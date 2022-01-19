https://ria.ru/20220119/konkurs-1768496902.html

Липецкая область проводит конкурс "Лидер малого и среднего бизнеса – 2021"

Липецкая область проводит конкурс "Лидер малого и среднего бизнеса – 2021" - РИА Новости, 19.01.2022

Липецкая область проводит конкурс "Лидер малого и среднего бизнеса – 2021"

Конкурс, способствующий выявлению и популяризации положительного опыта эффективно работающих предпринимателей, фермеров, малых и средних предприятий "Лидер... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T10:14

2022-01-19T10:14

2022-01-19T10:14

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 19 янв – РИА Новости. Конкурс, способствующий выявлению и популяризации положительного опыта эффективно работающих предпринимателей, фермеров, малых и средних предприятий "Лидер малого и среднего бизнеса – 2021" стартовал в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, конкурс определит лидеров среди субъектов малого и среднего предпринимательства в шести номинациях: "Лидер малого и среднего бизнеса в сфере торговли"; "Лидер малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания"; "Лидер малого и среднего бизнеса в сфере услуг"; "Лидер малого и среднего бизнеса в сфере производства"; "Лидер малого и среднего бизнеса в сфере сельскохозяйственной деятельности (фермерство)"; "Лидер малого и среднего бизнеса в сфере туризма и спорта".Артамонов отметил, что среди руководителей предприятий будут определены лидеры по отдельным номинациям: "Наставник года"; "Бизнес-инновация"; "Добрый бизнес"; "Липецкий продукт"; "Успешный старт"; "Атлант бизнеса"; "Семейный бизнес"; "Народный предприниматель"; "Прорыв года" и "Гран-при"."Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека. У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку этой сферы – и финансовую, и консультативную, и юридическую", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20211223/kaznacheystvo-1765204565.html

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игорь артамонов