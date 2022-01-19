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Косачев отреагировал на заявление Госдепа о России и Белоруссии
Косачев отреагировал на заявление Госдепа о России и Белоруссии - РИА Новости, 19.01.2022
Косачев отреагировал на заявление Госдепа о России и Белоруссии
Определять содержание будущих изменений в Конституцию Белоруссии, в том числе затрагивающих безопасность и обороноспособность, могут только граждане этой... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T09:27
2022-01-19T10:18
в мире
сша
белоруссия
константин косачев
россия
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Определять содержание будущих изменений в Конституцию Белоруссии, в том числе затрагивающих безопасность и обороноспособность, могут только граждане этой страны, заявил РИА Новости в среду вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя заявление США о возможном размещении ядерных сил в республике.В госдепе США считают, что изменение белорусской конституции может привести к размещению ядерных сил России на территории страны. Как заявил представитель госдепа, предлагаемые изменения в конституцию якобы включают формулировку, которая может быть истолкована "как открывающая России путь к размещению гарнизонных сил на территории Белоруссии"."Конституционный процесс в Белоруссии - это внутреннее дело этой страны. Определять содержание будущих поправок, в том числе затрагивающих безопасность и обороноспособность Беларуси, могут только граждане этой страны. И в этой ситуации необходимо отказаться от любого внешнего давления, что пытаются сейчас делать американцы, и проявить уважение к конституционным правам белорусских граждан", - сказал политик.Он также подчеркнул, что "любые последующие договоренности между Россией и Белоруссией, основанные на конституциях двух стран, будут предметом их исключительной компетенции, вне зависимости от комментариев третьих стран".В части, касающейся размещения "ядерных гарнизонов" на территории других государств – "уж кому-кому, но только не США комментировать эту тему с учётом того, сколько американского ядерного оружия размещено в Европе (около 150 единиц как минимум в шести странах)", добавил Косачев.Сенатор напомнил, что последние российские инициативы по гарантиям безопасности предусматривают, среди прочего, возврат любых ядерных вооружений в пределы национальных границ соответствующих государств. "И эти инициативы по-прежнему на столе переговоров", - заключил он.
https://ria.ru/20220118/minsk-1768329067.html
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в мире, сша, белоруссия, константин косачев, россия
09:27 19.01.2022 (обновлено: 10:18 19.01.2022)
 
Косачев отреагировал на заявление Госдепа о России и Белоруссии

Вице-спикер Совфеда Косачев: договоренности России и Белоруссии не касаются третьих стран

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Константин Косачев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Определять содержание будущих изменений в Конституцию Белоруссии, в том числе затрагивающих безопасность и обороноспособность, могут только граждане этой страны, заявил РИА Новости в среду вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя заявление США о возможном размещении ядерных сил в республике.
В госдепе США считают, что изменение белорусской конституции может привести к размещению ядерных сил России на территории страны. Как заявил представитель госдепа, предлагаемые изменения в конституцию якобы включают формулировку, которая может быть истолкована "как открывающая России путь к размещению гарнизонных сил на территории Белоруссии".
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"Конституционный процесс в Белоруссии - это внутреннее дело этой страны. Определять содержание будущих поправок, в том числе затрагивающих безопасность и обороноспособность Беларуси, могут только граждане этой страны. И в этой ситуации необходимо отказаться от любого внешнего давления, что пытаются сейчас делать американцы, и проявить уважение к конституционным правам белорусских граждан", - сказал политик.
Он также подчеркнул, что "любые последующие договоренности между Россией и Белоруссией, основанные на конституциях двух стран, будут предметом их исключительной компетенции, вне зависимости от комментариев третьих стран".
В части, касающейся размещения "ядерных гарнизонов" на территории других государств – "уж кому-кому, но только не США комментировать эту тему с учётом того, сколько американского ядерного оружия размещено в Европе (около 150 единиц как минимум в шести странах)", добавил Косачев.
Сенатор напомнил, что последние российские инициативы по гарантиям безопасности предусматривают, среди прочего, возврат любых ядерных вооружений в пределы национальных границ соответствующих государств. "И эти инициативы по-прежнему на столе переговоров", - заключил он.
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