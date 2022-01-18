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В Китае разложили преимущество России перед Западом по полочкам
В Китае объяснили, почему Россия всегда на шаг впереди Запада - РИА Новости, 18.01.2022
В Китае разложили преимущество России перед Западом по полочкам
Россия владеет определенной инициативой в отношениях Западом, о чем свидетельствуют ее военные, экономические и политические успехи, пишет в статье для "Хуаньцю РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:23
2022-01-18T16:38
в мире
сша
сирия
китай
нато
россия
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россия владеет определенной инициативой в отношениях Западом, о чем свидетельствуют ее военные, экономические и политические успехи, пишет в статье для "Хуаньцю шибао" научный сотрудник Шанхайского института международных исследований Чжао Лун."Необходимо осознавать, что источник "устрашающей силы" России в игре с Западом находится в ее уникальном географическом положении, экономической структуре, истории, культуре, общественном сознании и дипломатических традициях и имеет очевидные особенности", — считает он.Во-первых, Россия достигла значительных успехов в разработке нового вооружения. Среди передовых проектов Чжао Лун выделил ракеты "Кинжал", "Авангард" и "Циркон", подлодку "Борей", а также указал на наращивание сотрудничества в области безопасности с Белоруссией.Во-вторых, специалист отметил стратегическую волю России и готовность отстаивать свои красные линии, что она продемонстрировала после 2014 года, сдержав натиск санкций.В-третьих, Россия отличается непредсказуемостью тактики на международной арене. Здесь Чжао Лун привел в пример отправку военных в Сирию. Подобные действия превзошли ожидания Запада и поставили его в неудобную позицию, считает он.В-четвертых, Россия смогла использовать свою экономическую структуру в международной игре с выгодой для себя, а также сравнительно безболезненно справиться с санкционным давлением, найдя новые пути для торговли с другими странами.В-пятых, российская дипломатия показывает оптимальное сочетание жесткости и мягкости. Она придерживается приоритета практических интересов, и ей удалось закрепить за Москвой право поднимать важные общеевропейские и мировые вопросы, вроде гарантий безопасности в диалоге с США и НАТО.В-шестых, Чжао Лун подчеркнул способность России самостоятельно формировать повестку в медиапространстве, представляя свою позицию по различным политическим, экономическим и социальным проблемам.В заключение автор призывает как Россию, так и Запад помнить о недопустимости перехода к военной конфронтации и добиваться компромиссов только путем переговоров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220102/kitay-1766420869.html
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в мире, сша, сирия, китай, нато, россия
14:23 18.01.2022 (обновлено: 16:38 18.01.2022)
 
В Китае объяснили, почему Россия всегда на шаг впереди Запада

"Хуаньцю шибао": Россия владеет инициативой в отношениях с Западом

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россия владеет определенной инициативой в отношениях Западом, о чем свидетельствуют ее военные, экономические и политические успехи, пишет в статье для "Хуаньцю шибао" научный сотрудник Шанхайского института международных исследований Чжао Лун.
"Необходимо осознавать, что источник "устрашающей силы" России в игре с Западом находится в ее уникальном географическом положении, экономической структуре, истории, культуре, общественном сознании и дипломатических традициях и имеет очевидные особенности", — считает он.
Во-первых, Россия достигла значительных успехов в разработке нового вооружения. Среди передовых проектов Чжао Лун выделил ракеты "Кинжал", "Авангард" и "Циркон", подлодку "Борей", а также указал на наращивание сотрудничества в области безопасности с Белоруссией.
Во-вторых, специалист отметил стратегическую волю России и готовность отстаивать свои красные линии, что она продемонстрировала после 2014 года, сдержав натиск санкций.
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В-третьих, Россия отличается непредсказуемостью тактики на международной арене. Здесь Чжао Лун привел в пример отправку военных в Сирию. Подобные действия превзошли ожидания Запада и поставили его в неудобную позицию, считает он.
В-четвертых, Россия смогла использовать свою экономическую структуру в международной игре с выгодой для себя, а также сравнительно безболезненно справиться с санкционным давлением, найдя новые пути для торговли с другими странами.
В-пятых, российская дипломатия показывает оптимальное сочетание жесткости и мягкости. Она придерживается приоритета практических интересов, и ей удалось закрепить за Москвой право поднимать важные общеевропейские и мировые вопросы, вроде гарантий безопасности в диалоге с США и НАТО.
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В-шестых, Чжао Лун подчеркнул способность России самостоятельно формировать повестку в медиапространстве, представляя свою позицию по различным политическим, экономическим и социальным проблемам.
В заключение автор призывает как Россию, так и Запад помнить о недопустимости перехода к военной конфронтации и добиваться компромиссов только путем переговоров.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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