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Минздрав утвердил временный порядок проведения вакцинации от COVID-19
Минздрав утвердил временный порядок проведения вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 18.01.2022
Минздрав утвердил временный порядок проведения вакцинации от COVID-19
Минздрав России утвердил временный порядок организации проведения профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции, соответствующий приказ... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T13:48
2022-01-18T13:48
2022-01-18T13:48
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Минздрав России утвердил временный порядок организации проведения профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Дополнить приказ приложением №21 следующего содержания: временный порядок организации проведения профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.Вакцинация против коронавируса проводится медицинским работником в медорганизации, участвующей в реализации территориальной программы ОМС и имеющей лицензию на выполнение работ по вакцинации, отмечается в приказе.Перед вакцинацией проводится осмотр пациента и опрос о наличии различных заболеваний. Прививка делается пациенту, не имеющему противопоказаний на момент осмотра.Кроме того, перед вакцинацией пациенту или его законному представителю разъясняется необходимость иммунизации, возможные поствакцинальные осложнения и последствия отказа от вакцинации.Сведения о вакцинации, ревакцинации или наличии противопоказаний вносятся в медицинскую документацию.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Минздрав утвердил временный порядок проведения вакцинации от COVID-19
Минздрав утвердил временный порядок организации проведения вакцинации от коронавируса
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Минздрав России
утвердил временный порядок организации проведения профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции, соответствующий приказ опубликован
на официальном интернет-портале правовой информации.
"Дополнить приказ приложением №21 следующего содержания: временный порядок организации проведения профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.
Вакцинация против коронавируса проводится медицинским работником в медорганизации, участвующей в реализации территориальной программы ОМС и имеющей лицензию на выполнение работ по вакцинации, отмечается в приказе.
Перед вакцинацией проводится осмотр пациента и опрос о наличии различных заболеваний. Прививка делается пациенту, не имеющему противопоказаний на момент осмотра.
Кроме того, перед вакцинацией пациенту или его законному представителю разъясняется необходимость иммунизации, возможные поствакцинальные осложнения и последствия отказа от вакцинации.
Сведения о вакцинации, ревакцинации или наличии противопоказаний вносятся в медицинскую документацию.