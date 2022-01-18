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Липецкие власти закупили лекарства для сердечников
Липецкие власти закупили лекарства для сердечников - РИА Новости, 18.01.2022
Липецкие власти закупили лекарства для сердечников
Администрация Липецкой области в рамках нацпроекта "Здравоохранение" закупила лекарства для бесплатного обеспечения пациентов с серьёзными заболеваниями... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T19:04
2022-01-18T19:04
2022-01-18T19:03
липецкая область
липецкая область
здоровье - общество
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 18 янв – РИА Новости. Администрация Липецкой области в рамках нацпроекта "Здравоохранение" закупила лекарства для бесплатного обеспечения пациентов с серьёзными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, лекарства приобретены на сумму около 70 миллионов рублей.Как отметили в пресс-службе областной администрации, по итогам 2021 года доля оперированных больных с острым инфарктом миокарда составила 85 процентов от общего числа поступивших больных с таким диагнозом. Благодаря современному высоскотехнологичному лечению летальность от инфаркта миокарда в Липецкой областной клинической больнице в полтора раза ниже среднероссийской.
https://ria.ru/20201202/lekarstva-1587396938.html
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липецкая область, здоровье - общество, игорь артамонов