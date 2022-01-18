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Шольц рассказал о действиях для урегулирования ситуации на Украине
Шольц рассказал о действиях для урегулирования ситуации на Украине - РИА Новости, 18.01.2022
Шольц рассказал о действиях для урегулирования ситуации на Украине
Берлин хочет конструктивных и стабильных отношений с Россией, не заинтересован в долгосрочной напряженности, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T16:04
2022-01-18T16:04
2022-01-18T16:47
в мире
украина
германия
йенс столтенберг
олаф шольц
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 18 янв - РИА Новости. Берлин хочет конструктивных и стабильных отношений с Россией, не заинтересован в долгосрочной напряженности, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."Мы все хотим конструктивных и стабильных отношений с Россией. Мы не заинтересованы в долгосрочной напряженности, как раз напротив. Но также важно, чтобы все придерживались принципов, о которых мы договорились, это значит, что Россия должна придерживаться принципов ОБСЕ", - заявил Шольц на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.Он добавил, что Германия продолжит вместе с Францией работать в нормандском формате для достижения прогресса в урегулировании на Украине. "Мы учитываем все уровни - двусторонние переговоры между США и Россией, Совет Россия-НАТО, есть ОБСЕ, есть нормандский формат. Все они должны использоваться, чтобы мы достигли улучшения текущей ситуации", - добавил Шольц.
https://ria.ru/20211226/raznoglasiya-1765511203.html
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в мире, украина, германия, йенс столтенберг, олаф шольц, ситуация в днр и лнр
16:04 18.01.2022 (обновлено: 16:47 18.01.2022)
Шольц рассказал о действиях для урегулирования ситуации на Украине
Канцлер ФРГ Шольц призвал использовать все форматы для урегулирования ситуации на Украине