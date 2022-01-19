https://ria.ru/20220119/gaz-1768594240.html
Правительство Молдавии попросило ввести режим ЧП из-за газового кризиса
Правительство Молдавии попросило ввести режим ЧП из-за газового кризиса - РИА Новости, 19.01.2022
Правительство Молдавии попросило ввести режим ЧП из-за газового кризиса
Правительство Молдавии приняло решение просить парламент о введении режима чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации в энергетике, заявила глава кабмина РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T17:06
2022-01-19T17:06
2022-01-19T22:17
в мире
молдавия
газпром
молдовагаз
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 19 янв — РИА Новости. Правительство Молдавии приняло решение просить парламент о введении режима чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации в энергетике, заявила глава кабмина Наталья Гаврилица.Ранее вице-премьер Андрей Спыну отметил, что страна столкнулась с очередным этапом кризиса, поскольку в декабре закупочная цена на газ была 450 долларов за тысячу кубометров, а в январе выросла до 646 долларов. "Газпром" официально предупредил, что прекратит поставки топлива, если не получит авансовый платеж до 20 января.Как пояснили в правительстве, режим ЧП установят, чтобы чрезвычайная комиссия получила право предпринимать срочные действия для снабжения населения топливом, поскольку "Газпром" может прекратить поставки с 21 января. Спыну на заседании отметил, что режим нужно ввести на 60 дней, поскольку нет гарантий, что проблема с погашением платежей в установленные сроки не возникнет в феврале или марте."Если парламент согласится ввести режим ЧП, то мы примем ряд мер, которые позволят "Молдовагазу" покрыть недостающую сумму аванса "Газпрому". Правительство отменит НДС для компании и заплатит авансом компенсации за газ, который потребляет население, этого должно хватить, чтобы "Молдовагаз" мог погасить платеж", — добавила Гаврилица.Постоянное бюро парламента Молдавии соберется на заседание в 18:00 (мск), чтобы рассмотреть просьбу правительства и принять решение о необходимости созыва внеочередного заседания законодательного органа.В конце октября власти республики уже вводили режим ЧП в энергетическом секторе, так как соглашение с "Газпромом" подходило к концу, а продлению мешали накопленные Кишиневом долги. Тем не менее 29 октября стороны заключили новый пятилетний контракт.Условия оказались выгодными для Молдавии — цена составила примерно 430 долларов за тысячу кубометров, тогда как на рынке фьючерсы обновляли исторические рекорды. "Газпром" отмечал, что с учетом ситуации решил подписать документ практически на условиях молдавской стороны, но только при стопроцентной оплате текущих платежей.Уже через месяц у Кишинева возникли проблемы со своевременным перечислением 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре. Чтобы погасить долг, в госбюджет срочно внесли поправки.Следующий кризис наступил после роста закупочной цены с 450 долларов за тысячу кубов в декабре до 646 долларов в январе. Вице-премьер Андрей Спыну отмечал, что "Молдовагаз" ведет переговоры с "Газпромом", чтобы отсрочить оплату, а также рассчитывает получить кредит на погашение задолженности.С 1 февраля тариф на газ снова может вырасти, вслед за этим увеличится и стоимость отопления.
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в мире, молдавия, газпром, молдовагаз, наталья гаврилица
17:06 19.01.2022 (обновлено: 22:17 19.01.2022)
Правительство Молдавии попросило ввести режим ЧП из-за газового кризиса
Правительство Молдавии попросило парламент ввести режим ЧП на 60 дней из-за энергокризиса
КИШИНЕВ, 19 янв — РИА Новости.
Правительство Молдавии
приняло решение просить парламент о введении режима чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации в энергетике, заявила глава кабмина Наталья Гаврилица
.
Ранее вице-премьер Андрей Спыну отметил, что страна столкнулась с очередным этапом кризиса, поскольку в декабре закупочная цена на газ была 450 долларов за тысячу кубометров, а в январе выросла до 646 долларов. "Газпром
" официально предупредил, что прекратит поставки топлива, если не получит авансовый платеж до 20 января.
"Молдовагаз" не успеет выплатить авансовый платеж за январь. Проект постановления правительства о введении режима ЧП одобрен. Если парламент одобрит эту просьбу, то завтра снова соберется комиссия по чрезвычайным ситуациям, чтобы обсудить дальнейшие действия по обеспечению страны газом", — заявила Гаврилица.
Как пояснили в правительстве, режим ЧП установят, чтобы чрезвычайная комиссия получила право предпринимать срочные действия для снабжения населения топливом, поскольку "Газпром" может прекратить поставки с 21 января. Спыну на заседании отметил, что режим нужно ввести на 60 дней, поскольку нет гарантий, что проблема с погашением платежей в установленные сроки не возникнет в феврале или марте.
"Если парламент согласится ввести режим ЧП, то мы примем ряд мер, которые позволят "Молдовагазу" покрыть недостающую сумму аванса "Газпрому". Правительство отменит НДС для компании и заплатит авансом компенсации за газ, который потребляет население, этого должно хватить, чтобы "Молдовагаз" мог погасить платеж", — добавила Гаврилица.
Постоянное бюро парламента Молдавии соберется на заседание в 18:00 (мск), чтобы рассмотреть просьбу правительства и принять решение о необходимости созыва внеочередного заседания законодательного органа.
В конце октября власти республики уже вводили режим ЧП в энергетическом секторе, так как соглашение с "Газпромом
" подходило к концу, а продлению мешали накопленные Кишиневом долги. Тем не менее 29 октября стороны заключили новый пятилетний контракт.
Условия оказались выгодными для Молдавии
— цена составила примерно 430 долларов за тысячу кубометров, тогда как на рынке фьючерсы обновляли исторические рекорды. "Газпром" отмечал, что с учетом ситуации решил подписать документ практически на условиях молдавской стороны, но только при стопроцентной оплате текущих платежей.
Уже через месяц у Кишинева возникли проблемы со своевременным перечислением 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре. Чтобы погасить долг, в госбюджет срочно внесли поправки.
Следующий кризис наступил после роста закупочной цены с 450 долларов за тысячу кубов в декабре до 646 долларов в январе. Вице-премьер Андрей Спыну отмечал, что "Молдовагаз
" ведет переговоры с "Газпромом", чтобы отсрочить оплату, а также рассчитывает получить кредит на погашение задолженности.
С 1 февраля тариф на газ снова может вырасти, вслед за этим увеличится и стоимость отопления.