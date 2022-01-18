https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768313504.html
Эксперты рассказали, как туристы попадают в закрытые европейские страны
Эксперты рассказали, как туристы попадают в закрытые европейские страны - РИА Новости, 18.01.2022
Эксперты рассказали, как туристы попадают в закрытые европейские страны
Россияне в 2021 году продолжали летать в не доступные для туристов европейские страны через открытые Венгрию и Грецию, сообщает Aviasales. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T12:17
2022-01-18T12:17
2022-01-18T12:17
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россияне в 2021 году продолжали летать в не доступные для туристов европейские страны через открытые Венгрию и Грецию, сообщает Aviasales.Некоторым удается так путешествовать в Испанию, Францию, Португалию и Италию. В компании также обратили внимание на то, что летом 2021 года, когда открылись рейсы в Венгрию и Грецию для привитых, количество бронирований в первую страну выросло на 180 процентов, во вторую — на 65 процентов.При этом число запросов на перелеты из Венгрии в Испанию увеличилось на 1800 процентов, во Францию — на 1000 процентов, в Португалию — на 800 процентов.Бронирования из Греции в Испанию выросли на 540 процентов, во Францию и Италию — на 620 и 730 процентов соответственно.
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испания, италия, португалия, новости - туризм, туризм, венгрия, греция, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
Эксперты рассказали, как туристы попадают в закрытые европейские страны
Россияне в 2021 году летали в закрытую Европу через Венгрию и Грецию
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россияне в 2021 году продолжали летать в не доступные для туристов европейские страны через открытые Венгрию и Грецию, сообщает Aviasales.
Некоторым удается так путешествовать в Испанию, Францию, Португалию и Италию. В компании также обратили внимание на то, что летом 2021 года, когда открылись рейсы в Венгрию и Грецию для привитых, количество бронирований в первую страну выросло на 180 процентов, во вторую — на 65 процентов.
При этом число запросов на перелеты из Венгрии в Испанию увеличилось на 1800 процентов, во Францию — на 1000 процентов, в Португалию — на 800 процентов.
Бронирования из Греции в Испанию выросли на 540 процентов, во Францию и Италию — на 620 и 730 процентов соответственно.