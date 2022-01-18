https://ria.ru/20220118/sotssfera-1768440124.html

Более половины бюджета Белгородской области направят на поддержку соцсферы

Более половины бюджета Белгородской области направят на поддержку соцсферы - РИА Новости, 18.01.2022

Более половины бюджета Белгородской области направят на поддержку соцсферы

Более половины бюджета Белгородской области этого года будет направлено на поддержку социальной сферы, заявил во вторник журналистам на пресс-конференции... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T18:47

2022-01-18T18:47

2022-01-18T18:47

белгородская область

общество

бюджет

белгородская область

россия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Более половины бюджета Белгородской области этого года будет направлено на поддержку социальной сферы, заявил во вторник журналистам на пресс-конференции губернатор региона Вячеслав Гладков."Белгородская область - составная часть Российской Федерации, и структура бюджета, в целом, не может отличаться от федерального. У нас с вами, безусловно, социально ориентированный бюджет. На 1 января 2022 года он составляет порядка 165 миллиардов рублей. Достаточно большие деньги. Я за то, чтобы не мечтать, а планировать. Конечно, если бы у нас получилось увеличить бюджет, я бы направил его на увеличение заработной платы всем категориям жителей Белгородской области и социальных выплат. Для меня главное - социальное самочувствие жителей области", - сказал Гладков.В прошлом году по инициативе губернатора более 55 тысячам работников бюджетной сферы подняли заработную плату на 20%, также были увеличены социальные выплаты. Общая сумма, направленная на эти цели, составила более 5 миллиардов рублей.Приоритетным направлением реализации закона об областном бюджете Белгородской области на 2022 год, как и прежде, является социальная направленность, она затрагивает сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта.Как отмечает облправительство, в области большое внимание уделяется поддержке семей с детьми. В 2022 году продолжат выплачивать пособия, в частности - ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей (до достижения ребенком возраста трех лет), выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, ежемесячные денежные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

https://ria.ru/20211208/vyplaty-1762852758.html

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общество, бюджет, белгородская область, россия, вячеслав гладков