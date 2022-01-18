https://ria.ru/20220118/vaktsinatsiya-1768310491.html

Глава Алтайского края ревакцинировался от COVID-19

Глава Алтайского края ревакцинировался от COVID-19 - РИА Новости, 18.01.2022

Глава Алтайского края ревакцинировался от COVID-19

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что ревакцинировался от коронавируса, использовав препарат "Спутник Лайт". РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T09:57

2022-01-18T09:57

2022-01-18T09:57

общество

вакцинация

алтайский край

здоровье - общество

виктор томенко

коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник лайт"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762373138_0:0:2872:1616_1920x0_80_0_0_9ce2143b2084a6598ab86cef17a483d4.jpg

БАРНАУЛ, 18 янв - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что ревакцинировался от коронавируса, использовав препарат "Спутник Лайт"."У меня <…> прошло полгода после прививки "Спутником V" (Гам-КОВИД-Вак). Поэтому я вчера ревакцинировался. В поликлинике порекомендовали "Спутник Лайт". Он показан тем, кто переболел и вакцинировался, и кто младше 60 лет", - написал Томенко в своём Instagram.Глава Алтая уточнил, что в регионе полностью привились уже около 1 миллиона 50 тысяч человек."Это много, но еще недостаточно для создания коллективного иммунитета. Больше 300 тыс жителей края поставили прививку более полугода назад. Им пришло время ревакцинироваться. Пока это сделали только 60 тыс человек… В условиях подъема заболеваемости нужно ревакцинироваться так, как советуют врачи, независимо от уровня антител – через полгода", - подчеркнул Томенко.Он отметил, что новый штамм коронавируса "омикрон" приводит к значительному увеличению числа заболевших там, где он появляется."Думаю, уже к концу января мы увидим очень серьезные цифры и по Алтайскому краю… Уважаемые жители Алтайского края! Если вы еще не поставили прививку от ковида – поставьте. Если прошло полгода после прививки – ревакцинируйтесь. Этим вы защитите себя, своих родных и близких, всех, кто рядом с вами", - резюмировал губернатор.

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вакцинация, алтайский край, здоровье - общество, виктор томенко, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник лайт"