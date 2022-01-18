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РЖД в 2021 году увеличили перевозку тихоокеанских морепродуктов из Приморья
РЖД в 2021 году увеличили перевозку тихоокеанских морепродуктов из Приморья - РИА Новости, 18.01.2022
РЖД в 2021 году увеличили перевозку тихоокеанских морепродуктов из Приморья
РЖД по итогам 2021 года увеличили перевозку тихоокеанских морепродуктов из Приморья на 37,3%, до 650 тысяч тонн по сравнению с аналогичным показателем 2020... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T11:10
2022-01-18T11:10
2022-01-18T11:22
экономика
приморский край
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. РЖД по итогам 2021 года увеличили перевозку тихоокеанских морепродуктов из Приморья на 37,3%, до 650 тысяч тонн по сравнению с аналогичным показателем 2020 года, в том числе в декабре – на 43,1%, до 70,1 тысячи тонн, сообщает компания."В 2021 году по железной дороге из Приморского края отправлено 680 тысяч тонн рыбной продукции. Это рекордный показатель за все время работы РЖД и на 37,3% больше, чем было перевезено в 2020 году. В декабре 2021 года погружено 70,1 тысячи тонн (+43,1% к декабрю 2020 года)", - говорится в релизе.Перевозка морепродуктов в контейнерах с начала года составила 433,6 тысячи тонн (рост на 34,8%), в рефрижераторных вагонах отправлено 246 тысяч тонн (рост на 42%).Основной объем рыбной продукции в 2021 году отгружен в адрес грузополучателей Московского региона (282 тысячи тонн), Урала (128,3 тысячи тонн) и Сибири (92,6 тысячи тонн)."Экспортные отправки рыбы с железнодорожных станций Приморья за 12 месяцев прошлого года составили 90,8 тысячи тонн. В декабре 2021 года в Китай было отправлено 16,1 тысячи тонн", - добавили в РЖД.Железнодорожные перевозки морепродуктов из Приморского края в КНР стартовали в мае 2020 года и стали альтернативой доставке автотранспортом из-за принятых карантинных ограничений.
https://ria.ru/20220111/degtyarev-1767341738.html
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экономика, приморский край, китай, ржд
11:10 18.01.2022 (обновлено: 11:22 18.01.2022)
РЖД в 2021 году увеличили перевозку тихоокеанских морепродуктов из Приморья
РЖД в 2021 году увеличили перевозку тихоокеанских морепродуктов из Приморья на 37,3%