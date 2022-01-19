Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220119/chinovniki-1768576984.html
Суд в Уфе наказал двух чиновников за работу по поддельным дипломам
Суд в Уфе наказал двух чиновников за работу по поддельным дипломам - РИА Новости, 19.01.2022
Суд в Уфе наказал двух чиновников за работу по поддельным дипломам
Двое бывших работников администрации Уфимского района Уфы признаны виновными в использовании поддельных дипломов о высшем образовании, одного из них суд... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T16:05
2022-01-19T16:05
происшествия
уфимский район
уфа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730106722_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_60a7e2de408fb3a33f6342d2340f459e.jpg
УФА, 19 янв – РИА Новости. Двое бывших работников администрации Уфимского района Уфы признаны виновными в использовании поддельных дипломов о высшем образовании, одного из них суд оштрафовал, а другому ограничил свободу, сообщили в СУСК РФ по Башкирии.Фигурантами уголовного дела по статье УК РФ "приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права" были чиновники мэрии Уфимского района: начальник отдела технического сопровождения градостроительной деятельности управления архитектуры и градостроительной деятельности и главный районный архитектор. Факт использования поддельных дипломов ими был установлен в ходе прокурорской проверки в сентябре 2021 года, после чего чиновники были уволены.В СУСК РФ по региону сообщили, что в 2018-2019 годы подсудимые, не имея высшего образования, при трудоустройстве в администрацию района предъявили поддельные дипломы о наличии у них высшего профессионального образования, на основании которых были приняты на работу и впоследствии переведены на вышестоящие должности, где наличие высшего образования является обязательным условием для назначения."Экс-начальник архитектурного управления признал вину в совершенном преступлении, судом ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей. Его бывший коллега в содеянном не сознался, суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 месяца", - говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20210715/diplom-1741350672.html
уфимский район
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730106722_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_ccbeadf44bfbd6d2854cc996b84f6a25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уфимский район, уфа
16:05 19.01.2022
 
Суд в Уфе наказал двух чиновников за работу по поддельным дипломам

Суд в Уфе наказал двух чиновников мэрии, работавших по поддельным дипломам об образовании

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в здании суда
Статуя Фемиды в здании суда - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды в здании суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 19 янв – РИА Новости. Двое бывших работников администрации Уфимского района Уфы признаны виновными в использовании поддельных дипломов о высшем образовании, одного из них суд оштрафовал, а другому ограничил свободу, сообщили в СУСК РФ по Башкирии.
Фигурантами уголовного дела по статье УК РФ "приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права" были чиновники мэрии Уфимского района: начальник отдела технического сопровождения градостроительной деятельности управления архитектуры и градостроительной деятельности и главный районный архитектор. Факт использования поддельных дипломов ими был установлен в ходе прокурорской проверки в сентябре 2021 года, после чего чиновники были уволены.
В СУСК РФ по региону сообщили, что в 2018-2019 годы подсудимые, не имея высшего образования, при трудоустройстве в администрацию района предъявили поддельные дипломы о наличии у них высшего профессионального образования, на основании которых были приняты на работу и впоследствии переведены на вышестоящие должности, где наличие высшего образования является обязательным условием для назначения.
"Экс-начальник архитектурного управления признал вину в совершенном преступлении, судом ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей. Его бывший коллега в содеянном не сознался, суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 месяца", - говорится в сообщении.
Уфа - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля 2021, 11:49
У главного архитектора района Башкирии нашли поддельный диплом
 
ПроисшествияУфимский районУфа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:47Байден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг Украины
00:36Байден пригрозил России никогда не виданными санкциями
00:23Госдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентов
00:19ЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в России
00:10BCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контента
23:59МККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данных
23:52Боррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в Европе
23:47Зампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседаний
23:44СМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию
23:36"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашение
23:19Автовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги"
23:19Скандальный американский сенатор сделал заявление о Путине
23:13В Instagram появилась новая функция
23:12Прокуратура Берлина начала расследование против Бербок, сообщили СМИ
23:07Журналисты покинули пресс-конференцию Макрона в знак протеста
23:01Украине нужна помощь, чтобы модернизировать армию, сообщил Зеленский
23:00В Госдуме призвали прислушаться к Путину в вопросе признания ДНР и ЛНР
22:43В новой Москве столкнулась скорая и легковушка, есть пострадавшие
22:41Порошенко после решения суда поехал "праздновать" в ресторан, сообщили СМИ
22:37Прокуратура сообщила детали гибели звезды "Ганнибала" Гаспара Ульеля
Лента новостейМолния
Байден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг УкраиныБайден пригрозил России никогда не виданными санкциямиГосдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентовЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в РоссииBCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контентаМККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данныхБоррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в ЕвропеЗампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседанийСМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашениеАвтовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги"Скандальный американский сенатор сделал заявление о ПутинеВ Instagram появилась новая функцияПрокуратура Берлина начала расследование против Бербок, сообщили СМИЖурналисты покинули пресс-конференцию Макрона в знак протестаУкраине нужна помощь, чтобы модернизировать армию, сообщил ЗеленскийВ Госдуме призвали прислушаться к Путину в вопросе признания ДНР и ЛНРВ новой Москве столкнулась скорая и легковушка, есть пострадавшиеПорошенко после решения суда поехал "праздновать" в ресторан, сообщили СМИПрокуратура сообщила детали гибели звезды "Ганнибала" Гаспара Ульеля