https://ria.ru/20220119/breyvik-1768579947.html

Психиатр не рекомендует выпускать Брейвика досрочно

Психиатр не рекомендует выпускать Брейвика досрочно - РИА Новости, 19.01.2022

Психиатр не рекомендует выпускать Брейвика досрочно

Устроивший теракты в Осло и на Утёйе Ардерс Брейвик по-прежнему опасен для общества и непредсказуем в случае его выхода на свободу досрочно, сообщила в суде по... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T16:19

2022-01-19T16:19

2022-01-19T16:24

в мире

осло

андерс брейвик

норвегия

телемарк

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МУРМАНСК, 19 янв – РИА Новости. Устроивший теракты в Осло и на Утёйе Ардерс Брейвик по-прежнему опасен для общества и непредсказуем в случае его выхода на свободу досрочно, сообщила в суде по вопросу условно-досрочного освобождения Брейвика психиатр Ранди Росенквист.Брейвик в 2011 году был приговорен к 21 году тюрьмы, и, отбыв половину срока, теоретически может претендовать на условно-досрочное освобождение. Его прошение рассматривается в ходе судебного заседания в тюрьме Шиена. Выступая перед судьями во вторник, Брейвик сообщил, что отошел от идей терроризма и насилия и пообещал хорошо себя вести."С точки зрения статистики, возможность совершения новых актов насилия в случае условно-досрочного освобождения очень высока", - заявила психиатр, которая является в этом заседании ключевым свидетелем. Ее слова приводит телекомпания NRK.Она также указала на то, что сейчас невозможно предсказать, что Брейвик сделает, если выйдет на свободу. "В любой момент он может решить, что его снова привлекают милитаристские идеи. Он крайне нереалистично понимает свою ситуацию", - добавила психиатр.Она отметила, что у Брейвика есть черты аутизма, охарактеризовав его тип личности как "диссоциальный и нарциссический". Свое решение суд должен вынести уже в четверг. По норвежским законам, Брейвик может просить об УДО каждый год. Суд имеет право после того, как осужденный проведет в тюрьме максимальное наказание в 21 год, продлевать его по мере необходимости.Осенью 2020 года Брейвик подал прошение о досрочном освобождении: тогда истекал минимально допустимый срок его пребывания в тюрьме по приговору, который определил срок содержания под стражей в 21 год. По норвежским законам, заключенный имеет право просить об УДО по истечении восьми лет. Норвежская прокуратура заявляла, что не согласна с условно-досрочным освобождением и что предпосылки для содержания преступника под стражей до сих пор существуют. По истечении полного срока заключения, суд в исключительных случаях имеет право продлить срок еще на пять лет неограниченное количество раз.В ноябре агентство NTB передавало, что суд в норвежской провинции Телемарк принял решение о том, что вопрос об условно-досрочном освобождении террориста №1 в стране Андерса Брейвика, устроившего теракты в 2011 году, будет рассмотрен в здании тюрьмы, а не в суде.В 2015 году Брейвик подавал иск против государства, в котором заявлял о нарушении своих прав, иск был удовлетворен частично в окружном суде, но апелляционный суд это решение отменил, отметив, что во время содержания Брейвика под стражей права человека не нарушаются. Верховный суд и суд по правам человека не стали рассматривать иски Брейвика.Брейвик – самый жестокий террорист в современной истории Норвегии. Он 22 июля 2011 года убил восемь человек в центральном Осло и 69 человек в летнем молодежном лагере норвежской Рабочей партии в окрестностях Осло на острове Утёйа. Суд приговорил его к 21 году тюремного заключения, признав виновным. Сразу же после своего задержания Брейвик признался в совершении терактов, однако виновным себя до сих пор не считает. Он неоднократно говорил, что совершил теракты в рамках самообороны, чтобы остановить падение норвежской культуры.Правовая система в Норвегии устроена таким образом, что человек, приговоренный к максимальному наказанию в 21 год тюрьмы, имеет право на рассмотрение своего дела по прошествии 10 лет. Это относится и к Андерсу Брейвику.

https://radiosputnik.ria.ru/20210827/breyvik-1747587093.html

https://ria.ru/20220102/norvegiya-1766428984.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220118/breyvik-1768327340.html

осло

норвегия

телемарк

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в мире, осло, андерс брейвик, норвегия, телемарк