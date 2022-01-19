https://ria.ru/20220119/berbok-1768631239.html

В ЛНР обвинили Бербок в однобоком подходе к ситуации в Донбассе

В ЛНР обвинили Бербок в однобоком подходе к ситуации в Донбассе - РИА Новости, 19.01.2022

В ЛНР обвинили Бербок в однобоком подходе к ситуации в Донбассе

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики пригласили министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок посетить республики Донбасса для знакомства с... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T20:16

2022-01-19T20:16

2022-01-19T20:16

в мире

украина

киев

луганская народная республика

мид днр

ситуация в днр и лнр

анналена бербок

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768429171_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_e385517721882ab79cb405333d91481e.jpg

ЛУГАНСК, 19 янв - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики пригласили министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок посетить республики Донбасса для знакомства с обстановкой по обе стороны линии соприкосновения в Донбассе.На текущей неделе с визитом в Киев прибыли Бербок и министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. В МИД ДНР пояснили, что Бербок в ходе своего первого визита на Украину заявила о гнетущей гуманитарной ситуации в Донбассе и анонсировала свой визит на подконтрольную Киеву часть Донбасса."​В связи с анонсированным министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок визитом в район линии разграничения с украинской стороны, министерство иностранных дел Луганской народной республики, а также делегация ЛНР на минских переговорах приглашают госпожу Бербок ознакомиться с обстановкой и по другую сторону линии разграничения", - говорится в заявлении пресс-секретаря делегации ЛНР на минских переговорах Марии Ковшарь, предоставленном журналистам.Ковшарь подчеркнула, что Киев регулярно нарушает режим прекращения огня, подорвал механизм взаимных гарантий безопасности, блокирует обсуждение дальнейших обменов и открытие новых пунктов пропуска."Такой визит - хороший способ избежать однобокого подхода. Важно воочию увидеть, с чем пришлось столкнуться жителям Донбасса в условиях постоянной военной агрессии с украинской стороны", - дополнила Ковшарь.

https://ria.ru/20220118/peregovory-1768456077.html

https://ria.ru/20220114/lnr-1767846415.html

украина

киев

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, луганская народная республика, мид днр, ситуация в днр и лнр, анналена бербок