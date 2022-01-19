https://ria.ru/20220119/kapremont-1768570072.html

В Тверской области за три года проведут капремонт всех школ

В Тверской области за три года проведут капремонт всех школ - РИА Новости, 19.01.2022

В Тверской области за три года проведут капремонт всех школ

Все школы Тверской области капитально отремонтируют до 2024 года - на заседании областного правительства принято решение расширить госпрограмму "Развитие... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T15:47

2022-01-19T15:47

2022-01-19T15:46

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ТВЕРЬ, 19 янв — РИА Новости. Все школы Тверской области капитально отремонтируют до 2024 года - на заседании областного правительства принято решение расширить госпрограмму "Развитие образования Тверской области" на 2019-2024 годы для модернизации школ Верхневолжья, сообщает пресс-служба регионального правительства.Общий объем финансирования государственной программы составит почти 33 миллиарда рублей."Работа по обновлению школ проводится в соответствии с поручением президента России. Современные школы – это одно из ключевых условий для обеспечения качественного образования и воспитания школьников, вне зависимости от места проживания", – сказал на заседании глава региона Игорь Руденя.За счет федерального бюджета на модернизацию школ Тверской области в 2022 и 2023 годах дополнительно направлены 836 миллионов рублей.На заседании также принято решение о включении в госпрограмму проекта по модернизации школьной системы образования Тверской области на 2022-2026 годы. Ключевыми участниками проекта станут учреждения, расположенные в сельской местности и малых городах с населением менее 50 тысяч человек.В первоочередной план модернизации вошли 13 школ Верхневолжья.Глава региона поручил обеспечить контроль за качеством проводимых работ, соблюдением сроков их выполнения.Всего в Тверской области в рамках национального проекта "Образование" до 2024 года капитальный ремонт пройдет в 545 зданиях образовательных учреждений региона, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220111/obrazovanie-1767384541.html

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общество, тверская область, игорь руденя, россия