Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220119/kapremont-1768524166.html
Бирюков: в Москве возобновилась замена лифтов по программе капремонта
Бирюков: в Москве возобновилась замена лифтов по программе капремонта - РИА Новости, 19.01.2022
Бирюков: в Москве возобновилась замена лифтов по программе капремонта
В столице возобновились работы по замене лифтов в многоквартирных домах в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщил заместитель мэра Москвы по РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T07:03
2022-01-19T12:27
москва сегодня: мегаполис для жизни
московская область (подмосковье)
москва
петр бирюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758543966_0:463:1200:1138_1920x0_80_0_0_3ca079275e1b8ab8f87d7b6a1a327c16.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В столице возобновились работы по замене лифтов в многоквартирных домах в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.Он подчеркнул, что больше всего лифтов обновят в Юго-Восточном, Южном и Юго-Западном административных округах.Также заместитель мэра столицы напомнил, что лифты в домах, накапливающих средства на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что с 2011 года в Москве заменили более 39 тысяч лифтов.
https://realty.ria.ru/20210210/lifty-1596789767.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758543966_0:350:1200:1250_1920x0_80_0_0_29afe00e1a31f51e1261db7f84d8ac7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), москва, петр бирюков
07:03 19.01.2022 (обновлено: 12:27 19.01.2022)
 

Бирюков: в Москве возобновилась замена лифтов по программе капремонта

© Фонд капремонта МосквыКабина нового лифта
Кабина нового лифта
© Фонд капремонта Москвы
Кабина нового лифта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В столице возобновились работы по замене лифтов в многоквартирных домах в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году планируем заменить более 2,2 тысячи лифтов, конкурсные процедуры для определения исполнителей проведены, работы стартовали во всех округах в соответствии с утвержденными графиками", - отметил Бирюков.
Он подчеркнул, что больше всего лифтов обновят в Юго-Восточном, Южном и Юго-Западном административных округах.
Также заместитель мэра столицы напомнил, что лифты в домах, накапливающих средства на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы.
"Специалисты демонтируют старые и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств. Используется оборудование, произведенное в Москве и Московской области, по своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что с 2011 года в Москве заменили более 39 тысяч лифтов.
Замена лифта в многоквартирном доме - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля 2021, 11:29Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Фонд капремонта Москвы опубликовал интерактивную карту замены лифтов
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосковская область (Подмосковье)МоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54Байден убежден, что Путин не хочет войны
00:51Ким Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с США
00:47Байден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг Украины
00:36Байден пригрозил России "никогда не виданными" санкциями
00:23Госдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентов
00:19ЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в России
00:10BCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контента
23:59МККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данных
23:52Боррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в Европе
23:47Зампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседаний
23:44СМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию
23:36"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашение
23:19Автовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги"
23:19Скандальный американский сенатор сделал заявление о Путине
23:13В Instagram появилась новая функция
23:12Прокуратура Берлина начала расследование против Бербок, сообщили СМИ
23:07Журналисты покинули пресс-конференцию Макрона в знак протеста
23:01Украине нужна помощь, чтобы модернизировать армию, сообщил Зеленский
23:00В Госдуме призвали прислушаться к Путину в вопросе признания ДНР и ЛНР
22:43В новой Москве столкнулась скорая и легковушка, есть пострадавшие
Лента новостейМолния
Байден убежден, что Путин не хочет войныКим Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с СШАБайден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг УкраиныБайден пригрозил России "никогда не виданными" санкциямиГосдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентовЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в РоссииBCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контентаМККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данныхБоррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в ЕвропеЗампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседанийСМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашениеАвтовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги"Скандальный американский сенатор сделал заявление о ПутинеВ Instagram появилась новая функцияПрокуратура Берлина начала расследование против Бербок, сообщили СМИЖурналисты покинули пресс-конференцию Макрона в знак протестаУкраине нужна помощь, чтобы модернизировать армию, сообщил ЗеленскийВ Госдуме призвали прислушаться к Путину в вопросе признания ДНР и ЛНРВ новой Москве столкнулась скорая и легковушка, есть пострадавшие