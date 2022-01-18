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Глава Алтайского края ревакцинировался от COVID-19
Глава Алтайского края ревакцинировался от COVID-19 - РИА Новости, 18.01.2022
Глава Алтайского края ревакцинировался от COVID-19
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что ревакцинировался от коронавируса, использовав препарат "Спутник Лайт". РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T09:57
2022-01-18T09:57
общество
вакцинация
алтайский край
здоровье - общество
виктор томенко
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник лайт"
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БАРНАУЛ, 18 янв - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что ревакцинировался от коронавируса, использовав препарат "Спутник Лайт"."У меня &lt;…&gt; прошло полгода после прививки "Спутником V" (Гам-КОВИД-Вак). Поэтому я вчера ревакцинировался. В поликлинике порекомендовали "Спутник Лайт". Он показан тем, кто переболел и вакцинировался, и кто младше 60 лет", - написал Томенко в своём Instagram.Глава Алтая уточнил, что в регионе полностью привились уже около 1 миллиона 50 тысяч человек."Это много, но еще недостаточно для создания коллективного иммунитета. Больше 300 тыс жителей края поставили прививку более полугода назад. Им пришло время ревакцинироваться. Пока это сделали только 60 тыс человек… В условиях подъема заболеваемости нужно ревакцинироваться так, как советуют врачи, независимо от уровня антител – через полгода", - подчеркнул Томенко.Он отметил, что новый штамм коронавируса "омикрон" приводит к значительному увеличению числа заболевших там, где он появляется."Думаю, уже к концу января мы увидим очень серьезные цифры и по Алтайскому краю… Уважаемые жители Алтайского края! Если вы еще не поставили прививку от ковида – поставьте. Если прошло полгода после прививки – ревакцинируйтесь. Этим вы защитите себя, своих родных и близких, всех, кто рядом с вами", - резюмировал губернатор.
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общество, вакцинация, алтайский край, здоровье - общество, виктор томенко, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник лайт"
09:57 18.01.2022
 
Глава Алтайского края ревакцинировался от COVID-19

Глава Алтая Томенко ревакцинировался от COVID-19 и призвал к этому жителей края

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от CОVID-19
Пункт вакцинации от CОVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Пункт вакцинации от CОVID-19
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БАРНАУЛ, 18 янв - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что ревакцинировался от коронавируса, использовав препарат "Спутник Лайт".
"У меня <…> прошло полгода после прививки "Спутником V" (Гам-КОВИД-Вак). Поэтому я вчера ревакцинировался. В поликлинике порекомендовали "Спутник Лайт". Он показан тем, кто переболел и вакцинировался, и кто младше 60 лет", - написал Томенко в своём Instagram.
Глава Алтая уточнил, что в регионе полностью привились уже около 1 миллиона 50 тысяч человек.
"Это много, но еще недостаточно для создания коллективного иммунитета. Больше 300 тыс жителей края поставили прививку более полугода назад. Им пришло время ревакцинироваться. Пока это сделали только 60 тыс человек… В условиях подъема заболеваемости нужно ревакцинироваться так, как советуют врачи, независимо от уровня антител – через полгода", - подчеркнул Томенко.
Он отметил, что новый штамм коронавируса "омикрон" приводит к значительному увеличению числа заболевших там, где он появляется.
"Думаю, уже к концу января мы увидим очень серьезные цифры и по Алтайскому краю… Уважаемые жители Алтайского края! Если вы еще не поставили прививку от ковида – поставьте. Если прошло полгода после прививки – ревакцинируйтесь. Этим вы защитите себя, своих родных и близких, всех, кто рядом с вами", - резюмировал губернатор.
 
ОбществоВакцинацияАлтайский крайЗдоровье - ОбществоВиктор ТоменкоКоронавирус COVID-19Вакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник Лайт"
 
 
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