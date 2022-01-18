https://ria.ru/20220118/podmoskove-1768408753.html

Более 150 тыс "Пушкинских карт" оформили жители Подмосковья

Более 150 тыс "Пушкинских карт" оформили жители Подмосковья - РИА Новости, 18.01.2022

Более 150 тыс "Пушкинских карт" оформили жители Подмосковья

На сегодняшний день в Московской области оформлено более 150 тысяч "Пушкинских карт", при помощи которых куплено более 13 тысяч билетов, говорится на сайте... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T16:48

2022-01-18T16:48

2022-01-18T16:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

музеи

театры

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. На сегодняшний день в Московской области оформлено более 150 тысяч "Пушкинских карт", при помощи которых куплено более 13 тысяч билетов, говорится на сайте регионального правительства."На сегодня в Подмосковье оформлено более 150 тысяч "Пушкинских карт". При помощи них юные жители купили свыше 13 тысяч билетов, из которых 11,2 тысяч - в театры, более 1 тысячи - в музеи", - сказано в сообщении.На данный момент в Московской области в программе "Пушкинской карты" участвуют 39 домов культуры, 16 театров, 15 музее, 3 концертные организации и 1 библиотека. Всероссийская программа для молодых людей от 14 до 22 лет стартовала 1 сентября прошлого года, добавили в пресс-службе правительства Подмосковья."Пушкинская карта" - программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в стране 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.

https://ria.ru/20220117/znanie-1768270517.html

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московская область (подмосковье), музеи, театры