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В Москве за сутки госпитализировали 861 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 861 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 19.01.2022

В Москве за сутки госпитализировали 861 пациента с COVID-19

В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находятся 504 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T11:19

2022-01-19T11:19

2022-01-19T11:19

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находятся 504 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В Москве выявлено 8 795 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 861 человек. На ИВЛ находятся 504 человека. Уровень госпитализаций на фоне роста заболеваемости остается стабильным", - говорится в сообщении.Уточняется, что в городе выздоровели ещё 1 997 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 913 326. В столице скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.Оперативный штаб напоминает, что горожане при появлении симптомов ОРВИ могут обращаться за медпомощью непосредственно к дежурному врачу поликлиники без предварительной записи и звонка по номеру 122. Дежурные врачи в поликлиниках работают с 8 до 20 часов без выходных. Все пациенты с ОРВИ будут приняты в день обращения.

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