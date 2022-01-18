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Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20220118/turizm-1768427397.html
Экономический блок правительства Рязанской области займется туризмом
Экономический блок правительства Рязанской области займется туризмом - РИА Новости, 18.01.2022
Экономический блок правительства Рязанской области займется туризмом
Вопросы туризма в Рязанской области передадут в ведение министерства промышленности и экономического развития региона, в самом ведомстве создадут комиссию по... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T17:54
2022-01-18T17:54
рязанская область
экономика
рязанская область
николай любимов
россия
новости - туризм
туристы
туризм
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РЯЗАНЬ, 18 янв - РИА Новости. Вопросы туризма в Рязанской области передадут в ведение министерства промышленности и экономического развития региона, в самом ведомстве создадут комиссию по оценке эффективности работы кадров, сообщил губернатор Николай Любимов на заседании правительства области.В конце прошлого года власти презентовали обновленную стратегию социально-экономического развития области на период до 2030 года. В текущем году в регионе совместно с РАНХиГС при президенте РФ началась реализация управленческой реформы.Любимов заявил о необходимости объединения в одном блоке всех направлений, которые призваны развивать бизнес и способствовать созданию новых рабочих мест, поэтому принято решение о передаче вопросов туризма, которыми занималось министерство культуры, региональному министерству промышленности и экономического развития региона."В настоящее время экономический подход к отрасли туризма более важен, чем культурологический, поскольку туризм – отрасль экономики непроизводственной, развитая туристическая инфраструктура – весомая часть дохода в областной бюджет. Вся индустрия гостеприимства: отельно-гостиничный бизнес, предприятия питания и сферы услуг – это серьезный сектор экономики", - отметил губернатор.Кроме того, министерству промышленности и экономического развития "предстоит запустить работу комиссии по оценке эффективности работы кадров в своем ведомстве", после этого объявят конкурс на замещение конкретных должностей."Аналогичная работа начата во всем экономическом блоке. В частности, ведущие институты развития и поддержки бизнеса уже объявили о кадровом наборе. Мы добьемся, чтобы уровень профессиональных компетенций в правительстве Рязанской области соответствовал требованиям времени и ожиданиям наших граждан", - подчеркнул Любимов.
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экономика, рязанская область, николай любимов, россия, новости - туризм, туристы, туризм
17:54 18.01.2022
 
Экономический блок правительства Рязанской области займется туризмом

Туризмом в Рязанской области займется экономический блок правительства региона

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Рязань и Рязанский кремль
Вид на Рязань и Рязанский кремль - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Рязань и Рязанский кремль
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РЯЗАНЬ, 18 янв - РИА Новости. Вопросы туризма в Рязанской области передадут в ведение министерства промышленности и экономического развития региона, в самом ведомстве создадут комиссию по оценке эффективности работы кадров, сообщил губернатор Николай Любимов на заседании правительства области.
В конце прошлого года власти презентовали обновленную стратегию социально-экономического развития области на период до 2030 года. В текущем году в регионе совместно с РАНХиГС при президенте РФ началась реализация управленческой реформы.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
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Любимов заявил о необходимости объединения в одном блоке всех направлений, которые призваны развивать бизнес и способствовать созданию новых рабочих мест, поэтому принято решение о передаче вопросов туризма, которыми занималось министерство культуры, региональному министерству промышленности и экономического развития региона.
"В настоящее время экономический подход к отрасли туризма более важен, чем культурологический, поскольку туризм – отрасль экономики непроизводственной, развитая туристическая инфраструктура – весомая часть дохода в областной бюджет. Вся индустрия гостеприимства: отельно-гостиничный бизнес, предприятия питания и сферы услуг – это серьезный сектор экономики", - отметил губернатор.
Кроме того, министерству промышленности и экономического развития "предстоит запустить работу комиссии по оценке эффективности работы кадров в своем ведомстве", после этого объявят конкурс на замещение конкретных должностей.
"Аналогичная работа начата во всем экономическом блоке. В частности, ведущие институты развития и поддержки бизнеса уже объявили о кадровом наборе. Мы добьемся, чтобы уровень профессиональных компетенций в правительстве Рязанской области соответствовал требованиям времени и ожиданиям наших граждан", - подчеркнул Любимов.
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