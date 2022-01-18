https://ria.ru/20220118/samsung-1768410350.html

Представлен новый процессор Exynos 2200 для смартфонов Samsung

Представлен новый процессор Exynos 2200 для смартфонов Samsung - РИА Новости, 18.01.2022

Представлен новый процессор Exynos 2200 для смартфонов Samsung

Первый в мире мобильный чип с трассировкой лучей на аппаратном уровне показала южнокорейская компания Samsung. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T16:56

2022-01-18T16:56

2022-01-18T16:56

наука

технологии

samsung

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Первый в мире мобильный чип с трассировкой лучей на аппаратном уровне показала южнокорейская компания Samsung.Exynos 2200 — новейший флагманский чипсет, который будет работать в смартфонах Galaxy S22 в некоторых регионах. Платформа построена на 4-нанометровом техпроцессе EUV и поставляется с изготовленным на заказ графическим процессором под названием Xclipse.Видеоускоритель разработан на архитектуре AMD RDNA2, который обеспечивает новые функции, такие как трассировка лучей и затенение с переменной скоростью на мобильных устройствах. Exynos 2200 также является одним из первых чипов, интегрирующих ядра процессора Armv9. Восьмиядерный процессор имеет мощное ядро ​​Cortex-X2, три Cortex-A710 и четыре Cortex-A510 для повышения энергоэффективности.Чип поддерживает одну камеру с разрешением до 200 МП, запись видео 8K, дисплеи 4K с частотой до 120 Гц и работает с новейшей оперативной памятью LPDDR5. Модем 5G может функционировать на частотах ниже 6 ГГц или миллиметровом диапазоне.Процессор ляжет в основу смартфонов семейства Galaxy S22, премьера которых ожидается в первом квартале 2022 года.

https://ria.ru/20211227/samsung-1765684859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, samsung