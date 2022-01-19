Слуцкий раскритиковал заявления США о размещении в Белоруссии ядерных сил
Глава комитета Госдумы Слуцкий назвал давлением слова о размещении оружия в Белоруссии
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, отвечая на опасения США в отношении возможного размещения российского ядерного оружия в Белоруссии после изменений в конституцию страны, заявил, что это новая грубая попытка давления на суверенное государство.
Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента заявил, что Россия под предлогом совместных учений якобы может отправить силы в Белоруссию для "нападения на Украину" с севера. Также в госдепе США считают, что изменение белорусской конституции может привести к размещению ядерных сил России на территории страны.
"Что касается конституционного референдума в Белоруссии: все эти заявления - очередная и довольно грубая попытка вмешательства и давления на суверенное государство. Как и по какой конституции жить - должен решать только белорусский народ, без подсказок извне. И уж точно не США, которые наводнили Европу своими ядерными боеголовками, делать подобные комментарии", - написал Слуцкий в своем telegram-канале.
По словам депутата, инициатива России о гарантиях безопасности, "где, в том числе, предусмотрен возврат любых ядерных вооружений в пределы национальных границ, все ещё на столе переговоров", российская сторона по-прежнему ожидает письменный ответ американской стороны по каждому пункту.
"Бесцеремонность заявлений госдепартамента может сравниться разве что с их отдаленностью от реальности, не говоря уже об их параноидальном характере. Судя по всему, любая активность Вооруженных сил РФ теперь будет вызывать у США нездоровую реакцию. А ведь речь идет о совместных учениях с одним из наших ближайших союзников. И необходимость налаженного взаимодействия между нашими странами только что показала ситуация в Казахстане", - добавил Слуцкий.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.