16:17 19.01.2022 (обновлено: 16:36 19.01.2022)
Белоруссия не будет угрожать другим странам, заявили в МИД
МИД Белоруссии: из Минска не будет исходить угроза другим странам, включая Украину
© Sputnik / Виктор Толочко
Прохожие на проспекте Независимости в Минске
МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что с территории республики не будет исходить угроза другим странам, включая Украину, эта норма внесена в проект обновленной конституции, референдум по которому ожидается в феврале.
Ранее неназванный высокопоставленный представитель госдепартамента США в ходе телефонного брифинга заявил журналистам, что изменение белорусской конституции может привести к размещению ядерных сил России на территории республики. Он также сказал, что "Россия под предлогом совместных учений может отправить силы в Белоруссию для потенциальной атаки Украины с севера".
"Дело дошло до обвинений Беларуси в дестабилизации ситуации в регионе и продолжении мифов о "нападении" на Украину с севера. Этот фейк повторяется из года в год. Это полнейшая глупость. Мы неоднократно прямо говорили, что с нашей территории никогда не будет исходить угроза, сейчас эта норма внесена уже даже в проект конституции. Куда уж предметнее? Поэтому советуем прекратить шарахаться, перестать уже всех бояться и уточнять все вопросы в рамках диалога" - сказал Глаз РИА Новости.
Касательно опасений США по поводу предстоящих белорусско-российских военных учений, он подчеркнул, что "суть предстоящих военных учений мы тоже, кстати, разъяснили публично". "Буквально вчера министерством обороны был проведен еще и брифинг для военных дипломатов, присутствующих в Беларуси", - сказал пресс-секретарь.