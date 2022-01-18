https://ria.ru/20220118/zubnayaschetka-1768256373.html

Стюардесса объяснила, как правильно хранить зубную щетку в отеле

Стюардесса объяснила, как правильно хранить зубную щетку в отеле - РИА Новости, 18.01.2022

Стюардесса объяснила, как правильно хранить зубную щетку в отеле

Стюардесса Элли Кейс поделилась самым гигиеничным способом хранения зубной щетки в отеле, пишет The Sun. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T06:48

2022-01-18T06:48

2022-01-18T06:48

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Стюардесса Элли Кейс поделилась самым гигиеничным способом хранения зубной щетки в отеле, пишет The Sun.На опубликованном в TikTok видео девушка берет бумажный стаканчик, переворачивает его вверх дном и протыкает в нем дырку для щетки, чтобы она не касалась никаких поверхностей."Подставка в виде стаканчика — это не только удобно, но и безопасно", — заявила бортпроводница.Туристы часто даже не подозревают, насколько грязными могут оказаться поверхности в ванной комнате. По словам некоторых работников отеля, краны и раковины моют той же тряпкой, что и унитаз.

https://ria.ru/20220117/vladivostok-1768159261.html

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новости - туризм, туристы, гигиена, советы, туризм, tiktok