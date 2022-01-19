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В ЛНР обвинили Бербок в однобоком подходе к ситуации в Донбассе
В ЛНР обвинили Бербок в однобоком подходе к ситуации в Донбассе - РИА Новости, 19.01.2022
В ЛНР обвинили Бербок в однобоком подходе к ситуации в Донбассе
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики пригласили министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок посетить республики Донбасса для знакомства с... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T20:16
2022-01-19T20:16
в мире
украина
киев
луганская народная республика
мид днр
ситуация в днр и лнр
анналена бербок
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ЛУГАНСК, 19 янв - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики пригласили министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок посетить республики Донбасса для знакомства с обстановкой по обе стороны линии соприкосновения в Донбассе.На текущей неделе с визитом в Киев прибыли Бербок и министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. В МИД ДНР пояснили, что Бербок в ходе своего первого визита на Украину заявила о гнетущей гуманитарной ситуации в Донбассе и анонсировала свой визит на подконтрольную Киеву часть Донбасса."​В связи с анонсированным министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок визитом в район линии разграничения с украинской стороны, министерство иностранных дел Луганской народной республики, а также делегация ЛНР на минских переговорах приглашают госпожу Бербок ознакомиться с обстановкой и по другую сторону линии разграничения", - говорится в заявлении пресс-секретаря делегации ЛНР на минских переговорах Марии Ковшарь, предоставленном журналистам.Ковшарь подчеркнула, что Киев регулярно нарушает режим прекращения огня, подорвал механизм взаимных гарантий безопасности, блокирует обсуждение дальнейших обменов и открытие новых пунктов пропуска."Такой визит - хороший способ избежать однобокого подхода. Важно воочию увидеть, с чем пришлось столкнуться жителям Донбасса в условиях постоянной военной агрессии с украинской стороны", - дополнила Ковшарь.
https://ria.ru/20220118/peregovory-1768456077.html
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украина
киев
луганская народная республика
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в мире, украина, киев, луганская народная республика, мид днр, ситуация в днр и лнр, анналена бербок
20:16 19.01.2022
 
В ЛНР обвинили Бербок в однобоком подходе к ситуации в Донбассе

Представитель ЛНР Ковшарь обвинила Бербок в однобоком подходе к ситуации в Донбассе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
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ЛУГАНСК, 19 янв - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики пригласили министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок посетить республики Донбасса для знакомства с обстановкой по обе стороны линии соприкосновения в Донбассе.
На текущей неделе с визитом в Киев прибыли Бербок и министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. В МИД ДНР пояснили, что Бербок в ходе своего первого визита на Украину заявила о гнетущей гуманитарной ситуации в Донбассе и анонсировала свой визит на подконтрольную Киеву часть Донбасса.
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"​В связи с анонсированным министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок визитом в район линии разграничения с украинской стороны, министерство иностранных дел Луганской народной республики, а также делегация ЛНР на минских переговорах приглашают госпожу Бербок ознакомиться с обстановкой и по другую сторону линии разграничения", - говорится в заявлении пресс-секретаря делегации ЛНР на минских переговорах Марии Ковшарь, предоставленном журналистам.
Ковшарь подчеркнула, что Киев регулярно нарушает режим прекращения огня, подорвал механизм взаимных гарантий безопасности, блокирует обсуждение дальнейших обменов и открытие новых пунктов пропуска.
"Такой визит - хороший способ избежать однобокого подхода. Важно воочию увидеть, с чем пришлось столкнуться жителям Донбасса в условиях постоянной военной агрессии с украинской стороны", - дополнила Ковшарь.
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В миреУкраинаКиевЛуганская Народная РеспубликаМИД ДНРСитуация в ДНР и ЛНРАнналена Бербок
 
 
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