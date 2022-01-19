https://ria.ru/20220119/kapremont-1768570072.html
В Тверской области за три года проведут капремонт всех школ
В Тверской области за три года проведут капремонт всех школ - РИА Новости, 19.01.2022
В Тверской области за три года проведут капремонт всех школ
Все школы Тверской области капитально отремонтируют до 2024 года - на заседании областного правительства принято решение расширить госпрограмму "Развитие... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T15:47
2022-01-19T15:47
2022-01-19T15:46
тверская область
общество
тверская область
игорь руденя
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/74/1557437486_0:151:3107:1899_1920x0_80_0_0_eb1651ab11189af45271ce345e72328c.jpg
ТВЕРЬ, 19 янв — РИА Новости. Все школы Тверской области капитально отремонтируют до 2024 года - на заседании областного правительства принято решение расширить госпрограмму "Развитие образования Тверской области" на 2019-2024 годы для модернизации школ Верхневолжья, сообщает пресс-служба регионального правительства.Общий объем финансирования государственной программы составит почти 33 миллиарда рублей."Работа по обновлению школ проводится в соответствии с поручением президента России. Современные школы – это одно из ключевых условий для обеспечения качественного образования и воспитания школьников, вне зависимости от места проживания", – сказал на заседании глава региона Игорь Руденя.За счет федерального бюджета на модернизацию школ Тверской области в 2022 и 2023 годах дополнительно направлены 836 миллионов рублей.На заседании также принято решение о включении в госпрограмму проекта по модернизации школьной системы образования Тверской области на 2022-2026 годы. Ключевыми участниками проекта станут учреждения, расположенные в сельской местности и малых городах с населением менее 50 тысяч человек.В первоочередной план модернизации вошли 13 школ Верхневолжья.Глава региона поручил обеспечить контроль за качеством проводимых работ, соблюдением сроков их выполнения.Всего в Тверской области в рамках национального проекта "Образование" до 2024 года капитальный ремонт пройдет в 545 зданиях образовательных учреждений региона, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220111/obrazovanie-1767384541.html
тверская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/74/1557437486_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_67414972ecb87754bdda6f563315fe5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, тверская область, игорь руденя, россия
ТВЕРЬ, 19 янв — РИА Новости.
Все школы Тверской области
капитально отремонтируют до 2024 года - на заседании областного правительства принято решение расширить госпрограмму "Развитие образования Тверской области" на 2019-2024 годы для модернизации школ Верхневолжья, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Общий объем финансирования государственной программы составит почти 33 миллиарда рублей.
"Работа по обновлению школ проводится в соответствии с поручением президента России
. Современные школы – это одно из ключевых условий для обеспечения качественного образования и воспитания школьников, вне зависимости от места проживания", – сказал на заседании глава региона Игорь Руденя
.
За счет федерального бюджета на модернизацию школ Тверской области в 2022 и 2023 годах дополнительно направлены 836 миллионов рублей.
На заседании также принято решение о включении в госпрограмму проекта по модернизации школьной системы образования Тверской области на 2022-2026 годы. Ключевыми участниками проекта станут учреждения, расположенные в сельской местности и малых городах с населением менее 50 тысяч человек.
В первоочередной план модернизации вошли 13 школ Верхневолжья.
Глава региона поручил обеспечить контроль за качеством проводимых работ, соблюдением сроков их выполнения.
Всего в Тверской области в рамках национального проекта "Образование" до 2024 года капитальный ремонт пройдет в 545 зданиях образовательных учреждений региона, отметили в пресс-службе.