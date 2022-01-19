https://ria.ru/20220119/iran-1768585338.html

Президент Ирана оценил уровень экономических связей с Россией

Президент Ирана оценил уровень экономических связей с Россией - РИА Новости, 19.01.2022

Президент Ирана оценил уровень экономических связей с Россией

Иран и Россия могут повысить уровень экономического взаимодействия в несколько раз, заявил иранский президент Ибрахим Раиси на встрече с президентом России... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T16:35

2022-01-19T16:35

2022-01-19T16:59

иран

россия

экономика

в мире

владимир путин

ибрахим раиси

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Иран и Россия могут повысить уровень экономического взаимодействия в несколько раз, заявил иранский президент Ибрахим Раиси на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Наши торгово-экономические связи в нынешней ситуации, конечно же, не вызывают удовлетворения. Конечно, мы можем повысить уровень нашего торгово-экономического взаимодействия в несколько раз", - сказал Раиси в ходе встречи с Путиным.Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что товарооборот между двумя странами в прошлом году увеличился более чем на 38%, несмотря на пандемию коронавируса.

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иран, россия, экономика, в мире, владимир путин, ибрахим раиси