Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220119/klimat-1768515631.html
‎Прошедший год стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений
‎Прошедший год стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений - РИА Новости, 19.01.2022
‎Прошедший год стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений
‎Прошедший 2021 год стал одним из семи самых теплых лет за всю историю наблюдений, говорится в распространенном в среду заявлении Всемирной метеорологической... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T11:34
2022-01-19T11:35
всемирная метеорологическая организация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592705010_0:6:3078:1737_1920x0_80_0_0_a6130d1b0a5bef76c9a318048e264b75.jpg
ЖЕНЕВА, 19 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. ‎Прошедший 2021 год стал одним из семи самых теплых лет за всю историю наблюдений, говорится в распространенном в среду заявлении Всемирной метеорологической организации.Хотя средняя глобальная температура временно снизилась в результате развития явления Ла-Нинья 2020—2022 годов, согласно данным Всемирной метеорологической организации, 2021 год все равно стал одним из семи самых теплых лет за всю историю наблюдений. При этом, по оценкам экспертов ВМО, глобальное потепление и другие долгосрочные тенденции изменения климата будут сохраняться в результате рекордного содержания в атмосфере парниковых газов, удерживающих тепло.Как отмечают в ВМО, средняя глобальная температура в 2021 году была примерно на 1,11 (± 0,13) °C выше доиндустриального уровня 1850-1900 годов. Таким образом, 2021 год стал седьмым годом подряд, когда глобальная температура была выше доиндустриального уровня более чем на 1 °C."Следующие один за другим явления Ла-Нинья означают, что потепление в 2021 году было относительно менее выраженным по сравнению с последними годами. Несмотря на это, 2021 год все равно был теплее, чем предыдущие годы, находившиеся под влиянием Ла-Нинья. Общее долгосрочное потепление в результате роста концентрации парниковых газов сейчас намного значительнее, чем колебания от года к году глобальных средних температур, вызванные естественными климатическими факторами", — прокомментировал результаты исследования генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас.По оценкам ВМО, с 1980-х годов каждое последующее десятилетие было теплее предыдущего. Ожидается, что эта тенденция сохранится. Самые теплые семь лет следовали с 2015 года. При этом в тройку лидеров вошли 2016, 2019 и 2020 годы. В 2016 году произошло исключительно сильное явление Эль-Ниньо, которое способствовало рекордному среднему глобальному потеплению.
https://ria.ru/20210923/arktika-1751347922.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592705010_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d33673689a662835cab702345a3c5a08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
всемирная метеорологическая организация
11:34 19.01.2022 (обновлено: 11:35 19.01.2022)
 
‎Прошедший год стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений

ВМО: прошедший год стал одним из семи самых теплых за всю историю наблюдений

© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанкВид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Александр Ковалев
Перейти в фотобанк
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 19 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. ‎Прошедший 2021 год стал одним из семи самых теплых лет за всю историю наблюдений, говорится в распространенном в среду заявлении Всемирной метеорологической организации.
Хотя средняя глобальная температура временно снизилась в результате развития явления Ла-Нинья 2020—2022 годов, согласно данным Всемирной метеорологической организации, 2021 год все равно стал одним из семи самых теплых лет за всю историю наблюдений. При этом, по оценкам экспертов ВМО, глобальное потепление и другие долгосрочные тенденции изменения климата будут сохраняться в результате рекордного содержания в атмосфере парниковых газов, удерживающих тепло.
Как отмечают в ВМО, средняя глобальная температура в 2021 году была примерно на 1,11 (± 0,13) °C выше доиндустриального уровня 1850-1900 годов. Таким образом, 2021 год стал седьмым годом подряд, когда глобальная температура была выше доиндустриального уровня более чем на 1 °C.
"Следующие один за другим явления Ла-Нинья означают, что потепление в 2021 году было относительно менее выраженным по сравнению с последними годами. Несмотря на это, 2021 год все равно был теплее, чем предыдущие годы, находившиеся под влиянием Ла-Нинья. Общее долгосрочное потепление в результате роста концентрации парниковых газов сейчас намного значительнее, чем колебания от года к году глобальных средних температур, вызванные естественными климатическими факторами", — прокомментировал результаты исследования генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас.
По оценкам ВМО, с 1980-х годов каждое последующее десятилетие было теплее предыдущего. Ожидается, что эта тенденция сохранится. Самые теплые семь лет следовали с 2015 года. При этом в тройку лидеров вошли 2016, 2019 и 2020 годы. В 2016 году произошло исключительно сильное явление Эль-Ниньо, которое способствовало рекордному среднему глобальному потеплению.
Вид на скалу Рубини с полярной станции Бухта Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября 2021, 02:00Наука
Ученые сообщили о рекордном таянии льдов в Арктике
 
Всемирная метеорологическая организация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:58Байден оценил вероятность вступления Украины в НАТО
00:54Байден убежден, что Путин не хочет войны
00:51Ким Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с США
00:47Байден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг Украины
00:36Байден пригрозил России "никогда не виданными" санкциями
00:23Госдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентов
00:19ЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в России
00:10BCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контента
23:59МККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данных
23:52Боррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в Европе
23:47Зампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседаний
23:44СМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию
23:36"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашение
23:19Автовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги"
23:19Скандальный американский сенатор сделал заявление о Путине
23:13В Instagram появилась новая функция
23:12Прокуратура Берлина начала расследование против Бербок, сообщили СМИ
23:07Журналисты покинули пресс-конференцию Макрона в знак протеста
23:01Украине нужна помощь, чтобы модернизировать армию, сообщил Зеленский
23:00В Госдуме призвали прислушаться к Путину в вопросе признания ДНР и ЛНР
Лента новостейМолния
Байден оценил вероятность вступления Украины в НАТОБайден убежден, что Путин не хочет войныКим Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с СШАБайден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг УкраиныБайден пригрозил России "никогда не виданными" санкциямиГосдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентовЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в РоссииBCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контентаМККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данныхБоррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в ЕвропеЗампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседанийСМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашениеАвтовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги"Скандальный американский сенатор сделал заявление о ПутинеВ Instagram появилась новая функцияПрокуратура Берлина начала расследование против Бербок, сообщили СМИЖурналисты покинули пресс-конференцию Макрона в знак протестаУкраине нужна помощь, чтобы модернизировать армию, сообщил ЗеленскийВ Госдуме призвали прислушаться к Путину в вопросе признания ДНР и ЛНР