https://ria.ru/20220118/snegopad-1768374414.html
Дороги и кровли домов в Москве очищают от последствий снегопада
Дороги и кровли домов в Москве очищают от последствий снегопада - РИА Новости, 18.01.2022
Дороги и кровли домов в Москве очищают от последствий снегопада
Дороги и кровли домов в Москве очищают от последствий снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:26
2022-01-18T14:26
2022-01-18T18:05
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снегопад в москве
москва
московское центральное кольцо (мцк)
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Дороги и кровли домов в Москве очищают от последствий снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в течение всего светового дня от снега и наледи очищают кровли и выступающие элементы фасадов зданий."Места проведения работ огорожены. Будьте внимательны и не заходите за ограничительные ленты", - предупредили в комплексе городского хозяйства.Отмечается, что обратиться по вопросам уборки снега можно: в управляющую компанию, на портал "Наш город", в Единый диспетчерский центр.
https://ria.ru/20220117/gololed-1768339973.html
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снегопад в москве, москва, московское центральное кольцо (мцк), городское хозяйство москвы