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Сто тысяч квадратных метров шумозащитных экранов заменили в Москве
Сто тысяч квадратных метров шумозащитных экранов заменили в Москве - РИА Новости, 19.01.2022
Сто тысяч квадратных метров шумозащитных экранов заменили в Москве
Около 100 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов заменили в Москве в 2021 году, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T13:52
2022-01-19T13:52
2022-01-19T13:52
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петр бирюков
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Около 100 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов заменили в Москве в 2021 году, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Продолжается реализация программы по замене шумозащитных экранов, в рамках нее в прошлом году заменили 100 тысяч квадратных метров конструкций общей протяженностью примерно 22 километра, - сказал Бирюков журналистам.Он сообщил, что новые экраны установлены на участках МКАД, шоссе Энтузиастов, Профсоюзной улице и улице Мневники, улицах Александры Монаховой и Александра Печерского в ТиНАО.Заместитель мэра также рассказал, что при замене шумозащитных экранов учитывается единая городская стилистика.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сегодня шумозащитные экраны - важный элемент современной городской инфраструктуры. Они помогают минимизировать шум от дорожного движения вблизи мест массового пребывания людей, остановок общественного транспорта, парков, скверов и густонаселенных районов.Он рассказал, что городские службы постоянно контролируют состояние шумозащитных экранов, их регулярно промывают и оперативно ремонтируют при повреждении, например, в результате ДТП.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости.
Около 100 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов заменили в Москве
в 2021 году, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
.
"Продолжается реализация программы по замене шумозащитных экранов, в рамках нее в прошлом году заменили 100 тысяч квадратных метров конструкций общей протяженностью примерно 22 километра, - сказал Бирюков журналистам.
Он сообщил, что новые экраны установлены на участках МКАД, шоссе Энтузиастов, Профсоюзной улице и улице Мневники, улицах Александры Монаховой и Александра Печерского
в ТиНАО
.
Заместитель мэра также рассказал, что при замене шумозащитных экранов учитывается единая городская стилистика.
"Используются панели только серого цвета и унифицированного размера, это позволяет упростить ремонт конструкций и сократить расходы на их обслуживание. Новые панели соответствуют всем требованиям ГОСТ и позволяют добиться максимального поглощения звуков", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сегодня шумозащитные экраны - важный элемент современной городской инфраструктуры. Они помогают минимизировать шум от дорожного движения вблизи мест массового пребывания людей, остановок общественного транспорта, парков, скверов и густонаселенных районов.
"Высота ограждения зависит от уровня звукового воздействия, учитываются такие параметры, как расстояние до жилых домов, рельеф местности, загруженность трассы. Например, высота конструкции на участках вдоль МКАД составляет порядка восьми метров", - отметил заместитель мэра.
Он рассказал, что городские службы постоянно контролируют состояние шумозащитных экранов, их регулярно промывают и оперативно ремонтируют при повреждении, например, в результате ДТП.