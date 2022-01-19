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СПЧ направил в Госдуму заключение об организации местного самоуправления
СПЧ направил в Госдуму заключение об организации местного самоуправления - РИА Новости, 19.01.2022
СПЧ направил в Госдуму заключение об организации местного самоуправления
Постоянная комиссия по развитию институтов гражданского общества Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рассмотрела... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T14:26
2022-01-19T14:26
совет по правам человека при президенте рф (спч)
госдума рф
российская общественная инициатива
алексей диденко (политик)
россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Постоянная комиссия по развитию институтов гражданского общества Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рассмотрела с привлечением экспертов проект федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления", подготовленные предложения направили председателю комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексею Диденко.В заключении, опубликованном на сайте СПЧ, отмечается, что ключевые новации законопроекта заключаются в изменении территориальной организации местного самоуправления с точки зрения ее унификации и подходе к определению полномочий органов местного самоуправления."Крайне необходимо внести в законопроект дополнительные меры по формированию организационно-правовой среды для повышения эффективности соответствующих форм участия населения", - говорится в заключении.Комиссия обратила внимание на риски для реализации прав граждан на участие в принятии решений, "которые возникают из-за предлагаемых законопроектом нововведений". Подчёркивается, что эти риски могут быть сняты внесением изменений в текст законопроекта, расширением и конкретизацией переходных положений, а также гарантиями разработки дополнительных норм в иных нормативно-правовых актах."По мнению комиссии необходимо сохранить принцип разнообразия территориальной организации местного самоуправления, усилить гарантии участия населения в решении вопросов местного значения, обеспечить неухудшение доступа жителей к государственным и муниципальным сервисам и услугам в период возможных преобразований", - сказано в заключении.В СПЧ предлагают предусмотреть в законопроекте гарантии создания в населенных пунктах территориальных органов местной администрации при соблюдении определенных условий, а также обеспечение электронной доступности подготовки обращений в органы местного самоуправления или создания в населенных пунктов отделений МФЦ. Кроме того, предлагается предоставить жителям населенных пунктов на переходный период право выбора городского или муниципального округа, в состав которого они хотели бы войти, предусмотрев для этого облегченные процедуры и механизмы.Также предлагается предоставить сходу местных жителей право вето на решения об изменении границ муниципальных образований.В СПЧ полагают, что следует допустить возможность проведения местного референдума в пределах части территории муниципального образования, а не только на всей его территории.Если сейчас в законопроекте указано, что сход граждан предусмотрен только по вопросам самообложения и выдвижения кандидатуры старосты в сельском поселении, то в СПЧ предлагают расширить круг вопросов, решаемых на сходе, а также сократить норму численности участников, от которой сход считается правомочным, с половины до трети, либо ввести гибкую норму, предусмотреть возможность заочного и дистанционного электронного участия.В числе предложений комиссии, касающихся опросов населения муниципального образования, указано "дополнить возможностью использовать для этого сайты Госуслуг, избиркомов, Российской общественной инициативы".Среди других предложений: конкретизировать основания проведения публичных слушаний, уточнить понятие "территория муниципального образования", дополнить норму о собраниях граждан указанием, что инициировать собрание граждан могут старосты и депутаты, избранные от данной территории."Из рассмотрения инициативных проектов фактически полностью исключены депутаты. Предложение: все инициативы должны проходить через коллегиальный орган (комиссию, рабочую группу), созданный на паритетных началах между администрацией и представительным органом (причем в неё обязательно должны входить депутаты). Также желательно, чтобы депутат, который избран от данной территории, публично представлял свое мнение (заключение, отзыв) на данный инициативный проект", - говорится в заключении.Кроме того предлагается добавить норму о том, что граждане могут вносить свои предложения в инициативный проект и через старост, и через территориальные органы местного самоуправления, а не только напрямую в местную администрацию.
https://ria.ru/20211208/korruptsiya-1762690658.html
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совет по правам человека при президенте рф (спч), госдума рф, российская общественная инициатива, алексей диденко (политик), россия
14:26 19.01.2022
 
СПЧ направил в Госдуму заключение об организации местного самоуправления

СПЧ направил в Госдуму экспертное заключение по проекту закона о местном самоуправлении

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Постоянная комиссия по развитию институтов гражданского общества Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рассмотрела с привлечением экспертов проект федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления", подготовленные предложения направили председателю комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексею Диденко.
В заключении, опубликованном на сайте СПЧ, отмечается, что ключевые новации законопроекта заключаются в изменении территориальной организации местного самоуправления с точки зрения ее унификации и подходе к определению полномочий органов местного самоуправления.
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"Крайне необходимо внести в законопроект дополнительные меры по формированию организационно-правовой среды для повышения эффективности соответствующих форм участия населения", - говорится в заключении.
Комиссия обратила внимание на риски для реализации прав граждан на участие в принятии решений, "которые возникают из-за предлагаемых законопроектом нововведений". Подчёркивается, что эти риски могут быть сняты внесением изменений в текст законопроекта, расширением и конкретизацией переходных положений, а также гарантиями разработки дополнительных норм в иных нормативно-правовых актах.
"По мнению комиссии необходимо сохранить принцип разнообразия территориальной организации местного самоуправления, усилить гарантии участия населения в решении вопросов местного значения, обеспечить неухудшение доступа жителей к государственным и муниципальным сервисам и услугам в период возможных преобразований", - сказано в заключении.
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В СПЧ предлагают предусмотреть в законопроекте гарантии создания в населенных пунктах территориальных органов местной администрации при соблюдении определенных условий, а также обеспечение электронной доступности подготовки обращений в органы местного самоуправления или создания в населенных пунктов отделений МФЦ. Кроме того, предлагается предоставить жителям населенных пунктов на переходный период право выбора городского или муниципального округа, в состав которого они хотели бы войти, предусмотрев для этого облегченные процедуры и механизмы.
Также предлагается предоставить сходу местных жителей право вето на решения об изменении границ муниципальных образований.
В СПЧ полагают, что следует допустить возможность проведения местного референдума в пределах части территории муниципального образования, а не только на всей его территории.
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Если сейчас в законопроекте указано, что сход граждан предусмотрен только по вопросам самообложения и выдвижения кандидатуры старосты в сельском поселении, то в СПЧ предлагают расширить круг вопросов, решаемых на сходе, а также сократить норму численности участников, от которой сход считается правомочным, с половины до трети, либо ввести гибкую норму, предусмотреть возможность заочного и дистанционного электронного участия.
В числе предложений комиссии, касающихся опросов населения муниципального образования, указано "дополнить возможностью использовать для этого сайты Госуслуг, избиркомов, Российской общественной инициативы".
Среди других предложений: конкретизировать основания проведения публичных слушаний, уточнить понятие "территория муниципального образования", дополнить норму о собраниях граждан указанием, что инициировать собрание граждан могут старосты и депутаты, избранные от данной территории.
"Из рассмотрения инициативных проектов фактически полностью исключены депутаты. Предложение: все инициативы должны проходить через коллегиальный орган (комиссию, рабочую группу), созданный на паритетных началах между администрацией и представительным органом (причем в неё обязательно должны входить депутаты). Также желательно, чтобы депутат, который избран от данной территории, публично представлял свое мнение (заключение, отзыв) на данный инициативный проект", - говорится в заключении.
Кроме того предлагается добавить норму о том, что граждане могут вносить свои предложения в инициативный проект и через старост, и через территориальные органы местного самоуправления, а не только напрямую в местную администрацию.
 
Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Госдума РФРоссийская общественная инициативаАлексей Диденко (политик)Россия
 
 
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