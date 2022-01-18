https://ria.ru/20220118/poezdki-1768407024.html

Воробьев призвал жителей воздержаться от поездок на машинах из-за снега

Воробьев призвал жителей воздержаться от поездок на машинах из-за снега - РИА Новости, 18.01.2022

Воробьев призвал жителей воздержаться от поездок на машинах из-за снега

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник призвал жителей региона отказаться от поездок на машинах и пересесть на общественный транспорт из-за... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T16:36

2022-01-18T16:36

2022-01-18T16:36

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

автомобильные дороги

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник призвал жителей региона отказаться от поездок на машинах и пересесть на общественный транспорт из-за сильного снегопада."Если вы сегодня за рулем, будьте очень внимательны. А лучше по возможности постарайтесь отказаться от личного автомобиля в пользу автобуса или МЦД", - сообщил Воробьев на своей странице в Instagram.Пресс-служба регионального правительства сообщала, что для разгрузки самых интенсивных маршрутов власти региона вывели дополнительно 100 автобусов. Региональные дорожные службы приведены в усиленный режим работы. За сутки они выполнили около двух циклов обработки противогололедными материалами и очистки проезжей части дорог. С 6 утра 18 января на улицы было выведено более 14,2 тысячи дворников и почти 2 тысячи единиц спецтехники.

https://ria.ru/20220118/snegopad-1768364984.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), андрей воробьев, автомобильные дороги