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Дороги и кровли домов в Москве очищают от последствий снегопада
Дороги и кровли домов в Москве очищают от последствий снегопада - РИА Новости, 18.01.2022
Дороги и кровли домов в Москве очищают от последствий снегопада
Дороги и кровли домов в Москве очищают от последствий снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:26
2022-01-18T18:05
москва сегодня: мегаполис для жизни
снегопад в москве
москва
московское центральное кольцо (мцк)
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Дороги и кровли домов в Москве очищают от последствий снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в течение всего светового дня от снега и наледи очищают кровли и выступающие элементы фасадов зданий."Места проведения работ огорожены. Будьте внимательны и не заходите за ограничительные ленты", - предупредили в комплексе городского хозяйства.Отмечается, что обратиться по вопросам уборки снега можно: в управляющую компанию, на портал "Наш город", в Единый диспетчерский центр.
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снегопад в москве, москва, московское центральное кольцо (мцк), городское хозяйство москвы
14:26 18.01.2022 (обновлено: 18:05 18.01.2022)
 

Дороги и кровли домов в Москве очищают от последствий снегопада

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСнегоуборочная техника убирает снег на одной из улиц в Москве
Снегоуборочная техника убирает снег на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Снегоуборочная техника убирает снег на одной из улиц в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Дороги и кровли домов в Москве очищают от последствий снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Повсеместно в городе ведутся работы по очистке от снега улично-дорожной сети. Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам. На улицах работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение всего светового дня от снега и наледи очищают кровли и выступающие элементы фасадов зданий.
"Места проведения работ огорожены. Будьте внимательны и не заходите за ограничительные ленты", - предупредили в комплексе городского хозяйства.
Отмечается, что обратиться по вопросам уборки снега можно: в управляющую компанию, на портал "Наш город", в Единый диспетчерский центр.
Снегоуборочная машина обрабатывает улицу противогололедным (ПГМ) средством в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниСнегопад в МосквеМоскваМосковское центральное кольцо (МЦК)Городское хозяйство Москвы
 
 
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