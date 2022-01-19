07:03 19.01.2022 (обновлено: 12:27 19.01.2022)
Бирюков: в Москве возобновилась замена лифтов по программе капремонта
© Фонд капремонта МосквыКабина нового лифта
© Фонд капремонта Москвы
Кабина нового лифта
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В столице возобновились работы по замене лифтов в многоквартирных домах в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году планируем заменить более 2,2 тысячи лифтов, конкурсные процедуры для определения исполнителей проведены, работы стартовали во всех округах в соответствии с утвержденными графиками", - отметил Бирюков.
Он подчеркнул, что больше всего лифтов обновят в Юго-Восточном, Южном и Юго-Западном административных округах.
Также заместитель мэра столицы напомнил, что лифты в домах, накапливающих средства на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы.
"Специалисты демонтируют старые и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств. Используется оборудование, произведенное в Москве и Московской области, по своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что с 2011 года в Москве заменили более 39 тысяч лифтов.