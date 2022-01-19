https://ria.ru/20220119/iran-1768590614.html

Опыт сотрудничества Ирана и России можно применять и далее, считает Раиси

Опыт сотрудничества Ирана и России можно применять и далее, считает Раиси - РИА Новости, 19.01.2022

Опыт сотрудничества Ирана и России можно применять и далее, считает Раиси

Опыт взаимодействия России и Ирана в Сирии может создать предпосылки для его применения на других направлениях, заявил иранский президент Ибрахим Раиси на... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T16:51

2022-01-19T16:51

2022-01-19T17:02

иран

сирия

владимир путин

россия

ибрахим раиси

в мире

цены на нефть

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Опыт взаимодействия России и Ирана в Сирии может создать предпосылки для его применения на других направлениях, заявил иранский президент Ибрахим Раиси на встрече с президентом России Владимиром Путиным."У нас есть очень хороший опыт сотрудничества с РФ в Сирии и это взаимодействие по борьбе с терроризмом в регионе, в Сирийской Арабской республике. Такой очень хороший опыт может создать предпосылки для того, чтобы мы во многих других направлениях могли бы применить данный опыт", - сказал Раиси в ходе встречи с Путиным.Ранее помощник министра иностранных дел Ирана Али Асгар Хаджи говорил РИА Новости, что саммит Россия-Иран-Турция (страны-гаранты по сирийскому урегулированию) по Сирии может пройти в начале 2022 года, перед этим состоится встреча глав МИД трех стран.В Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.

https://ria.ru/20220119/iran-1768586394.html

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иран, сирия, владимир путин, россия, ибрахим раиси, в мире, цены на нефть