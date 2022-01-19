https://ria.ru/20220119/chinovniki-1768576984.html

Суд в Уфе наказал двух чиновников за работу по поддельным дипломам

Суд в Уфе наказал двух чиновников за работу по поддельным дипломам - РИА Новости, 19.01.2022

Суд в Уфе наказал двух чиновников за работу по поддельным дипломам

Двое бывших работников администрации Уфимского района Уфы признаны виновными в использовании поддельных дипломов о высшем образовании, одного из них суд... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T16:05

2022-01-19T16:05

2022-01-19T16:05

происшествия

уфимский район

уфа

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УФА, 19 янв – РИА Новости. Двое бывших работников администрации Уфимского района Уфы признаны виновными в использовании поддельных дипломов о высшем образовании, одного из них суд оштрафовал, а другому ограничил свободу, сообщили в СУСК РФ по Башкирии.Фигурантами уголовного дела по статье УК РФ "приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права" были чиновники мэрии Уфимского района: начальник отдела технического сопровождения градостроительной деятельности управления архитектуры и градостроительной деятельности и главный районный архитектор. Факт использования поддельных дипломов ими был установлен в ходе прокурорской проверки в сентябре 2021 года, после чего чиновники были уволены.В СУСК РФ по региону сообщили, что в 2018-2019 годы подсудимые, не имея высшего образования, при трудоустройстве в администрацию района предъявили поддельные дипломы о наличии у них высшего профессионального образования, на основании которых были приняты на работу и впоследствии переведены на вышестоящие должности, где наличие высшего образования является обязательным условием для назначения."Экс-начальник архитектурного управления признал вину в совершенном преступлении, судом ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей. Его бывший коллега в содеянном не сознался, суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 месяца", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20210715/diplom-1741350672.html

уфимский район

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происшествия, уфимский район, уфа