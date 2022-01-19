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Туризм
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Известный французский актер пострадал на горнолыжном курорте
Известный французский актер пострадал на горнолыжном курорте - РИА Новости, 19.01.2022
Известный французский актер пострадал на горнолыжном курорте
Известный французский актер Гаспар Ульель пострадал во время катания на лыжах на горнолыжном курорте Розьер на юго-востоке Франции, сообщает телеканал BFMTV со... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T15:22
2022-01-19T15:22
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ПАРИЖ, 19 янв — РИА Новости. Известный французский актер Гаспар Ульель пострадал во время катания на лыжах на горнолыжном курорте Розьер на юго-востоке Франции, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.Отмечается, что он был без сознания, когда спасатели прибыли на место происшествия. "Гаспар Ульель пострадал в результате несчастного случая во вторник, около 16 часов (18 часов мск — Прим. ред.). Актер находился на горнолыжном комплексе Розьер в департаменте Савойя на перекрестке двух лыжных трасс", — сообщает телеканал в среду.По данным телеканала, спустя час после происшествия актер был доставлен на вертолете в университетский больничный центр города Гренобля.France Bleu сообщает, что Ульель был госпитализирован в тяжелом состоянии с серьезной черепно-мозговой травмой. По данным радиостанции, причиной происшествия стало столкновение актера с другим лыжником. Также сообщается, что прокуратура города Альбервиля начала расследование для установления обстоятельств несчастного случая.Гаспар Ульель известен по ролям в фильмах "Долгая помолвка", "Сен-Лоран. Стиль — это я", "Это всего лишь конец света". В 2005 и 2017 годах он стал лауреатом национальной кинопремии Франции "Сезар".
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франция, гренобль, новости - туризм, туризм, новости культуры, кино
15:22 19.01.2022
 
Известный французский актер пострадал на горнолыжном курорте

Актер Гаспар Ульель пострадал на горнолыжном курорте на юго-востоке Франции

© AP Photo / Thibault CamusФранцузский актёр Гаспар Ульель
Французский актёр Гаспар Ульель - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© AP Photo / Thibault Camus
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ПАРИЖ, 19 янв — РИА Новости. Известный французский актер Гаспар Ульель пострадал во время катания на лыжах на горнолыжном курорте Розьер на юго-востоке Франции, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
Отмечается, что он был без сознания, когда спасатели прибыли на место происшествия.
"Гаспар Ульель пострадал в результате несчастного случая во вторник, около 16 часов (18 часов мск — Прим. ред.). Актер находился на горнолыжном комплексе Розьер в департаменте Савойя на перекрестке двух лыжных трасс", — сообщает телеканал в среду.
По данным телеканала, спустя час после происшествия актер был доставлен на вертолете в университетский больничный центр города Гренобля.
France Bleu сообщает, что Ульель был госпитализирован в тяжелом состоянии с серьезной черепно-мозговой травмой. По данным радиостанции, причиной происшествия стало столкновение актера с другим лыжником. Также сообщается, что прокуратура города Альбервиля начала расследование для установления обстоятельств несчастного случая.
Гаспар Ульель известен по ролям в фильмах "Долгая помолвка", "Сен-Лоран. Стиль — это я", "Это всего лишь конец света". В 2005 и 2017 годах он стал лауреатом национальной кинопремии Франции "Сезар".
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