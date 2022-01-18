Зеленский поблагодарил американских сенаторов за "действенную помощь"
Президент Украины Зеленский поблагодарил американских сенаторов за "действенную помощь"
Президент Украины Владимир Зеленский
КИЕВ, 18 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с американскими сенаторами, что чувствует действенную помощь в сфере безопасности, сообщила пресс-служба офиса президента Украины со ссылкой на главу государства Владимира Зеленского.
"Мы чувствуем и получаем действенную помощь в сфере безопасности в столь сложное время, время агрессии со стороны Российской Федерации", – цитирует Зеленского пресс-служба.
Добавляется, что Зеленский "заявил о необходимости подготовки превентивного пакета санкций против РФ для противодействия агрессии".
"Американские сенаторы выразили единодушную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, отметили полное и безоговорочное право нашего государства самостоятельно определять пути обеспечения собственной безопасности", - говорится в сообщении.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.