Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768512474.html
В Москве за сутки госпитализировали 861 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 861 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 19.01.2022
В Москве за сутки госпитализировали 861 пациента с COVID-19
В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находятся 504 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T11:19
2022-01-19T11:19
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761032296_0:69:2795:1641_1920x0_80_0_0_14708253578b3b3db50eedce03d9346a.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находятся 504 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В Москве выявлено 8 795 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 861 человек. На ИВЛ находятся 504 человека. Уровень госпитализаций на фоне роста заболеваемости остается стабильным", - говорится в сообщении.Уточняется, что в городе выздоровели ещё 1 997 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 913 326. В столице скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.Оперативный штаб напоминает, что горожане при появлении симптомов ОРВИ могут обращаться за медпомощью непосредственно к дежурному врачу поликлиники без предварительной записи и звонка по номеру 122. Дежурные врачи в поликлиниках работают с 8 до 20 часов без выходных. Все пациенты с ОРВИ будут приняты в день обращения.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761032296_18:0:2747:2047_1920x0_80_0_0_7d6cb18dac4bb112170f2938fb4a4168.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:19 19.01.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 861 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 861 пациента с COVID-19, на ИВЛ находятся 504 человека

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находятся 504 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В Москве выявлено 8 795 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 861 человек. На ИВЛ находятся 504 человека. Уровень госпитализаций на фоне роста заболеваемости остается стабильным", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в городе выздоровели ещё 1 997 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 913 326. В столице скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
Оперативный штаб напоминает, что горожане при появлении симптомов ОРВИ могут обращаться за медпомощью непосредственно к дежурному врачу поликлиники без предварительной записи и звонка по номеру 122. Дежурные врачи в поликлиниках работают с 8 до 20 часов без выходных. Все пациенты с ОРВИ будут приняты в день обращения.
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:58Байден оценил вероятность вступления Украины в НАТО
00:54Байден убежден, что Путин не хочет войны
00:51Ким Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с США
00:47Байден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг Украины
00:36Байден пригрозил России "никогда не виданными" санкциями
00:23Госдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентов
00:19ЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в России
00:10BCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контента
23:59МККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данных
23:52Боррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в Европе
23:47Зампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседаний
23:44СМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию
23:36"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашение
23:19Автовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги"
23:19Скандальный американский сенатор сделал заявление о Путине
23:13В Instagram появилась новая функция
23:12Прокуратура Берлина начала расследование против Бербок, сообщили СМИ
23:07Журналисты покинули пресс-конференцию Макрона в знак протеста
23:01Украине нужна помощь, чтобы модернизировать армию, сообщил Зеленский
23:00В Госдуме призвали прислушаться к Путину в вопросе признания ДНР и ЛНР
Лента новостейМолния
Байден оценил вероятность вступления Украины в НАТОБайден убежден, что Путин не хочет войныКим Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с СШАБайден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг УкраиныБайден пригрозил России "никогда не виданными" санкциямиГосдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентовЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в РоссииBCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контентаМККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данныхБоррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в ЕвропеЗампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседанийСМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашениеАвтовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги"Скандальный американский сенатор сделал заявление о ПутинеВ Instagram появилась новая функцияПрокуратура Берлина начала расследование против Бербок, сообщили СМИЖурналисты покинули пресс-конференцию Макрона в знак протестаУкраине нужна помощь, чтобы модернизировать армию, сообщил ЗеленскийВ Госдуме призвали прислушаться к Путину в вопросе признания ДНР и ЛНР