https://ria.ru/20220119/belorussiya-1768579188.html

Белоруссия не будет угрожать другим странам, заявили в МИД

Белоруссия не будет угрожать другим странам, заявили в МИД - РИА Новости, 19.01.2022

Белоруссия не будет угрожать другим странам, заявили в МИД

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что с территории республики не будет исходить угроза другим странам, включая Украину, эта норма внесена в... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T16:17

2022-01-19T16:17

2022-01-19T16:36

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МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что с территории республики не будет исходить угроза другим странам, включая Украину, эта норма внесена в проект обновленной конституции, референдум по которому ожидается в феврале.Ранее неназванный высокопоставленный представитель госдепартамента США в ходе телефонного брифинга заявил журналистам, что изменение белорусской конституции может привести к размещению ядерных сил России на территории республики. Он также сказал, что "Россия под предлогом совместных учений может отправить силы в Белоруссию для потенциальной атаки Украины с севера"."Дело дошло до обвинений Беларуси в дестабилизации ситуации в регионе и продолжении мифов о "нападении" на Украину с севера. Этот фейк повторяется из года в год. Это полнейшая глупость. Мы неоднократно прямо говорили, что с нашей территории никогда не будет исходить угроза, сейчас эта норма внесена уже даже в проект конституции. Куда уж предметнее? Поэтому советуем прекратить шарахаться, перестать уже всех бояться и уточнять все вопросы в рамках диалога" - сказал Глаз РИА Новости.Касательно опасений США по поводу предстоящих белорусско-российских военных учений, он подчеркнул, что "суть предстоящих военных учений мы тоже, кстати, разъяснили публично". "Буквально вчера министерством обороны был проведен еще и брифинг для военных дипломатов, присутствующих в Беларуси", - сказал пресс-секретарь.

https://ria.ru/20220118/minsk-1768329067.html

https://ria.ru/20220117/granitsa-1768175821.html

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