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Стюардесса объяснила, как правильно хранить зубную щетку в отеле
Стюардесса объяснила, как правильно хранить зубную щетку в отеле - РИА Новости, 18.01.2022
Стюардесса объяснила, как правильно хранить зубную щетку в отеле
Стюардесса Элли Кейс поделилась самым гигиеничным способом хранения зубной щетки в отеле, пишет The Sun. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T06:48
2022-01-18T06:48
2022-01-18T06:48
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Стюардесса Элли Кейс поделилась самым гигиеничным способом хранения зубной щетки в отеле, пишет The Sun.На опубликованном в TikTok видео девушка берет бумажный стаканчик, переворачивает его вверх дном и протыкает в нем дырку для щетки, чтобы она не касалась никаких поверхностей."Подставка в виде стаканчика — это не только удобно, но и безопасно", — заявила бортпроводница.Туристы часто даже не подозревают, насколько грязными могут оказаться поверхности в ванной комнате. По словам некоторых работников отеля, краны и раковины моют той же тряпкой, что и унитаз.
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новости - туризм, туристы, гигиена, советы, туризм, tiktok
Стюардесса объяснила, как правильно хранить зубную щетку в отеле
Стюардесса поделилась самым гигиеничным способом хранения зубной щетки в отеле