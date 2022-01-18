Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220118/sholts-1768398710.html
Шольц рассказал о действиях для урегулирования ситуации на Украине
Шольц рассказал о действиях для урегулирования ситуации на Украине - РИА Новости, 18.01.2022
Шольц рассказал о действиях для урегулирования ситуации на Украине
Берлин хочет конструктивных и стабильных отношений с Россией, не заинтересован в долгосрочной напряженности, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T16:04
2022-01-18T16:47
в мире
украина
германия
йенс столтенберг
олаф шольц
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764170084_0:70:2470:1459_1920x0_80_0_0_9d8eb3e02bc3c1411efee9236b8079df.jpg
БЕРЛИН, 18 янв - РИА Новости. Берлин хочет конструктивных и стабильных отношений с Россией, не заинтересован в долгосрочной напряженности, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."Мы все хотим конструктивных и стабильных отношений с Россией. Мы не заинтересованы в долгосрочной напряженности, как раз напротив. Но также важно, чтобы все придерживались принципов, о которых мы договорились, это значит, что Россия должна придерживаться принципов ОБСЕ", - заявил Шольц на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.Он добавил, что Германия продолжит вместе с Францией работать в нормандском формате для достижения прогресса в урегулировании на Украине. "Мы учитываем все уровни - двусторонние переговоры между США и Россией, Совет Россия-НАТО, есть ОБСЕ, есть нормандский формат. Все они должны использоваться, чтобы мы достигли улучшения текущей ситуации", - добавил Шольц.
https://ria.ru/20211226/raznoglasiya-1765511203.html
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764170084_310:0:2470:1620_1920x0_80_0_0_0d8bcb5f23d8a1990de50d011ff07939.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, йенс столтенберг, олаф шольц, ситуация в днр и лнр
16:04 18.01.2022 (обновлено: 16:47 18.01.2022)
 
Шольц рассказал о действиях для урегулирования ситуации на Украине

Канцлер ФРГ Шольц призвал использовать все форматы для урегулирования ситуации на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 18 янв - РИА Новости. Берлин хочет конструктивных и стабильных отношений с Россией, не заинтересован в долгосрочной напряженности, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Мы все хотим конструктивных и стабильных отношений с Россией. Мы не заинтересованы в долгосрочной напряженности, как раз напротив. Но также важно, чтобы все придерживались принципов, о которых мы договорились, это значит, что Россия должна придерживаться принципов ОБСЕ", - заявил Шольц на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Он добавил, что Германия продолжит вместе с Францией работать в нормандском формате для достижения прогресса в урегулировании на Украине. "Мы учитываем все уровни - двусторонние переговоры между США и Россией, Совет Россия-НАТО, есть ОБСЕ, есть нормандский формат. Все они должны использоваться, чтобы мы достигли улучшения текущей ситуации", - добавил Шольц.
Флаги России и Германии - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
26 декабря 2021, 02:23
СМИ узнало о разногласиях США и Германии по позиции по Украине
 
В миреУкраинаГерманияЙенс СтолтенбергОлаф ШольцСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубля
01:14Россияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэком
01:06Система "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на Wildberries
00:24США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена
00:15В Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасности
00:01В России отмечают Крещение Господне
23:53ВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нет
23:48Госдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с Украиной
23:43Координатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовиками
23:39Госдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии
23:30Курс доллара вырос до 77 рублей
23:24ВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНР
23:15В Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"
23:09Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в Молдавии
23:05В ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*
23:04В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУ
23:01Глава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газа
22:57Мощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции
22:54Президент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместной
22:53Госсекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках
Лента новостейМолния
Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубляРоссияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэкомСистема "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на WildberriesСША отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и БайденаВ Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасностиВ России отмечают Крещение ГосподнеВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нетГосдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с УкраинойКоординатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовикамиГосдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в БелоруссииКурс доллара вырос до 77 рублейВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНРВ Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в МолдавииВ ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУГлава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газаМощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке ТурцииПрезидент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместнойГоссекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках