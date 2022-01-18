https://ria.ru/20220118/poroshenko-1768391451.html

Пушилин назвал дело Зеленского против Порошенко борьбой плохого с ужасным

Пушилин назвал дело Зеленского против Порошенко борьбой плохого с ужасным - РИА Новости, 18.01.2022

Пушилин назвал дело Зеленского против Порошенко борьбой плохого с ужасным

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал политическим преследованием и "борьбой плохого с ужасным" дело в отношении... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T15:36

2022-01-18T15:36

2022-01-18T15:36

в мире

украина

владимир зеленский

петр порошенко

денис пушилин

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал политическим преследованием и "борьбой плохого с ужасным" дело в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко, инспирированное нынешним украинским лидером Владимиром Зеленским."Это явное политическое преследование. Порошенко для нас такой же враг, как и Зеленский. Потому что он развязал боевые действия (в Донбассе - ред), которые унесли множество жизней. Он негодяй, но еще большим негодяем оказался сам Зеленский. Он побеждал (на выборах) с большинством голосов и обещал посадить негодяев, в том числе Порошенко - не за поставки угля, а за действительные преступления. И он обещал закончить войну. Ничего этого не сделано, так что идет борьба плохого с ужасным", – сказал Пушилин журналистам.Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Накануне он прибыл на Украину из Варшавы, при прохождении контроля в аэропорту, по словам политика, его пытались не впустить в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки. Позже ему вернули документ, и он пересек госграницу. Заседание суда по избранию меры пресечения Порошенко продолжится 19 января.Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://ria.ru/20220115/poroshenko-1768000105.html

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в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко, денис пушилин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр