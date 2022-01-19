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Белоруссия не будет угрожать другим странам, заявили в МИД
Белоруссия не будет угрожать другим странам, заявили в МИД - РИА Новости, 19.01.2022
Белоруссия не будет угрожать другим странам, заявили в МИД
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что с территории республики не будет исходить угроза другим странам, включая Украину, эта норма внесена в... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T16:17
2022-01-19T16:36
в мире
украина
белоруссия
мид белоруссии
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МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что с территории республики не будет исходить угроза другим странам, включая Украину, эта норма внесена в проект обновленной конституции, референдум по которому ожидается в феврале.Ранее неназванный высокопоставленный представитель госдепартамента США в ходе телефонного брифинга заявил журналистам, что изменение белорусской конституции может привести к размещению ядерных сил России на территории республики. Он также сказал, что "Россия под предлогом совместных учений может отправить силы в Белоруссию для потенциальной атаки Украины с севера"."Дело дошло до обвинений Беларуси в дестабилизации ситуации в регионе и продолжении мифов о "нападении" на Украину с севера. Этот фейк повторяется из года в год. Это полнейшая глупость. Мы неоднократно прямо говорили, что с нашей территории никогда не будет исходить угроза, сейчас эта норма внесена уже даже в проект конституции. Куда уж предметнее? Поэтому советуем прекратить шарахаться, перестать уже всех бояться и уточнять все вопросы в рамках диалога" - сказал Глаз РИА Новости.Касательно опасений США по поводу предстоящих белорусско-российских военных учений, он подчеркнул, что "суть предстоящих военных учений мы тоже, кстати, разъяснили публично". "Буквально вчера министерством обороны был проведен еще и брифинг для военных дипломатов, присутствующих в Беларуси", - сказал пресс-секретарь.
https://ria.ru/20220118/minsk-1768329067.html
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в мире, украина, белоруссия, мид белоруссии
16:17 19.01.2022 (обновлено: 16:36 19.01.2022)
 
Белоруссия не будет угрожать другим странам, заявили в МИД

МИД Белоруссии: из Минска не будет исходить угроза другим странам, включая Украину

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрохожие на проспекте Независимости в Минске
Прохожие на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
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МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что с территории республики не будет исходить угроза другим странам, включая Украину, эта норма внесена в проект обновленной конституции, референдум по которому ожидается в феврале.
Ранее неназванный высокопоставленный представитель госдепартамента США в ходе телефонного брифинга заявил журналистам, что изменение белорусской конституции может привести к размещению ядерных сил России на территории республики. Он также сказал, что "Россия под предлогом совместных учений может отправить силы в Белоруссию для потенциальной атаки Украины с севера".
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"Дело дошло до обвинений Беларуси в дестабилизации ситуации в регионе и продолжении мифов о "нападении" на Украину с севера. Этот фейк повторяется из года в год. Это полнейшая глупость. Мы неоднократно прямо говорили, что с нашей территории никогда не будет исходить угроза, сейчас эта норма внесена уже даже в проект конституции. Куда уж предметнее? Поэтому советуем прекратить шарахаться, перестать уже всех бояться и уточнять все вопросы в рамках диалога" - сказал Глаз РИА Новости.
Касательно опасений США по поводу предстоящих белорусско-российских военных учений, он подчеркнул, что "суть предстоящих военных учений мы тоже, кстати, разъяснили публично". "Буквально вчера министерством обороны был проведен еще и брифинг для военных дипломатов, присутствующих в Беларуси", - сказал пресс-секретарь.
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