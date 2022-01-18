Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220118/svpd-1768389532.html
Времени для спасения СВПД остается все меньше, заявила глава МИД Германии
Времени для спасения СВПД остается все меньше, заявила глава МИД Германии - РИА Новости, 18.01.2022
Времени для спасения СВПД остается все меньше, заявила глава МИД Германии
Времени для спасения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе остается все меньше, нам нужен прогресс на переговорах,... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T15:31
2022-01-18T15:31
в мире
сша
иран
германия
мид германии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768360244_0:0:1876:1055_1920x0_80_0_0_21ec8cad5d020e536e1201e31c4653b2.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Времени для спасения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе остается все меньше, нам нужен прогресс на переговорах, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Нам нужен прогресс в переговорах, потому то времени для спасения этой договоренности (СВПД) остается все меньше", - сказала она по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп принял решение о выходе Вашингтона из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20220114/svpd-1767827762.html
сша
иран
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768360244_132:0:1800:1251_1920x0_80_0_0_b108431e0a6637210b92b3f2a0d6ff9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, германия, мид германии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия, анналена бербок
15:31 18.01.2022
 
Времени для спасения СВПД остается все меньше, заявила глава МИД Германии

Глава МИД Германии Бербок: времени для спасения СВПД остается все меньше, нужен прогресс

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Времени для спасения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе остается все меньше, нам нужен прогресс на переговорах, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
"Нам нужен прогресс в переговорах, потому то времени для спасения этой договоренности (СВПД) остается все меньше", - сказала она по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп принял решение о выходе Вашингтона из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Участники заседания Совместной комиссии по реализации СВПД в Вене - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 13:03
Лавров заявил о прогрессе в вопросе восстановления СВПД
 
В миреСШАИранГерманияМИД ГерманииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)РоссияАнналена Бербок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубля
01:14Россияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэком
01:06Система "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на Wildberries
00:24США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена
00:15В Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасности
00:01В России отмечают Крещение Господне
23:53ВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нет
23:48Госдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с Украиной
23:43Координатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовиками
23:39Госдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии
23:30Курс доллара вырос до 77 рублей
23:24ВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНР
23:15В Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"
23:09Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в Молдавии
23:05В ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*
23:04В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУ
23:01Глава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газа
22:57Мощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции
22:54Президент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместной
22:53Госсекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках
Лента новостейМолния
Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубляРоссияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэкомСистема "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на WildberriesСША отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и БайденаВ Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасностиВ России отмечают Крещение ГосподнеВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нетГосдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с УкраинойКоординатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовикамиГосдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в БелоруссииКурс доллара вырос до 77 рублейВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНРВ Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в МолдавииВ ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУГлава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газаМощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке ТурцииПрезидент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместнойГоссекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках