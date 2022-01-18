https://ria.ru/20220118/vaktsinatsiya-1768351323.html

Большинство сотрудников вузов Москвы и Петербурга привились от COVID-19

Большинство сотрудников вузов Москвы и Петербурга привились от COVID-19 - РИА Новости, 18.01.2022

Большинство сотрудников вузов Москвы и Петербурга привились от COVID-19

Более 80% сотрудников вакцинированы от коронавируса в МГУ, РУДН, Физтехе и СПбГУ, сообщили РИА Новости пресс-службы соответствующих вузов. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T13:10

2022-01-18T13:10

2022-01-18T13:10

общество

санкт-петербургский государственный университет

виктор садовничий

рудн

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более 80% сотрудников вакцинированы от коронавируса в МГУ, РУДН, Физтехе и СПбГУ, сообщили РИА Новости пресс-службы соответствующих вузов.В Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова в настоящее время привито от ковида 84% преподавателей, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий на пресс-конференции, посвященной отмечаемому 25 января дню основания Московского университета и Дню российского студенчества."Наш ответ на инфекцию - мы организовали вакцинацию, у нас 84% коллектива провакцинировано, это хороший показатель", - сказал Садовничий во вторник.Согласно статистике МГУ, количество сотрудников МГУ, вакцинированных от новой коронавирусной инфекции первым компонентом - 14 575. Полностью вакцинированных (двумя компонентами) - 14 027.В пресс-службе Российского университета дружбы народов сообщили, что более 90% сотрудников вакцинированы. "В РУДН вакцинированы 94% сотрудников", - говорится в сообщении.Также пресс-служба Санкт-Петербургского госуниверситета отметила, что "доля вакцинированных среди сотрудников СПбГУ составляет 91,3%, среди студентов - 38,89%".В Московском физтехе, по данным пресс-службы, вакцинировано 67% учащихся от общего количества студентов, включая не достигших 18-ти лет и имеющих медотвод. На Физтехе активно проводится разъяснительная работа со студентами и созданы максимально комфортные условия для прохождения вакцинации, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768328919.html

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общество, санкт-петербургский государственный университет, виктор садовничий, рудн