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Мишустин призвал пройти вакцинацию для защиты от "омикрона"
Мишустин призвал пройти вакцинацию для защиты от "омикрона" - РИА Новости, 18.01.2022
Мишустин призвал пройти вакцинацию для защиты от "омикрона"
Нужно понять, насколько опасен новый штамм коронавируса, но вакцинироваться и ревакцинироваться необходимо для защиты себя и своих близких, заявил... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:57
2022-01-18T14:57
2022-01-18T15:19
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михаил мишустин
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Нужно понять, насколько опасен новый штамм коронавируса, но вакцинироваться и ревакцинироваться необходимо для защиты себя и своих близких, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Безусловно, нужно время, чтобы понять, насколько опасен новый штамм коронавируса, как он поведет себя, но самое главное, что признают все специалисты, в том числе в мире, - это вовремя вакцинироваться, и своевременно сделать повторную прививку необходимо, чтобы не допустить тяжелого течения болезни. Прошу все регионы и всех граждан обратить на это особое внимание, пройти вакцинацию и защитить себя и своих близких", - сказал Мищустин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
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общество, михаил мишустин, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:57 18.01.2022 (обновлено: 15:19 18.01.2022)
Мишустин призвал пройти вакцинацию для защиты от "омикрона"
Премьер Мишустин: для защиты от нового штамма необходима вакцинация и ревакцинация