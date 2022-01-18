https://ria.ru/20220118/snegopad-1768374414.html

Дороги и кровли домов в Москве очищают от последствий снегопада

Дороги и кровли домов в Москве очищают от последствий снегопада - РИА Новости, 18.01.2022

Дороги и кровли домов в Москве очищают от последствий снегопада

Дороги и кровли домов в Москве очищают от последствий снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T14:26

2022-01-18T14:26

2022-01-18T18:05

москва сегодня: мегаполис для жизни

снегопад в москве

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московское центральное кольцо (мцк)

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Дороги и кровли домов в Москве очищают от последствий снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в течение всего светового дня от снега и наледи очищают кровли и выступающие элементы фасадов зданий."Места проведения работ огорожены. Будьте внимательны и не заходите за ограничительные ленты", - предупредили в комплексе городского хозяйства.Отмечается, что обратиться по вопросам уборки снега можно: в управляющую компанию, на портал "Наш город", в Единый диспетчерский центр.

https://ria.ru/20220117/gololed-1768339973.html

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