https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768341319.html
Эксперты рассказали, как изменились цены на туры за рубеж в период пандемии
Эксперты рассказали, как изменились цены на туры за рубеж в период пандемии - РИА Новости, 18.01.2022
Эксперты рассказали, как изменились цены на туры за рубеж в период пандемии
Цены на десятидневные туры за рубеж на двоих с вылетом в конце января за два года выросли от 20 до 60 процентов, рассказала исполнительный директор АТОР Майя... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T17:14
2022-01-18T17:14
2022-01-18T17:14
туризм
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майя ломидзе
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Цены на десятидневные туры за рубеж на двоих с вылетом в конце января за два года выросли от 20 до 60 процентов, рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.При этом по сравнению с новогодним периодом стоимость путевок с вылетом в конце января на всех направлениях существенно снизилась — на 20, а иногда и 100 процентов.Осенью 2021 года отдых был в среднем дешевле примерно на десять процентов, чем сейчас. Хотя минимальная стоимость десятидневных туров на популярных направлениях — в Египет, Сербию — за последние месяцы почти не изменилась.При этом провести каникулы на Кубе сейчас даже дешевле, чем в конце осени, отметила Ломидзе.
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сербия, куба, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, туризм, россия, коронавирус covid-19, египет, туристы
Эксперты рассказали, как изменились цены на туры за рубеж в период пандемии
АТОР: цены на туры за рубеж серьезно подорожали по сравнению с доковидным периодом