https://ria.ru/20220119/iran-1768585338.html
Президент Ирана оценил уровень экономических связей с Россией
Президент Ирана оценил уровень экономических связей с Россией - РИА Новости, 19.01.2022
Президент Ирана оценил уровень экономических связей с Россией
Иран и Россия могут повысить уровень экономического взаимодействия в несколько раз, заявил иранский президент Ибрахим Раиси на встрече с президентом России... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T16:35
2022-01-19T16:35
2022-01-19T16:59
иран
россия
экономика
в мире
владимир путин
ибрахим раиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749970185_91:208:1714:1121_1920x0_80_0_0_6fc5a43e080eab3d7d505de254e69283.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Иран и Россия могут повысить уровень экономического взаимодействия в несколько раз, заявил иранский президент Ибрахим Раиси на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Наши торгово-экономические связи в нынешней ситуации, конечно же, не вызывают удовлетворения. Конечно, мы можем повысить уровень нашего торгово-экономического взаимодействия в несколько раз", - сказал Раиси в ходе встречи с Путиным.Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что товарооборот между двумя странами в прошлом году увеличился более чем на 38%, несмотря на пандемию коронавируса.
https://ria.ru/20220119/otnosheniya-1768393078.html
иран
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749970185_198:0:1782:1188_1920x0_80_0_0_4cc6f81e2efcbc4ab741765f52c5d866.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, экономика, в мире, владимир путин, ибрахим раиси
16:35 19.01.2022 (обновлено: 16:59 19.01.2022)
Президент Ирана оценил уровень экономических связей с Россией
Раиси: Иран и Россия могут повысить уровень экономического взаимодействия в несколько раз