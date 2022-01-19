https://ria.ru/20220119/gaz-1768602575.html

Правительство Молдавии может помочь "Молдовагазу" заплатить "Газпрому"

Правительство Молдавии может помочь "Молдовагазу" заплатить "Газпрому" - РИА Новости, 19.01.2022

Правительство Молдавии может помочь "Молдовагазу" заплатить "Газпрому"

Правительство Молдавии поможет "Молдовагазу" выплатить авансовый платеж "Газпрому", если парламент одобрит введение режима ЧП, сообщила на брифинге в среду... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T17:42

2022-01-19T17:42

2022-01-19T18:05

газпром

молдовагаз

в мире

природный газ

молдавия

жкх

наталья гаврилица

сергей куприянов

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КИШИНЕВ, 19 янв — РИА Новости. Правительство Молдавии поможет "Молдовагазу" выплатить авансовый платеж "Газпрому", если парламент одобрит введение режима ЧП, сообщила на брифинге в среду премьер Наталья Гаврилица.Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну отметил, что страна столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса, поскольку в декабре закупочная цена на газ была 450 долларов за тысячу кубометров, а в январе выросла до 646 долларов. "Газпром" официально предупредил, что прекратит поставки газа в Молдавию, если не получит авансовый платеж до 20 января. Правительство приняло решение попросить парламент ввести режим ЧП из-за газового кризиса на 60 дней.Она отметила, что режим ЧП позволит правительству в срочном режиме решить финансовые вопросы и оказать помощь "Молдовагазу". По ее словам, кабмин просит ввести режим ЧП на 60 дней, поскольку проблема с выплатами "Газпрому" может снова возникнуть в феврале и марте. Гаврилица намерена 20 декабря обратиться к депутатам с просьбой поддержать инициативу правительства."Мы сожалеем, что изменилось отношение со стороны "Газпрома". Существует международная практика предоставления времени для компенсации негативных финансовых отклонений до тех пор, пока не будет пересмотрен тариф на источник энергии", - добавила Гаврилица.Постоянное бюро парламента Молдавии соберется на заседание в 18.00 мск, чтобы рассмотреть просьбу правительства и принять решение о необходимости созыва внеочередного заседания парламента."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре "Молдовагаз" смогла расплатиться самостоятельно. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.

https://ria.ru/20220119/nato-1768591351.html

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газпром, молдовагаз, в мире, природный газ, молдавия, жкх, наталья гаврилица, сергей куприянов