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Правительство Молдавии попросило ввести режим ЧП из-за газового кризиса
Правительство Молдавии попросило ввести режим ЧП из-за газового кризиса - РИА Новости, 19.01.2022
Правительство Молдавии попросило ввести режим ЧП из-за газового кризиса
Правительство Молдавии приняло решение просить парламент о введении режима чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации в энергетике, заявила глава кабмина РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T17:06
2022-01-19T22:17
в мире
молдавия
газпром
молдовагаз
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 19 янв — РИА Новости. Правительство Молдавии приняло решение просить парламент о введении режима чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации в энергетике, заявила глава кабмина Наталья Гаврилица.Ранее вице-премьер Андрей Спыну отметил, что страна столкнулась с очередным этапом кризиса, поскольку в декабре закупочная цена на газ была 450 долларов за тысячу кубометров, а в январе выросла до 646 долларов. "Газпром" официально предупредил, что прекратит поставки топлива, если не получит авансовый платеж до 20 января.Как пояснили в правительстве, режим ЧП установят, чтобы чрезвычайная комиссия получила право предпринимать срочные действия для снабжения населения топливом, поскольку "Газпром" может прекратить поставки с 21 января. Спыну на заседании отметил, что режим нужно ввести на 60 дней, поскольку нет гарантий, что проблема с погашением платежей в установленные сроки не возникнет в феврале или марте."Если парламент согласится ввести режим ЧП, то мы примем ряд мер, которые позволят "Молдовагазу" покрыть недостающую сумму аванса "Газпрому". Правительство отменит НДС для компании и заплатит авансом компенсации за газ, который потребляет население, этого должно хватить, чтобы "Молдовагаз" мог погасить платеж", — добавила Гаврилица.Постоянное бюро парламента Молдавии соберется на заседание в 18:00 (мск), чтобы рассмотреть просьбу правительства и принять решение о необходимости созыва внеочередного заседания законодательного органа.В конце октября власти республики уже вводили режим ЧП в энергетическом секторе, так как соглашение с "Газпромом" подходило к концу, а продлению мешали накопленные Кишиневом долги. Тем не менее 29 октября стороны заключили новый пятилетний контракт.Условия оказались выгодными для Молдавии — цена составила примерно 430 долларов за тысячу кубометров, тогда как на рынке фьючерсы обновляли исторические рекорды. "Газпром" отмечал, что с учетом ситуации решил подписать документ практически на условиях молдавской стороны, но только при стопроцентной оплате текущих платежей.Уже через месяц у Кишинева возникли проблемы со своевременным перечислением 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре. Чтобы погасить долг, в госбюджет срочно внесли поправки.Следующий кризис наступил после роста закупочной цены с 450 долларов за тысячу кубов в декабре до 646 долларов в январе. Вице-премьер Андрей Спыну отмечал, что "Молдовагаз" ведет переговоры с "Газпромом", чтобы отсрочить оплату, а также рассчитывает получить кредит на погашение задолженности.С 1 февраля тариф на газ снова может вырасти, вслед за этим увеличится и стоимость отопления.
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в мире, молдавия, газпром, молдовагаз, наталья гаврилица
17:06 19.01.2022 (обновлено: 22:17 19.01.2022)
 
Правительство Молдавии попросило ввести режим ЧП из-за газового кризиса

Правительство Молдавии попросило парламент ввести режим ЧП на 60 дней из-за энергокризиса

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие
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КИШИНЕВ, 19 янв — РИА Новости. Правительство Молдавии приняло решение просить парламент о введении режима чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации в энергетике, заявила глава кабмина Наталья Гаврилица.
Ранее вице-премьер Андрей Спыну отметил, что страна столкнулась с очередным этапом кризиса, поскольку в декабре закупочная цена на газ была 450 долларов за тысячу кубометров, а в январе выросла до 646 долларов. "Газпром" официально предупредил, что прекратит поставки топлива, если не получит авансовый платеж до 20 января.

"Молдовагаз" не успеет выплатить авансовый платеж за январь. Проект постановления правительства о введении режима ЧП одобрен. Если парламент одобрит эту просьбу, то завтра снова соберется комиссия по чрезвычайным ситуациям, чтобы обсудить дальнейшие действия по обеспечению страны газом", — заявила Гаврилица.

Как пояснили в правительстве, режим ЧП установят, чтобы чрезвычайная комиссия получила право предпринимать срочные действия для снабжения населения топливом, поскольку "Газпром" может прекратить поставки с 21 января. Спыну на заседании отметил, что режим нужно ввести на 60 дней, поскольку нет гарантий, что проблема с погашением платежей в установленные сроки не возникнет в феврале или марте.
"Если парламент согласится ввести режим ЧП, то мы примем ряд мер, которые позволят "Молдовагазу" покрыть недостающую сумму аванса "Газпрому". Правительство отменит НДС для компании и заплатит авансом компенсации за газ, который потребляет население, этого должно хватить, чтобы "Молдовагаз" мог погасить платеж", — добавила Гаврилица.
Постоянное бюро парламента Молдавии соберется на заседание в 18:00 (мск), чтобы рассмотреть просьбу правительства и принять решение о необходимости созыва внеочередного заседания законодательного органа.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
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В конце октября власти республики уже вводили режим ЧП в энергетическом секторе, так как соглашение с "Газпромом" подходило к концу, а продлению мешали накопленные Кишиневом долги. Тем не менее 29 октября стороны заключили новый пятилетний контракт.
Условия оказались выгодными для Молдавии — цена составила примерно 430 долларов за тысячу кубометров, тогда как на рынке фьючерсы обновляли исторические рекорды. "Газпром" отмечал, что с учетом ситуации решил подписать документ практически на условиях молдавской стороны, но только при стопроцентной оплате текущих платежей.
Уже через месяц у Кишинева возникли проблемы со своевременным перечислением 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре. Чтобы погасить долг, в госбюджет срочно внесли поправки.
Следующий кризис наступил после роста закупочной цены с 450 долларов за тысячу кубов в декабре до 646 долларов в январе. Вице-премьер Андрей Спыну отмечал, что "Молдовагаз" ведет переговоры с "Газпромом", чтобы отсрочить оплату, а также рассчитывает получить кредит на погашение задолженности.
С 1 февраля тариф на газ снова может вырасти, вслед за этим увеличится и стоимость отопления.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
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В миреМолдавияГазпромМолдовагазНаталья Гаврилица
 
 
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