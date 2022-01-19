https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768508971.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 19.01.2022

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,07%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T11:04

2022-01-19T11:04

2022-01-19T11:04

распространение коронавируса

общество

забайкальский край

республика калмыкия

здоровье - общество

чукотский автономный округ

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,07%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,07%, 2. Чукотский автономный округ - 0,1%, 3. Забайкальский край - 0,11%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768508755.html

забайкальский край

республика калмыкия

чукотский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, забайкальский край, республика калмыкия, здоровье - общество, чукотский автономный округ, коронавирус covid-19, коронавирус в россии