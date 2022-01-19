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Опыт сотрудничества Ирана и России можно применять и далее, считает Раиси
Опыт сотрудничества Ирана и России можно применять и далее, считает Раиси - РИА Новости, 19.01.2022
Опыт сотрудничества Ирана и России можно применять и далее, считает Раиси
Опыт взаимодействия России и Ирана в Сирии может создать предпосылки для его применения на других направлениях, заявил иранский президент Ибрахим Раиси на... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T16:51
2022-01-19T17:02
иран
сирия
владимир путин
россия
ибрахим раиси
в мире
цены на нефть
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Опыт взаимодействия России и Ирана в Сирии может создать предпосылки для его применения на других направлениях, заявил иранский президент Ибрахим Раиси на встрече с президентом России Владимиром Путиным."У нас есть очень хороший опыт сотрудничества с РФ в Сирии и это взаимодействие по борьбе с терроризмом в регионе, в Сирийской Арабской республике. Такой очень хороший опыт может создать предпосылки для того, чтобы мы во многих других направлениях могли бы применить данный опыт", - сказал Раиси в ходе встречи с Путиным.Ранее помощник министра иностранных дел Ирана Али Асгар Хаджи говорил РИА Новости, что саммит Россия-Иран-Турция (страны-гаранты по сирийскому урегулированию) по Сирии может пройти в начале 2022 года, перед этим состоится встреча глав МИД трех стран.В Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.
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иран, сирия, владимир путин, россия, ибрахим раиси, в мире, цены на нефть
16:51 19.01.2022 (обновлено: 17:02 19.01.2022)
 
Опыт сотрудничества Ирана и России можно применять и далее, считает Раиси

Президент Ирана Раиси: опыт взаимодействия с Россией в Сирии может применяться и далее

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Опыт взаимодействия России и Ирана в Сирии может создать предпосылки для его применения на других направлениях, заявил иранский президент Ибрахим Раиси на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"У нас есть очень хороший опыт сотрудничества с РФ в Сирии и это взаимодействие по борьбе с терроризмом в регионе, в Сирийской Арабской республике. Такой очень хороший опыт может создать предпосылки для того, чтобы мы во многих других направлениях могли бы применить данный опыт", - сказал Раиси в ходе встречи с Путиным.
Ранее помощник министра иностранных дел Ирана Али Асгар Хаджи говорил РИА Новости, что саммит Россия-Иран-Турция (страны-гаранты по сирийскому урегулированию) по Сирии может пройти в начале 2022 года, перед этим состоится встреча глав МИД трех стран.
В Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
16:38
Путин предложил президенту Ирана разъяснить позицию по СВПД
 
ИранСирияВладимир ПутинРоссияИбрахим РаисиВ миреЦены на нефть
 
 
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