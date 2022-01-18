https://ria.ru/20220118/peskov-1768355623.html

В Кремле рассказали о подготовке к визиту президента Аргентины

В Кремле рассказали о подготовке к визиту президента Аргентины - РИА Новости, 18.01.2022

В Кремле рассказали о подготовке к визиту президента Аргентины

Визит президента Аргентины Альберто Фернандеса в Россию 3 февраля готовится, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T13:24

2022-01-18T13:24

2022-01-18T13:24

владимир путин

дмитрий песков

аргентина

альберто фернандес

россия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Визит президента Аргентины Альберто Фернандеса в Россию 3 февраля готовится, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Президент Аргентины Альберто Фернандес в начале февраля посетит Россию и рассчитывает встретиться с президентом Владимиром Путиным, сообщали РИА Новости в администрации аргентинского главы государства."Готовится визит президента Аргентины, действительно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о планируемом визите президента Аргентины в РФ 3 февраля.

https://ria.ru/20220116/liviya-1768101239.html

аргентина

россия

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владимир путин, дмитрий песков, аргентина, альберто фернандес, россия