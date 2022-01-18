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В Кремле рассказали о подготовке к визиту президента Аргентины
В Кремле рассказали о подготовке к визиту президента Аргентины - РИА Новости, 18.01.2022
В Кремле рассказали о подготовке к визиту президента Аргентины
Визит президента Аргентины Альберто Фернандеса в Россию 3 февраля готовится, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T13:24
2022-01-18T13:24
2022-01-18T13:24
владимир путин
дмитрий песков
аргентина
альберто фернандес
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Визит президента Аргентины Альберто Фернандеса в Россию 3 февраля готовится, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Президент Аргентины Альберто Фернандес в начале февраля посетит Россию и рассчитывает встретиться с президентом Владимиром Путиным, сообщали РИА Новости в администрации аргентинского главы государства."Готовится визит президента Аргентины, действительно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о планируемом визите президента Аргентины в РФ 3 февраля.
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владимир путин, дмитрий песков, аргентина, альберто фернандес, россия
В Кремле рассказали о подготовке к визиту президента Аргентины
Представитель Кремля Песков: идет подготовка к визиту президента Аргентины Фернандеса