https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768313504.html

Эксперты рассказали, как туристы попадают в закрытые европейские страны

Эксперты рассказали, как туристы попадают в закрытые европейские страны - РИА Новости, 18.01.2022

Эксперты рассказали, как туристы попадают в закрытые европейские страны

Россияне в 2021 году продолжали летать в не доступные для туристов европейские страны через открытые Венгрию и Грецию, сообщает Aviasales. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T12:17

2022-01-18T12:17

2022-01-18T12:17

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россияне в 2021 году продолжали летать в не доступные для туристов европейские страны через открытые Венгрию и Грецию, сообщает Aviasales.Некоторым удается так путешествовать в Испанию, Францию, Португалию и Италию. В компании также обратили внимание на то, что летом 2021 года, когда открылись рейсы в Венгрию и Грецию для привитых, количество бронирований в первую страну выросло на 180 процентов, во вторую — на 65 процентов.При этом число запросов на перелеты из Венгрии в Испанию увеличилось на 1800 процентов, во Францию — на 1000 процентов, в Португалию — на 800 процентов.Бронирования из Греции в Испанию выросли на 540 процентов, во Францию и Италию — на 620 и 730 процентов соответственно.

https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768240202.html

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португалия

венгрия

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