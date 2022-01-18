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Супертег Наука 2022 - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220118/samsung-1768410350.html
Представлен новый процессор Exynos 2200 для смартфонов Samsung
Представлен новый процессор Exynos 2200 для смартфонов Samsung - РИА Новости, 18.01.2022
Представлен новый процессор Exynos 2200 для смартфонов Samsung
Первый в мире мобильный чип с трассировкой лучей на аппаратном уровне показала южнокорейская компания Samsung. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T16:56
2022-01-18T16:56
наука
технологии
samsung
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Первый в мире мобильный чип с трассировкой лучей на аппаратном уровне показала южнокорейская компания Samsung.Exynos 2200 — новейший флагманский чипсет, который будет работать в смартфонах Galaxy S22 в некоторых регионах. Платформа построена на 4-нанометровом техпроцессе EUV и поставляется с изготовленным на заказ графическим процессором под названием Xclipse.Видеоускоритель разработан на архитектуре AMD RDNA2, который обеспечивает новые функции, такие как трассировка лучей и затенение с переменной скоростью на мобильных устройствах. Exynos 2200 также является одним из первых чипов, интегрирующих ядра процессора Armv9. Восьмиядерный процессор имеет мощное ядро ​​Cortex-X2, три Cortex-A710 и четыре Cortex-A510 для повышения энергоэффективности.Чип поддерживает одну камеру с разрешением до 200 МП, запись видео 8K, дисплеи 4K с частотой до 120 Гц и работает с новейшей оперативной памятью LPDDR5. Модем 5G может функционировать на частотах ниже 6 ГГц или миллиметровом диапазоне.Процессор ляжет в основу смартфонов семейства Galaxy S22, премьера которых ожидается в первом квартале 2022 года.
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технологии, samsung
16:56 18.01.2022
 

Представлен новый процессор Exynos 2200 для смартфонов Samsung

© SamsungExynos 2200
Exynos 2200
© Samsung
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Первый в мире мобильный чип с трассировкой лучей на аппаратном уровне показала южнокорейская компания Samsung.
Exynos 2200 — новейший флагманский чипсет, который будет работать в смартфонах Galaxy S22 в некоторых регионах. Платформа построена на 4-нанометровом техпроцессе EUV и поставляется с изготовленным на заказ графическим процессором под названием Xclipse.
Видеоускоритель разработан на архитектуре AMD RDNA2, который обеспечивает новые функции, такие как трассировка лучей и затенение с переменной скоростью на мобильных устройствах. Exynos 2200 также является одним из первых чипов, интегрирующих ядра процессора Armv9. Восьмиядерный процессор имеет мощное ядро ​​Cortex-X2, три Cortex-A710 и четыре Cortex-A510 для повышения энергоэффективности.
Чип поддерживает одну камеру с разрешением до 200 МП, запись видео 8K, дисплеи 4K с частотой до 120 Гц и работает с новейшей оперативной памятью LPDDR5. Модем 5G может функционировать на частотах ниже 6 ГГц или миллиметровом диапазоне.
Процессор ляжет в основу смартфонов семейства Galaxy S22, премьера которых ожидается в первом квартале 2022 года.
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