https://ria.ru/20220118/vaktsinatsiya-1768382570.html

Мишустин призвал пройти вакцинацию для защиты от "омикрона"

Мишустин призвал пройти вакцинацию для защиты от "омикрона" - РИА Новости, 18.01.2022

Мишустин призвал пройти вакцинацию для защиты от "омикрона"

Нужно понять, насколько опасен новый штамм коронавируса, но вакцинироваться и ревакцинироваться необходимо для защиты себя и своих близких, заявил... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T14:57

2022-01-18T14:57

2022-01-18T15:19

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Нужно понять, насколько опасен новый штамм коронавируса, но вакцинироваться и ревакцинироваться необходимо для защиты себя и своих близких, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Безусловно, нужно время, чтобы понять, насколько опасен новый штамм коронавируса, как он поведет себя, но самое главное, что признают все специалисты, в том числе в мире, - это вовремя вакцинироваться, и своевременно сделать повторную прививку необходимо, чтобы не допустить тяжелого течения болезни. Прошу все регионы и всех граждан обратить на это особое внимание, пройти вакцинацию и защитить себя и своих близких", - сказал Мищустин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

https://ria.ru/20220118/omikron-shtamm-1768381652.html

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