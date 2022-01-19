https://ria.ru/20220119/klimat-1768515631.html
Прошедший год стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений
Прошедший год стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений - РИА Новости, 19.01.2022
Прошедший год стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений
Прошедший 2021 год стал одним из семи самых теплых лет за всю историю наблюдений, говорится в распространенном в среду заявлении Всемирной метеорологической... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T11:34
2022-01-19T11:34
2022-01-19T11:35
всемирная метеорологическая организация
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ЖЕНЕВА, 19 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Прошедший 2021 год стал одним из семи самых теплых лет за всю историю наблюдений, говорится в распространенном в среду заявлении Всемирной метеорологической организации.Хотя средняя глобальная температура временно снизилась в результате развития явления Ла-Нинья 2020—2022 годов, согласно данным Всемирной метеорологической организации, 2021 год все равно стал одним из семи самых теплых лет за всю историю наблюдений. При этом, по оценкам экспертов ВМО, глобальное потепление и другие долгосрочные тенденции изменения климата будут сохраняться в результате рекордного содержания в атмосфере парниковых газов, удерживающих тепло.Как отмечают в ВМО, средняя глобальная температура в 2021 году была примерно на 1,11 (± 0,13) °C выше доиндустриального уровня 1850-1900 годов. Таким образом, 2021 год стал седьмым годом подряд, когда глобальная температура была выше доиндустриального уровня более чем на 1 °C."Следующие один за другим явления Ла-Нинья означают, что потепление в 2021 году было относительно менее выраженным по сравнению с последними годами. Несмотря на это, 2021 год все равно был теплее, чем предыдущие годы, находившиеся под влиянием Ла-Нинья. Общее долгосрочное потепление в результате роста концентрации парниковых газов сейчас намного значительнее, чем колебания от года к году глобальных средних температур, вызванные естественными климатическими факторами", — прокомментировал результаты исследования генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас.По оценкам ВМО, с 1980-х годов каждое последующее десятилетие было теплее предыдущего. Ожидается, что эта тенденция сохранится. Самые теплые семь лет следовали с 2015 года. При этом в тройку лидеров вошли 2016, 2019 и 2020 годы. В 2016 году произошло исключительно сильное явление Эль-Ниньо, которое способствовало рекордному среднему глобальному потеплению.
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всемирная метеорологическая организация
11:34 19.01.2022 (обновлено: 11:35 19.01.2022)
Прошедший год стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений
ВМО: прошедший год стал одним из семи самых теплых за всю историю наблюдений
ЖЕНЕВА, 19 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова.
Прошедший 2021 год стал одним из семи самых теплых лет за всю историю наблюдений, говорится в распространенном в среду заявлении Всемирной метеорологической организации
.
Хотя средняя глобальная температура временно снизилась в результате развития явления Ла-Нинья 2020—2022 годов, согласно данным Всемирной метеорологической организации, 2021 год все равно стал одним из семи самых теплых лет за всю историю наблюдений. При этом, по оценкам экспертов ВМО, глобальное потепление и другие долгосрочные тенденции изменения климата будут сохраняться в результате рекордного содержания в атмосфере парниковых газов, удерживающих тепло.
Как отмечают в ВМО, средняя глобальная температура в 2021 году была примерно на 1,11 (± 0,13) °C выше доиндустриального уровня 1850-1900 годов. Таким образом, 2021 год стал седьмым годом подряд, когда глобальная температура была выше доиндустриального уровня более чем на 1 °C.
"Следующие один за другим явления Ла-Нинья означают, что потепление в 2021 году было относительно менее выраженным по сравнению с последними годами. Несмотря на это, 2021 год все равно был теплее, чем предыдущие годы, находившиеся под влиянием Ла-Нинья. Общее долгосрочное потепление в результате роста концентрации парниковых газов сейчас намного значительнее, чем колебания от года к году глобальных средних температур, вызванные естественными климатическими факторами", — прокомментировал результаты исследования генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас.
По оценкам ВМО, с 1980-х годов каждое последующее десятилетие было теплее предыдущего. Ожидается, что эта тенденция сохранится. Самые теплые семь лет следовали с 2015 года. При этом в тройку лидеров вошли 2016, 2019 и 2020 годы. В 2016 году произошло исключительно сильное явление Эль-Ниньо, которое способствовало рекордному среднему глобальному потеплению.