https://ria.ru/20220119/kapremont-1768524166.html

Бирюков: в Москве возобновилась замена лифтов по программе капремонта

Бирюков: в Москве возобновилась замена лифтов по программе капремонта - РИА Новости, 19.01.2022

Бирюков: в Москве возобновилась замена лифтов по программе капремонта

В столице возобновились работы по замене лифтов в многоквартирных домах в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщил заместитель мэра Москвы по РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T07:03

2022-01-19T07:03

2022-01-19T12:27

москва сегодня: мегаполис для жизни

московская область (подмосковье)

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В столице возобновились работы по замене лифтов в многоквартирных домах в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.Он подчеркнул, что больше всего лифтов обновят в Юго-Восточном, Южном и Юго-Западном административных округах.Также заместитель мэра столицы напомнил, что лифты в домах, накапливающих средства на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что с 2011 года в Москве заменили более 39 тысяч лифтов.

https://realty.ria.ru/20210210/lifty-1596789767.html

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московская область (подмосковье), москва, петр бирюков