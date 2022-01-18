https://ria.ru/20220118/poezdki-1768407024.html
Воробьев призвал жителей воздержаться от поездок на машинах из-за снега
Воробьев призвал жителей воздержаться от поездок на машинах из-за снега - РИА Новости, 18.01.2022
Воробьев призвал жителей воздержаться от поездок на машинах из-за снега
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник призвал жителей региона отказаться от поездок на машинах и пересесть на общественный транспорт из-за... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T16:36
2022-01-18T16:36
2022-01-18T16:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
автомобильные дороги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745066334_0:66:2000:1191_1920x0_80_0_0_f37b22868c62a93b029cc6326cf9cdb2.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник призвал жителей региона отказаться от поездок на машинах и пересесть на общественный транспорт из-за сильного снегопада."Если вы сегодня за рулем, будьте очень внимательны. А лучше по возможности постарайтесь отказаться от личного автомобиля в пользу автобуса или МЦД", - сообщил Воробьев на своей странице в Instagram.Пресс-служба регионального правительства сообщала, что для разгрузки самых интенсивных маршрутов власти региона вывели дополнительно 100 автобусов. Региональные дорожные службы приведены в усиленный режим работы. За сутки они выполнили около двух циклов обработки противогололедными материалами и очистки проезжей части дорог. С 6 утра 18 января на улицы было выведено более 14,2 тысячи дворников и почти 2 тысячи единиц спецтехники.
https://ria.ru/20220118/snegopad-1768364984.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745066334_412:0:2000:1191_1920x0_80_0_0_20b12f911d78210e9c7e4aac74e8b747.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, автомобильные дороги