https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768341319.html

Эксперты рассказали, как изменились цены на туры за рубеж в период пандемии

Эксперты рассказали, как изменились цены на туры за рубеж в период пандемии - РИА Новости, 18.01.2022

Эксперты рассказали, как изменились цены на туры за рубеж в период пандемии

Цены на десятидневные туры за рубеж на двоих с вылетом в конце января за два года выросли от 20 до 60 процентов, рассказала исполнительный директор АТОР Майя... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T17:14

2022-01-18T17:14

2022-01-18T17:14

туризм

сербия

куба

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

майя ломидзе

туризм

россия

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Цены на десятидневные туры за рубеж на двоих с вылетом в конце января за два года выросли от 20 до 60 процентов, рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.При этом по сравнению с новогодним периодом стоимость путевок с вылетом в конце января на всех направлениях существенно снизилась — на 20, а иногда и 100 процентов.Осенью 2021 года отдых был в среднем дешевле примерно на десять процентов, чем сейчас. Хотя минимальная стоимость десятидневных туров на популярных направлениях — в Египет, Сербию — за последние месяцы почти не изменилась.При этом провести каникулы на Кубе сейчас даже дешевле, чем в конце осени, отметила Ломидзе.

https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768240202.html

сербия

куба

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