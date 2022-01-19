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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768508971.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 19.01.2022
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,07%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T11:04
2022-01-19T11:04
распространение коронавируса
общество
забайкальский край
республика калмыкия
здоровье - общество
чукотский автономный округ
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,07%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,07%, 2. Чукотский автономный округ - 0,1%, 3. Забайкальский край - 0,11%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768508755.html
забайкальский край
республика калмыкия
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общество, забайкальский край, республика калмыкия, здоровье - общество, чукотский автономный округ, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:04 19.01.2022
 
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки

Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки выявили в Калмыкии — 0,07%

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,07%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,07%, 2. Чукотский автономный округ - 0,1%, 3. Забайкальский край - 0,11%", - говорится в сообщении.
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
11:03Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаОбществоЗабайкальский крайРеспублика КалмыкияЗдоровье - ОбществоЧукотский автономный округКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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