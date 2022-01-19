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Известный французский актер пострадал на горнолыжном курорте

Известный французский актер пострадал на горнолыжном курорте - РИА Новости, 19.01.2022

Известный французский актер пострадал на горнолыжном курорте

Известный французский актер Гаспар Ульель пострадал во время катания на лыжах на горнолыжном курорте Розьер на юго-востоке Франции, сообщает телеканал BFMTV со... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T15:22

2022-01-19T15:22

2022-01-19T15:22

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ПАРИЖ, 19 янв — РИА Новости. Известный французский актер Гаспар Ульель пострадал во время катания на лыжах на горнолыжном курорте Розьер на юго-востоке Франции, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.Отмечается, что он был без сознания, когда спасатели прибыли на место происшествия. "Гаспар Ульель пострадал в результате несчастного случая во вторник, около 16 часов (18 часов мск — Прим. ред.). Актер находился на горнолыжном комплексе Розьер в департаменте Савойя на перекрестке двух лыжных трасс", — сообщает телеканал в среду.По данным телеканала, спустя час после происшествия актер был доставлен на вертолете в университетский больничный центр города Гренобля.France Bleu сообщает, что Ульель был госпитализирован в тяжелом состоянии с серьезной черепно-мозговой травмой. По данным радиостанции, причиной происшествия стало столкновение актера с другим лыжником. Также сообщается, что прокуратура города Альбервиля начала расследование для установления обстоятельств несчастного случая.Гаспар Ульель известен по ролям в фильмах "Долгая помолвка", "Сен-Лоран. Стиль — это я", "Это всего лишь конец света". В 2005 и 2017 годах он стал лауреатом национальной кинопремии Франции "Сезар".

https://ria.ru/20220110/puteshestviya-1765850123.html

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