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Суд в Уфе наказал двух чиновников за работу по поддельным дипломам
Суд в Уфе наказал двух чиновников за работу по поддельным дипломам - РИА Новости, 19.01.2022
Суд в Уфе наказал двух чиновников за работу по поддельным дипломам
Двое бывших работников администрации Уфимского района Уфы признаны виновными в использовании поддельных дипломов о высшем образовании, одного из них суд... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T16:05
2022-01-19T16:05
2022-01-19T16:05
происшествия
уфимский район
уфа
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УФА, 19 янв – РИА Новости. Двое бывших работников администрации Уфимского района Уфы признаны виновными в использовании поддельных дипломов о высшем образовании, одного из них суд оштрафовал, а другому ограничил свободу, сообщили в СУСК РФ по Башкирии.Фигурантами уголовного дела по статье УК РФ "приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права" были чиновники мэрии Уфимского района: начальник отдела технического сопровождения градостроительной деятельности управления архитектуры и градостроительной деятельности и главный районный архитектор. Факт использования поддельных дипломов ими был установлен в ходе прокурорской проверки в сентябре 2021 года, после чего чиновники были уволены.В СУСК РФ по региону сообщили, что в 2018-2019 годы подсудимые, не имея высшего образования, при трудоустройстве в администрацию района предъявили поддельные дипломы о наличии у них высшего профессионального образования, на основании которых были приняты на работу и впоследствии переведены на вышестоящие должности, где наличие высшего образования является обязательным условием для назначения."Экс-начальник архитектурного управления признал вину в совершенном преступлении, судом ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей. Его бывший коллега в содеянном не сознался, суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 месяца", - говорится в сообщении.
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происшествия, уфимский район, уфа
Суд в Уфе наказал двух чиновников за работу по поддельным дипломам
Суд в Уфе наказал двух чиновников мэрии, работавших по поддельным дипломам об образовании
УФА, 19 янв – РИА Новости.
Двое бывших работников администрации Уфимского района Уфы
признаны виновными в использовании поддельных дипломов о высшем образовании, одного из них суд оштрафовал, а другому ограничил свободу, сообщили в СУСК РФ
по Башкирии.
Фигурантами уголовного дела по статье УК РФ "приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права" были чиновники мэрии Уфимского района: начальник отдела технического сопровождения градостроительной деятельности управления архитектуры и градостроительной деятельности и главный районный архитектор. Факт использования поддельных дипломов ими был установлен в ходе прокурорской проверки в сентябре 2021 года, после чего чиновники были уволены.
В СУСК РФ по региону сообщили, что в 2018-2019 годы подсудимые, не имея высшего образования, при трудоустройстве в администрацию района предъявили поддельные дипломы о наличии у них высшего профессионального образования, на основании которых были приняты на работу и впоследствии переведены на вышестоящие должности, где наличие высшего образования является обязательным условием для назначения.
"Экс-начальник архитектурного управления признал вину в совершенном преступлении, судом ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей. Его бывший коллега в содеянном не сознался, суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 месяца", - говорится в сообщении.