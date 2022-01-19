https://ria.ru/20220119/ekaterinburg-1768574126.html

В Екатеринбурге первоклассник обморозил руки на уроке физкультуры

В Екатеринбурге первоклассник обморозил руки на уроке физкультуры - РИА Новости, 19.01.2022

В Екатеринбурге первоклассник обморозил руки на уроке физкультуры

Первоклассник в Екатеринбурге на уроке физкультуры обморозил кисти рук, проводится проверка, сообщает прокуратура Свердловской области. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T15:52

2022-01-19T15:52

2022-01-19T15:52

происшествия

орджоникидзевский район

екатеринбург

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Первоклассник в Екатеринбурге на уроке физкультуры обморозил кисти рук, проводится проверка, сообщает прокуратура Свердловской области."Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга организовала проверку по публикации СМИ об обморожении кистей рук первоклассника на уроке физической культуры. Согласно публикации СМИ, ученик первого класса МБОУ средняя общеобразовательная школа №98 забыл варежки дома и на уроке физической культуры находился на улице без них. Учащийся пожаловался на замерзшие руки, но педагог не обратил внимания на его жалобу. В результате первоклассник получил обморожение кистей обеих рук", - говорится в сообщении.В больнице ребенку оказали медпомощь. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий выяснит обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка соблюдению требований закона об охране жизни и здоровья детей во время образовательного процесса. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отмечает ведомство.

https://ria.ru/20211220/moskva-1764598862.html

орджоникидзевский район

екатеринбург

свердловская область

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происшествия, орджоникидзевский район, екатеринбург, свердловская область