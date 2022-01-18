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Большинство сотрудников вузов Москвы и Петербурга привились от COVID-19
Большинство сотрудников вузов Москвы и Петербурга привились от COVID-19 - РИА Новости, 18.01.2022
Большинство сотрудников вузов Москвы и Петербурга привились от COVID-19
Более 80% сотрудников вакцинированы от коронавируса в МГУ, РУДН, Физтехе и СПбГУ, сообщили РИА Новости пресс-службы соответствующих вузов. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T13:10
2022-01-18T13:10
общество
санкт-петербургский государственный университет
виктор садовничий
рудн
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более 80% сотрудников вакцинированы от коронавируса в МГУ, РУДН, Физтехе и СПбГУ, сообщили РИА Новости пресс-службы соответствующих вузов.В Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова в настоящее время привито от ковида 84% преподавателей, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий на пресс-конференции, посвященной отмечаемому 25 января дню основания Московского университета и Дню российского студенчества."Наш ответ на инфекцию - мы организовали вакцинацию, у нас 84% коллектива провакцинировано, это хороший показатель", - сказал Садовничий во вторник.Согласно статистике МГУ, количество сотрудников МГУ, вакцинированных от новой коронавирусной инфекции первым компонентом - 14 575. Полностью вакцинированных (двумя компонентами) - 14 027.В пресс-службе Российского университета дружбы народов сообщили, что более 90% сотрудников вакцинированы. "В РУДН вакцинированы 94% сотрудников", - говорится в сообщении.Также пресс-служба Санкт-Петербургского госуниверситета отметила, что "доля вакцинированных среди сотрудников СПбГУ составляет 91,3%, среди студентов - 38,89%".В Московском физтехе, по данным пресс-службы, вакцинировано 67% учащихся от общего количества студентов, включая не достигших 18-ти лет и имеющих медотвод. На Физтехе активно проводится разъяснительная работа со студентами и созданы максимально комфортные условия для прохождения вакцинации, добавили в пресс-службе.
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общество, санкт-петербургский государственный университет, виктор садовничий, рудн
13:10 18.01.2022
 
Большинство сотрудников вузов Москвы и Петербурга привились от COVID-19

Большинство сотрудников МГУ, РУДН, Физтеха и СПбГУ прошли вакцинацию от COVID-19

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Медицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более 80% сотрудников вакцинированы от коронавируса в МГУ, РУДН, Физтехе и СПбГУ, сообщили РИА Новости пресс-службы соответствующих вузов.
В Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова в настоящее время привито от ковида 84% преподавателей, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий на пресс-конференции, посвященной отмечаемому 25 января дню основания Московского университета и Дню российского студенчества.
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"Наш ответ на инфекцию - мы организовали вакцинацию, у нас 84% коллектива провакцинировано, это хороший показатель", - сказал Садовничий во вторник.
Согласно статистике МГУ, количество сотрудников МГУ, вакцинированных от новой коронавирусной инфекции первым компонентом - 14 575. Полностью вакцинированных (двумя компонентами) - 14 027.
В пресс-службе Российского университета дружбы народов сообщили, что более 90% сотрудников вакцинированы. "В РУДН вакцинированы 94% сотрудников", - говорится в сообщении.
Также пресс-служба Санкт-Петербургского госуниверситета отметила, что "доля вакцинированных среди сотрудников СПбГУ составляет 91,3%, среди студентов - 38,89%".
В Московском физтехе, по данным пресс-службы, вакцинировано 67% учащихся от общего количества студентов, включая не достигших 18-ти лет и имеющих медотвод. На Физтехе активно проводится разъяснительная работа со студентами и созданы максимально комфортные условия для прохождения вакцинации, добавили в пресс-службе.
 
ОбществоСанкт-Петербургский государственный университетВиктор СадовничийРУДН
 
 
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