https://ria.ru/20220119/konkurs-1768496902.html
Липецкая область проводит конкурс "Лидер малого и среднего бизнеса – 2021"
Липецкая область проводит конкурс "Лидер малого и среднего бизнеса – 2021" - РИА Новости, 19.01.2022
Липецкая область проводит конкурс "Лидер малого и среднего бизнеса – 2021"
Конкурс, способствующий выявлению и популяризации положительного опыта эффективно работающих предпринимателей, фермеров, малых и средних предприятий "Лидер... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T10:14
2022-01-19T10:14
2022-01-19T10:14
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 19 янв – РИА Новости. Конкурс, способствующий выявлению и популяризации положительного опыта эффективно работающих предпринимателей, фермеров, малых и средних предприятий "Лидер малого и среднего бизнеса – 2021" стартовал в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, конкурс определит лидеров среди субъектов малого и среднего предпринимательства в шести номинациях: "Лидер малого и среднего бизнеса в сфере торговли"; "Лидер малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания"; "Лидер малого и среднего бизнеса в сфере услуг"; "Лидер малого и среднего бизнеса в сфере производства"; "Лидер малого и среднего бизнеса в сфере сельскохозяйственной деятельности (фермерство)"; "Лидер малого и среднего бизнеса в сфере туризма и спорта".Артамонов отметил, что среди руководителей предприятий будут определены лидеры по отдельным номинациям: "Наставник года"; "Бизнес-инновация"; "Добрый бизнес"; "Липецкий продукт"; "Успешный старт"; "Атлант бизнеса"; "Семейный бизнес"; "Народный предприниматель"; "Прорыв года" и "Гран-при"."Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека. У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку этой сферы – и финансовую, и консультативную, и юридическую", - сказал Артамонов.
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игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 19 янв – РИА Новости
. Конкурс, способствующий выявлению и популяризации положительного опыта эффективно работающих предпринимателей, фермеров, малых и средних предприятий "Лидер малого и среднего бизнеса – 2021" стартовал в Липецкой области
, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, конкурс определит лидеров среди субъектов малого и среднего предпринимательства в шести номинациях: "Лидер малого и среднего бизнеса в сфере торговли"; "Лидер малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания"; "Лидер малого и среднего бизнеса в сфере услуг"; "Лидер малого и среднего бизнеса в сфере производства"; "Лидер малого и среднего бизнеса в сфере сельскохозяйственной деятельности (фермерство)"; "Лидер малого и среднего бизнеса в сфере туризма и спорта".
Артамонов отметил, что среди руководителей предприятий будут определены лидеры по отдельным номинациям: "Наставник года"; "Бизнес-инновация"; "Добрый бизнес"; "Липецкий продукт"; "Успешный старт"; "Атлант бизнеса"; "Семейный бизнес"; "Народный предприниматель"; "Прорыв года" и "Гран-при".
"Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека. У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку этой сферы – и финансовую, и консультативную, и юридическую", - сказал Артамонов.