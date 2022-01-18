https://ria.ru/20220118/rossiya-1768372972.html

В Китае разложили преимущество России перед Западом по полочкам

В Китае объяснили, почему Россия всегда на шаг впереди Запада - РИА Новости, 18.01.2022

В Китае разложили преимущество России перед Западом по полочкам

Россия владеет определенной инициативой в отношениях Западом, о чем свидетельствуют ее военные, экономические и политические успехи, пишет в статье для "Хуаньцю РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T14:23

2022-01-18T14:23

2022-01-18T16:38

в мире

сша

сирия

китай

нато

россия

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россия владеет определенной инициативой в отношениях Западом, о чем свидетельствуют ее военные, экономические и политические успехи, пишет в статье для "Хуаньцю шибао" научный сотрудник Шанхайского института международных исследований Чжао Лун."Необходимо осознавать, что источник "устрашающей силы" России в игре с Западом находится в ее уникальном географическом положении, экономической структуре, истории, культуре, общественном сознании и дипломатических традициях и имеет очевидные особенности", — считает он.Во-первых, Россия достигла значительных успехов в разработке нового вооружения. Среди передовых проектов Чжао Лун выделил ракеты "Кинжал", "Авангард" и "Циркон", подлодку "Борей", а также указал на наращивание сотрудничества в области безопасности с Белоруссией.Во-вторых, специалист отметил стратегическую волю России и готовность отстаивать свои красные линии, что она продемонстрировала после 2014 года, сдержав натиск санкций.В-третьих, Россия отличается непредсказуемостью тактики на международной арене. Здесь Чжао Лун привел в пример отправку военных в Сирию. Подобные действия превзошли ожидания Запада и поставили его в неудобную позицию, считает он.В-четвертых, Россия смогла использовать свою экономическую структуру в международной игре с выгодой для себя, а также сравнительно безболезненно справиться с санкционным давлением, найдя новые пути для торговли с другими странами.В-пятых, российская дипломатия показывает оптимальное сочетание жесткости и мягкости. Она придерживается приоритета практических интересов, и ей удалось закрепить за Москвой право поднимать важные общеевропейские и мировые вопросы, вроде гарантий безопасности в диалоге с США и НАТО.В-шестых, Чжао Лун подчеркнул способность России самостоятельно формировать повестку в медиапространстве, представляя свою позицию по различным политическим, экономическим и социальным проблемам.В заключение автор призывает как Россию, так и Запад помнить о недопустимости перехода к военной конфронтации и добиваться компромиссов только путем переговоров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220102/kitay-1766420869.html

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https://ria.ru/20211124/kitay-1760484685.html

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в мире, сша, сирия, китай, нато, россия