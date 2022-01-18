https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768313797.html
Эксперты рассказали, как часто туристы ищут билеты в Австралию
Эксперты рассказали, как часто туристы ищут билеты в Австралию - РИА Новости, 18.01.2022
Эксперты рассказали, как часто туристы ищут билеты в Австралию
Поиски авиабилетов из России в Австралию выросли почти в 11 раз за сутки после того, как власти страны признали "Спутник V", сообщает Aviasales. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:20
2022-01-18T14:20
2022-01-18T18:35
туризм
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туризм
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Поиски авиабилетов из России в Австралию выросли почти в 11 раз за сутки после того, как власти страны признали "Спутник V", сообщает Aviasales.Однако исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе указала, что на данный момент организованным туристам из России путешествие в Австралию недоступно. "Пока только ограниченный перечень лиц может въехать: студенты, моряки, обладатели гуманитарных виз и направляющиеся к родственникам", — уточнила она.Попасть в страну непросто: путешественникам придется проходить карантин. От него освобождены только прибывающие в штаты Новый Южный Уэльс, где находится Сидней, и Вирджиния. Нужно сдать два ПЦР-анализа: до прибытия в страну и в аэропорту. Ждать результатов второго теста придется на изоляции, уточнили в Aviasales.В онлайн-сервисе напомнили, что посольство Австралии в России не принимает заявки на туристические визы — все запросы рассматриваются в Белграде.Ранее австралийское управление терапевтических товаров (TGA) признало, что сертификат о двух прививках российской вакцины "Спутник V" теперь будет основанием для подтверждения статуса вакцинации при въезде в страну. Курс однократной прививки "Спутником Лайт" регулятор пока не признал.
https://ria.ru/20220118/avstraliya-1768426191.html
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сидней, австралия, новый южный уэльс, новости - туризм, майя ломидзе, авиабилеты, туризм, россия
14:20 18.01.2022 (обновлено: 18:35 18.01.2022)
Эксперты рассказали, как часто туристы ищут билеты в Австралию
Поиски авиабилетов из России в Австралию выросли за сутки почти в 11 раз
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Поиски авиабилетов из России в Австралию выросли почти в 11 раз за сутки после того, как власти страны признали "Спутник V", сообщает Aviasales.
Однако исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе указала, что на данный момент организованным туристам из России путешествие в Австралию недоступно. "Пока только ограниченный перечень лиц может въехать: студенты, моряки, обладатели гуманитарных виз и направляющиеся к родственникам", — уточнила она.
Попасть в страну непросто: путешественникам придется проходить карантин. От него освобождены только прибывающие в штаты Новый Южный Уэльс, где находится Сидней, и Вирджиния. Нужно сдать два ПЦР-анализа: до прибытия в страну и в аэропорту. Ждать результатов второго теста придется на изоляции, уточнили в Aviasales.
В онлайн-сервисе напомнили, что посольство Австралии в России не принимает заявки на туристические визы — все запросы рассматриваются в Белграде.
Ранее австралийское управление терапевтических товаров (TGA) признало, что сертификат о двух прививках российской вакцины "Спутник V" теперь будет основанием для подтверждения статуса вакцинации при въезде в страну. Курс однократной прививки "Спутником Лайт" регулятор пока не признал.