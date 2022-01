https://ria.ru/20220118/reeves-1768194463.html

Киану Ривз назвал любимые песню и фильм

2022-01-18T00:48

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Актер Киану Ривз стал гостем "Позднего шоу со Стивеном Кольбером" и в ходе беседы назвал любимые песню, фильм и бутерброд.Звезда "Матрицы" поучаствовала в развлекательном блиц-опросе под названием "Colbert Questionert". Один из вопросов звучал так: какую песню он готов слушать до конца своей жизни. Подумав несколько секунд, Ривз выбрал "Love Will Tear Us Apart" британской рок-группы Joy Division.Композиция была записана в 1980 году, через месяц после смерти фронтмена Иэна Кертиса. Актера также попросили назвать любимый фильм. Им оказался фантастическая лента "Роллербол" (1975) с Джеймсом Кааном в главной роли. А лучшим сэндвичем Киану Ривз назвал тост с арахисовым маслом и медом.

