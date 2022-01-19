https://ria.ru/20220119/ekrany-1768543949.html

Сто тысяч квадратных метров шумозащитных экранов заменили в Москве

Сто тысяч квадратных метров шумозащитных экранов заменили в Москве - РИА Новости, 19.01.2022

Сто тысяч квадратных метров шумозащитных экранов заменили в Москве

Около 100 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов заменили в Москве в 2021 году, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T13:52

2022-01-19T13:52

2022-01-19T13:52

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Около 100 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов заменили в Москве в 2021 году, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Продолжается реализация программы по замене шумозащитных экранов, в рамках нее в прошлом году заменили 100 тысяч квадратных метров конструкций общей протяженностью примерно 22 километра, - сказал Бирюков журналистам.Он сообщил, что новые экраны установлены на участках МКАД, шоссе Энтузиастов, Профсоюзной улице и улице Мневники, улицах Александры Монаховой и Александра Печерского в ТиНАО.Заместитель мэра также рассказал, что при замене шумозащитных экранов учитывается единая городская стилистика.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сегодня шумозащитные экраны - важный элемент современной городской инфраструктуры. Они помогают минимизировать шум от дорожного движения вблизи мест массового пребывания людей, остановок общественного транспорта, парков, скверов и густонаселенных районов.Он рассказал, что городские службы постоянно контролируют состояние шумозащитных экранов, их регулярно промывают и оперативно ремонтируют при повреждении, например, в результате ДТП.

https://ria.ru/20211123/ograzhdeniya-1760318334.html

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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы