Более половины бюджета Белгородской области направят на поддержку соцсферы
Глава Белгородской области Гладков: более половины бюджета направят на поддержку соцсферы
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время интервью РИА Новости
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время интервью РИА Новости
БЕЛГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Более половины бюджета Белгородской области этого года будет направлено на поддержку социальной сферы, заявил во вторник журналистам на пресс-конференции губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Белгородская область - составная часть Российской Федерации, и структура бюджета, в целом, не может отличаться от федерального. У нас с вами, безусловно, социально ориентированный бюджет. На 1 января 2022 года он составляет порядка 165 миллиардов рублей. Достаточно большие деньги. Я за то, чтобы не мечтать, а планировать. Конечно, если бы у нас получилось увеличить бюджет, я бы направил его на увеличение заработной платы всем категориям жителей Белгородской области и социальных выплат. Для меня главное - социальное самочувствие жителей области", - сказал Гладков.
В прошлом году по инициативе губернатора более 55 тысячам работников бюджетной сферы подняли заработную плату на 20%, также были увеличены социальные выплаты. Общая сумма, направленная на эти цели, составила более 5 миллиардов рублей.
Приоритетным направлением реализации закона об областном бюджете Белгородской области на 2022 год, как и прежде, является социальная направленность, она затрагивает сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта.
Как отмечает облправительство, в области большое внимание уделяется поддержке семей с детьми. В 2022 году продолжат выплачивать пособия, в частности - ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей (до достижения ребенком возраста трех лет), выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, ежемесячные денежные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.