https://ria.ru/20220118/rzhd-1768324513.html

РЖД в 2021 году увеличили перевозку тихоокеанских морепродуктов из Приморья

РЖД в 2021 году увеличили перевозку тихоокеанских морепродуктов из Приморья - РИА Новости, 18.01.2022

РЖД в 2021 году увеличили перевозку тихоокеанских морепродуктов из Приморья

РЖД по итогам 2021 года увеличили перевозку тихоокеанских морепродуктов из Приморья на 37,3%, до 650 тысяч тонн по сравнению с аналогичным показателем 2020... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T11:10

2022-01-18T11:10

2022-01-18T11:22

экономика

приморский край

китай

ржд

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. РЖД по итогам 2021 года увеличили перевозку тихоокеанских морепродуктов из Приморья на 37,3%, до 650 тысяч тонн по сравнению с аналогичным показателем 2020 года, в том числе в декабре – на 43,1%, до 70,1 тысячи тонн, сообщает компания."В 2021 году по железной дороге из Приморского края отправлено 680 тысяч тонн рыбной продукции. Это рекордный показатель за все время работы РЖД и на 37,3% больше, чем было перевезено в 2020 году. В декабре 2021 года погружено 70,1 тысячи тонн (+43,1% к декабрю 2020 года)", - говорится в релизе.Перевозка морепродуктов в контейнерах с начала года составила 433,6 тысячи тонн (рост на 34,8%), в рефрижераторных вагонах отправлено 246 тысяч тонн (рост на 42%).Основной объем рыбной продукции в 2021 году отгружен в адрес грузополучателей Московского региона (282 тысячи тонн), Урала (128,3 тысячи тонн) и Сибири (92,6 тысячи тонн)."Экспортные отправки рыбы с железнодорожных станций Приморья за 12 месяцев прошлого года составили 90,8 тысячи тонн. В декабре 2021 года в Китай было отправлено 16,1 тысячи тонн", - добавили в РЖД.Железнодорожные перевозки морепродуктов из Приморского края в КНР стартовали в мае 2020 года и стали альтернативой доставке автотранспортом из-за принятых карантинных ограничений.

https://ria.ru/20220111/degtyarev-1767341738.html

приморский край

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экономика, приморский край, китай, ржд