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Липецкая область
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Липецкие власти закупили лекарства для сердечников
Липецкие власти закупили лекарства для сердечников - РИА Новости, 18.01.2022
Липецкие власти закупили лекарства для сердечников
Администрация Липецкой области в рамках нацпроекта "Здравоохранение" закупила лекарства для бесплатного обеспечения пациентов с серьёзными заболеваниями... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T19:04
2022-01-18T19:03
липецкая область
липецкая область
здоровье - общество
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 18 янв – РИА Новости. Администрация Липецкой области в рамках нацпроекта "Здравоохранение" закупила лекарства для бесплатного обеспечения пациентов с серьёзными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, лекарства приобретены на сумму около 70 миллионов рублей.Как отметили в пресс-службе областной администрации, по итогам 2021 года доля оперированных больных с острым инфарктом миокарда составила 85 процентов от общего числа поступивших больных с таким диагнозом. Благодаря современному высоскотехнологичному лечению летальность от инфаркта миокарда в Липецкой областной клинической больнице в полтора раза ниже среднероссийской.
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липецкая область, здоровье - общество, игорь артамонов
19:04 18.01.2022
 

Липецкие власти закупили лекарства для сердечников

© Depositphotos / uvaduf68@gmail.comЛекарственные средства
Лекарственные средства - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© Depositphotos / uvaduf68@gmail.com
Лекарственные средства
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 18 янв – РИА Новости. Администрация Липецкой области в рамках нацпроекта "Здравоохранение" закупила лекарства для бесплатного обеспечения пациентов с серьёзными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, лекарства приобретены на сумму около 70 миллионов рублей.
"Процесс поставки лекарств в регионе постоянно и пристально контролируется. Особенно это касается жизненно необходимых препаратов. Мы заботимся о том, чтобы жители и медицинские учреждения Липецкой области были в полном объёме обеспечены медикаментами", – сказал Артамонов.
Как отметили в пресс-службе областной администрации, по итогам 2021 года доля оперированных больных с острым инфарктом миокарда составила 85 процентов от общего числа поступивших больных с таким диагнозом. Благодаря современному высоскотехнологичному лечению летальность от инфаркта миокарда в Липецкой областной клинической больнице в полтора раза ниже среднероссийской.
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Липецкая областьЛипецкая областьЗдоровье - ОбществоИгорь Артамонов
 
 
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