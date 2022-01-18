https://ria.ru/20220118/shurgin-1768317036.html

Экс-министр лесного хозяйства Кировской области получил 4,5 года колонии

Экс-министр лесного хозяйства Кировской области получил 4,5 года колонии - РИА Новости, 18.01.2022

Экс-министр лесного хозяйства Кировской области получил 4,5 года колонии

Бывший министр лесного хозяйства Кировской области Алексей Шургин осужден на 4,5 года строгого режима за получение взяток на сумму более 23 миллионов рублей,... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T10:40

2022-01-18T10:40

2022-01-18T10:40

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Бывший министр лесного хозяйства Кировской области Алексей Шургин осужден на 4,5 года строгого режима за получение взяток на сумму более 23 миллионов рублей, сообщает прокуратура региона.Ранее региональный СУСК сообщал, что в апреле 2020 года министр лесного хозяйства Кировской области Шургин был задержан вместе с вице-губернатором Андреем Плитко по подозрению в получении взяток."В Ленинском районном суде города Кирова установлено, что подсудимый в период с сентября 2018 года по апрель 2020 года, занимая должность регионального министра лесного хозяйства, действуя в составе организованной группы, неоднократно получал лично, а также через посредников взятки, общий размер которых составил более 23 миллионов рублей, за покровительство субъектов предпринимательства, деятельность которых связана с лесозаготовкой и переработкой древесины на территории региона", - говорится в сообщении.Экс-чиновник признан виновным в совершении 18 преступлений, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в составе организованной группы, совершенное в крупном и особо крупном размерах)."Суд согласился с мнением государственного обвинителя, назначив ему наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с лишением права занимать государственные должности субъекта РФ и в органах местного самоуправления на срок 5 лет", - подчеркивается в сообщении.Отмечается, что приговор суда не вступил в законную силу. Уголовное преследование в отношении остальных соучастников продолжается.

https://ria.ru/20220114/arest-1767813226.html

https://ria.ru/20211230/alushta-1766115907.html

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происшествия, кировская область, киров, россия