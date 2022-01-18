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Заполняемость отелей Верхневолжья в новогодние праздники достигла почти 90%
Заполняемость отелей Верхневолжья в новогодние праздники достигла почти 90% - РИА Новости, 18.01.2022
Заполняемость отелей Верхневолжья в новогодние праздники достигла почти 90%
Заполняемость загородных отелей Тверской области в новогодние праздники составила в среднем 86%, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T11:18
2022-01-18T11:18
2022-01-18T11:18
тверская область
торжок
тверь
кашин
калязин
игорь руденя
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ТВЕРЬ. 18 янв – РИА Новости. Заполняемость загородных отелей Тверской области в новогодние праздники составила в среднем 86%, сообщает пресс-служба регионального правительства.В основном регион принимал гостей из Москвы и соседних областей. Также на объектах эко-туризма и агрофермах отметили возросший интерес у самих жителей региона к поездкам по Тверской области, увеличился спрос на организованные однодневные и двухдневные туры.Губернатор Тверской области Игорь Руденя неоднократно отмечал, что для региона туристическая индустрия является значимым направлением экономики - в области огромное количество исторических памятников, регион обладает богатыми природными ресурсами.По словам главы региона, преимуществами территории является разветвленная дорожная инфраструктура, близость к мегаполисам страны - эти факторы должны быть максимально использованы для развития нашего потенциала в турсекторе. Кроме того, туриндустрия – это занятость коренного населения, развитие малого и среднего бизнеса.Самыми посещаемыми туристическими объектами стали локации в Твери, Торжке, Лихославле, Ржеве, Старице, Калязине и Кашине.
https://ria.ru/20211217/rudenya-1764279700.html
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торжок, тверь, кашин, калязин, игорь руденя