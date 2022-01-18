https://ria.ru/20220118/vaktsina-1768302381.html

Педиатр рассказал об исследованиях вакцины от COVID-19 для подростков

Педиатр рассказал об исследованиях вакцины от COVID-19 для подростков - РИА Новости, 18.01.2022

Педиатр рассказал об исследованиях вакцины от COVID-19 для подростков

Более половины участников исследования вакцины против коронавируса для подростков уже получили первый компонент, сообщается на сайте мэра Москвы со ссылкой на... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T08:26

2022-01-18T08:26

2022-01-18T08:26

распространение коронавируса

общество

подростки

вакцинация

здоровье - общество

александр гинцбург

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более половины участников исследования вакцины против коронавируса для подростков уже получили первый компонент, сообщается на сайте мэра Москвы со ссылкой на главного педиатра столицы, главврача детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой Исмаила Османова."Сегодня половина запланированной работы проведена — более 1500 подростков сделали прививку первым компонентом, более 1200 из них — и первым, и вторым. Все это время ребята ведут дневник самочувствия в мобильном приложении, а врачи наблюдают за их состоянием... Предварительные результаты позволяют сделать вывод о безопасности прививки", - приводятся слова Османова в сообщении.Он добавил, что на данный момент ни у одного вакцинированного не зафиксировано серьезных побочных реакций на вакцину, лишь в единичных случаях наблюдалось небольшое повышение температуры, утомляемость, а также боль в месте инъекции.Подчеркивается, что всего в исследовании примут участие три тысячи добровольцев. Из них 2400 человек получат вакцину, а 600 человек — плацебо. Распределение участников в ту или иную группу произойдет случайным образом. Ни подростки, ни родители, ни врач не будут знать, в какую группу попадет участник.Минздрав России 24 ноября зарегистрировал первую отечественную вакцину для подростков 12-17 лет "Гам-КОВИД-Вак М" ("Спутник М"). Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил ранее РИА Новости, что вакцинация подростков добровольная, ее будут проводить при согласии родителей или законных представителей. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил РИА Новости, что поступление в гражданский оборот вакцины для подростков против коронавируса ожидается на этой неделе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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