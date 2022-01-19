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В Москве за сутки госпитализировали 861 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 861 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 19.01.2022
В Москве за сутки госпитализировали 861 пациента с COVID-19
В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находятся 504 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T11:19
2022-01-19T11:19
2022-01-19T11:19
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находятся 504 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В Москве выявлено 8 795 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 861 человек. На ИВЛ находятся 504 человека. Уровень госпитализаций на фоне роста заболеваемости остается стабильным", - говорится в сообщении.Уточняется, что в городе выздоровели ещё 1 997 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 913 326. В столице скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.Оперативный штаб напоминает, что горожане при появлении симптомов ОРВИ могут обращаться за медпомощью непосредственно к дежурному врачу поликлиники без предварительной записи и звонка по номеру 122. Дежурные врачи в поликлиниках работают с 8 до 20 часов без выходных. Все пациенты с ОРВИ будут приняты в день обращения.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 861 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 861 пациента с COVID-19, на ИВЛ находятся 504 человека
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
В Москве
на ИВЛ из-за коронавируса
находятся 504 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В Москве выявлено 8 795 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 861 человек. На ИВЛ находятся 504 человека. Уровень госпитализаций на фоне роста заболеваемости остается стабильным", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в городе выздоровели ещё 1 997 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 913 326. В столице скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
Оперативный штаб напоминает, что горожане при появлении симптомов ОРВИ могут обращаться за медпомощью непосредственно к дежурному врачу поликлиники без предварительной записи и звонка по номеру 122. Дежурные врачи в поликлиниках работают с 8 до 20 часов без выходных. Все пациенты с ОРВИ будут приняты в день обращения.