоохранения Коми, где началось распространение штамма коронавируса "омикрон", сообщил глава... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T16:02

2022-01-19T16:02

2022-01-19T16:02

распространение коронавируса

сыктывкар

республика коми

владимир уйба

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Студентов и волонтеров мобилизуют для поддержки системы здравоохранения Коми, где началось распространение штамма коронавируса "омикрон", сообщил глава республики Владимир Уйба.В понедельник региональный минздрав сообщал, что в Коми выявлены 23 случая заражения штаммом "омикрон", в том числе 19 - в Сыктывкаре, по одному случаю в Сыктывдинском, Корткеросском, Прилузском и Сосногорском районах."Мы понимаем, что (с распространением штамма "омикрон" – ред.) амбулаторная сеть будет под ударом, и (необходимо) привлечь дополнительное количество и волонтеров, и студентов колледжей, университета. Уже сегодня… люди рекрутируются… Студенты… будут привлечены, в первую очередь, для того, чтобы выполнять работу по их специальности и возможной профессиональной подготовке, волонтеры будут привлечены… на работу в колл-центрах", - сказал Уйба в видеообращении к жителям Коми, опубликованном на официальной странице республики в соцсети "ВКонтакте".По его словам, в условиях новой волны коронавируса и с учетом высокой заразности штамма "омикрон" региональные власти намерены развивать бесконтактный формат оказания амбулаторной медпомощи, если заболевание протекает в легкой или бессимптомной форме. При этом доставку на дом назначенных лекарств будут осуществлять волонтеры.Как отметил Уйба, такой подход позволит избежать скопления людей в поликлиниках по месту жительства. В качестве дополнительных мер эпидбезопасности предполагается также усилить санитарную обработку общественного транспорта и торговых площадей.По словам главы Коми, меры по обеспечению эпидбезопасности в регионе на фоне циркуляции штамма "омикрон" планируется обсудить на заседании республиканского оперштаба в четверг.Уйба не уточнил, сколько случаев заражения "омикроном" зафиксировано в регионе в настоящее время, однако отметил, что общая заболеваемость коронавирусом растет "активно". Так, по состоянию на среду выявлено 178 новых случаев COVID-19 против 141 случая сутками ранее.

https://ria.ru/20220117/omikron-1768252964.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220119/omikron-1768547975.html

сыктывкар

республика коми

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сыктывкар, республика коми, владимир уйба, коронавирус covid-19, коронавирус в россии