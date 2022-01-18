https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768313797.html

Эксперты рассказали, как часто туристы ищут билеты в Австралию

Эксперты рассказали, как часто туристы ищут билеты в Австралию - РИА Новости, 18.01.2022

Эксперты рассказали, как часто туристы ищут билеты в Австралию

Поиски авиабилетов из России в Австралию выросли почти в 11 раз за сутки после того, как власти страны признали "Спутник V", сообщает Aviasales. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T14:20

2022-01-18T14:20

2022-01-18T18:35

туризм

сидней

австралия

новый южный уэльс

новости - туризм

майя ломидзе

авиабилеты

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156173/15/1561731592_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_30f2fe2e045143649b212858cabca7d9.jpg

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Поиски авиабилетов из России в Австралию выросли почти в 11 раз за сутки после того, как власти страны признали "Спутник V", сообщает Aviasales.Однако исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе указала, что на данный момент организованным туристам из России путешествие в Австралию недоступно. "Пока только ограниченный перечень лиц может въехать: студенты, моряки, обладатели гуманитарных виз и направляющиеся к родственникам", — уточнила она.Попасть в страну непросто: путешественникам придется проходить карантин. От него освобождены только прибывающие в штаты Новый Южный Уэльс, где находится Сидней, и Вирджиния. Нужно сдать два ПЦР-анализа: до прибытия в страну и в аэропорту. Ждать результатов второго теста придется на изоляции, уточнили в Aviasales.В онлайн-сервисе напомнили, что посольство Австралии в России не принимает заявки на туристические визы — все запросы рассматриваются в Белграде.Ранее австралийское управление терапевтических товаров (TGA) признало, что сертификат о двух прививках российской вакцины "Спутник V" теперь будет основанием для подтверждения статуса вакцинации при въезде в страну. Курс однократной прививки "Спутником Лайт" регулятор пока не признал.

https://ria.ru/20220118/avstraliya-1768426191.html

https://ria.ru/20220117/avstraliya-1768185623.html

сидней

австралия

новый южный уэльс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сидней, австралия, новый южный уэльс, новости - туризм, майя ломидзе, авиабилеты, туризм, россия