https://ria.ru/20220118/svpd-1768389532.html

Времени для спасения СВПД остается все меньше, заявила глава МИД Германии

Времени для спасения СВПД остается все меньше, заявила глава МИД Германии - РИА Новости, 18.01.2022

Времени для спасения СВПД остается все меньше, заявила глава МИД Германии

Времени для спасения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе остается все меньше, нам нужен прогресс на переговорах,... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T15:31

2022-01-18T15:31

2022-01-18T15:31

в мире

сша

иран

германия

мид германии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Времени для спасения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе остается все меньше, нам нужен прогресс на переговорах, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Нам нужен прогресс в переговорах, потому то времени для спасения этой договоренности (СВПД) остается все меньше", - сказала она по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп принял решение о выходе Вашингтона из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20220114/svpd-1767827762.html

сша

иран

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в мире, сша, иран, германия, мид германии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия, анналена бербок